La subida en bolsa presenta madurez: alta sobrecompra y bajo volumen. Ordenamos las acciones del Ibex 35 para detectar los mayores excesos. Vea nuestro ranking

Madurez en la subida: la sobrecompra es generalizada y el volumen baja

La bolsa española lleva una fuerte subida acumulada: desde el mínimo de 2022 el Ibex 35 ha subido más de un 28% y, en lo que llevamos de año, avanza más de un 12,5%. De esta forma, acumula una abultada sobrecompra respecto a sus homólogos (ver “Último análisis de Ibex, Dax y Nasdaq”).

La sobrecompra es generalizada. La distancia promedio de las acciones del Ibex 35 a su media de 200 sesiones ronda los doce puntos porcentuales y, solamente, 5 de las 35 acciones del índice cotizan por debajo de esta media móvil de largo plazo (ver tabla inferior).

Los niveles de precios alcanzados reducen el apetito de los compradores y la actividad del mercado se resiente. Según el último informe mensual de BME sobre la bolsa española y con respecto al mismo mes del ejercicio pasado: ha bajado el número de operaciones (-22,9%), el número de órdenes (-11,14%) y el efectivo negociado (-17,77%).

La combinación citada, alta sobrecompra y bajada de actividad, sugieren que el impulso alcista desarrollado por la bolsa en los últimos meses presenta signos de madurez.

Realizamos un ranking de acciones del Ibex 35 en función a la sobreventa / sobrecompra y la variación en el volumen

En este contexto, construimos una tabla a modo de ranking para distinguir entre aquellas acciones que presentan mayores signos de madurez en las subidas (parte inferior de la tabla) y las acciones que han cometido menos excesos y donde el volumen no se está resintiendo o está repuntando (parte inferior de la tabla).

Ranking de acciones Ibex 35 en función al grado de sobreventa / sobrecompra y la variación en el efectivo negociado

En la parte inferior de la tabla se encuentran las acciones con impulsos alcistas más maduros. Los títulos que más sobrecompra presentan (en función al oscilador RSI y la media móvil simple de 200 sesiones) y que están reduciendo el volumen de contratación con intensidad.

En la parte superior de la tabla, están las acciones que presentan una sobrecompra más baja o incluso sobreventa (se encuentran por debajo de su media de 200 sesiones y/o el oscilador RSI tiene niveles bajos) y el volumen está recuperando con más intensidad.

Indra e IAG se encuentran entre las acciones que más excesos acumulados y donde más está bajando el volumen

El CFD sobre Indra nos dejó el lunes de esta semana una sombra alargada por la parte superior y ha comenzado a estabilizarse, frenando la dinámica alcista y sugiriendo cierto equilibrio a muy corto plazo. El oscilador Estocástico abandona zona de sobrecompra acompañado por divergencias bajistas. El primer nivel de resistencia lo tenemos en el máximo anual establecido en 11,835. El primer nivel de soporte está situado en 11,25 que es mínimo del 7 de febrero.

Gráfico diario de CFD sobre Indra con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/02/23

El CFD sobre IAG experimenta bandazos dentro de un rango comprendido entre el máximo anual, 1,9520, y el primer nivel de soporte situado en 1,7790. El estancamiento provoca que el oscilador MACD se gire a la baja y que el volumen de contratación se reduzca.

La pérdida del soporte situado en 1,7790 dejaría al precio sin apoyo hasta la zona comprendida entre 1,6140 y la directriz alcista que parte de mínimos anuales. La superación de 1,9520 devolvería momento positivo a la acción que no encontraría resistencia significativa hasta 2,1360 que es máximo de 2022.

Gráfico diario de CFD sobre IAG con Volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/02/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.