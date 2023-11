Espectacular rebote en bolsa y los índices a un paso de máximos de octubre y resistencias

Gran rebote liderado por defensa y gracias a relajación de tipos de interés

Fuerte subida la semana pasada, la mayor del año en la mayoría de índices bursátiles, que cerraron en positivo la mayor parte de las sesiones. Una reacción que ha provocado que el oscilador MACD con datos diarios se gire al alza desde niveles de sobreventa.

La gran recuperación de las bolsas se produce en un contexto macro donde importantes referencias sorprenden negativamente: PIB del 3T23 en Europa, PMI de manufacturas en China y, en EEUU las encuestas ISM y los datos de creación de empleo.

Las bolsas interpretan positivamente los malos datos económicos pues señalan que los tipos de interés podrían haber alcanzado un techo. De hecho, dentro de las bolsas, las empresas y sectores (Utilities y Real Estate) con mayores niveles de endeudamiento y que habían sido castigadas con mayor intensidad, son las que han liderado el rebote (ver “Sector energía: refugio a buen precio. El mercado se fijará en ellas si la macro continúa deteriorándose”).

Lo más destacado de esta semana son: PMIs Europa, Confianza consumidor EEUU y últimos coletazos de la temporada de resultados empresariales.

Alemania 40 en la banda superior de canal bajista

Alemania 40 que mantiene intacta la estructuba bajista de fondo. El rebote es amplio, pero insuficiente para que el índice supere la parte alta del canal bajista trazado en el gráfico y que pasa cerca de los 15.303 puntos. Más arriba siguiente zona comprendida entre la media de 200 sesiones y el máximo de octubre situado en 15.575 puntos. Por la parte inferior, soporte de corto plazo en los 14.958 puntos.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 06/11/23

Euro 50 supera directriz bajista de medio plazo

Euro 50 desarrolla un vertical impulso al alza desde los 3.992 puntos, minimo de octubre, y consolida por encima de la directriz bajista de medio plazo que parte de máximos anuales. La siguiente zona de resistencia comprendida entre el máximo de octubre, 4.234 puntos, y la media móvil simple de 200 sesiones. Por la parte inferior, soporte de corto plazo en 4.088 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 06/11/23

España 35 comienza a poner a prueba la MMS (200)

España 35 es quizás el rebote más sólido dentro de los índices europeos: pues el precio comienza a poner a prueba la media móvil simple de 200 sesiones y supera la directriz bajista que parte de máximos anuales. La primera resistencia se encuentra en 9.334 que es aproximación de la MMS (200) y el siguiente nivel estaría en 9.435 que es máximo de octubre. Por la parte inferior hay soporte de corto plazo en 9.107.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 06/11/23

US SPX 500 a un paso del máximo de octubre y resistencia situado en 4.398

US SPX 500 recupera posiciones con verticalidad después de establecer un mínimo significativo en 4.103 puntos. El precio supera la media móvil simple de 200 sesiones y se establece a un paso de la zona de resistencia comprendida entre la directriz bajista de medio plazo que parte de máximos anuales y el máximo de octubre establecido en 4.398. Por la parte inferior, situamos el primer soporte en 4.266 que es aproximación de la MMS de 200 sesiones.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y ATR, extraído de la plaforma Next Generation a 06/11/23

US NDAQ 100 en la parte alta de canal bajista

US NDAQ 100 rebota con verticalidad desde 14.057, aproximación de la media de 200 sesiones, y comienza a poner a prueba la zona de resistencia comprendida entre la parte alta del canal bajista que parte de máximos anuales. Un poco más arriba, siguiente nivel de resistencia en 15.336 puntos que es máximo de octubre. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte a corto plazo se sitúa en 14.677 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 06/11/23



