Sector energía: refugio a buen precio. El mercado se fijará en ellas si la macro continúa deteriorándose

El sector energía: defensa con descuento

El Ibex 35 Energía está compuesto por Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Acciona Renovables, Red Eléctrica, Enagás y Solaria. En lo que va de año el índice se deja más de cuatro puntos porcentuales. Naturgy es la única acción con subidas destacables en lo que va de año (+9,21%) y, en el terreno de las pérdidas Solaria (-19,05%) y Acciona Renovables (-31,10%) se llevan la peor parte.

El sectorial claramente defensivo (beta promedio de 0,65%) se está viendo lastrado por (1) el fuerte repunte de tipos de interés que lastra sus resultados y (2) el aumento del riesgo regulatorio por la posible ampliación del impuesto extraordinario a energéticas y bancos más allá de 2024.

Independientemente de las incertidumbres regulatorias, el mal desempeño de las cotizaciones ha provocado que la totalidad de las acciones coticen con descuento respecto a valor justo según las fichas de valoración de Morningstar.

Fechas de publicación de resultados junto con Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para empresas del Ibex 35 Energy

El mercado podría recuperar interés en el sector si inflación y actividad continúan retrocediendo

Un atractivo en términos de múltiplos de valoración que también se extiende al alto dividendo que reparten las empresas: la rentabilidad por dividendo supera el 5% en 6 compañías. Unas rentabilidades que son superiores a las del bono español a 10 años que ofrece una TIR del 3,89% a cierre de mes.

El sector penalizado por el aumento de los costes financieros puede verse beneficiado si estuviéramos cerca de un techo en la subida de tipos de interés. En este sentido, las mejores cifras de inflación flash en Europa (2,9% frente al 3,1% esperado) y las peores cifras PIB del 3T23 (-0,1% vs 0,0% esperado) afianzan esta posibilidad.

Los resultados empresariales están cumpliendo

Por el momento, en términos de resultados empresariales, las empresas están cumpliendo y no estamos asistiendo a grandes desviaciones respecto a estimaciones.

Enagás, empresa clave a nivel estratégico con resultados a la baja

La compañía señala en su presentación de resultados la robustez del sistema gasista español que contribuye a la seguridad del suministro en Europa. Los almacenes subterráneos se encuentran al 100% por primera vez en su historia y el 46% del GNL almacenado en Europa se encuentra en tanques españoles.

La demanda total se reduce un 6,9% en los nueve primeros meses del año hasta los 302 TWh debido a la caída para generación de electricidad por alternativas renovables. Los ingresos bajaron un 5,9% hasta 672,7M de EUR y el beneficio después de impuestos bajó un 26,7% hasta los 258,9M de EUR en los 9 primeros meses de 2023. La deuda neta retrocedió en 50M de EUR hasta los 3.406M de EUR.

La acción se encuentra inmersa en un rango lateral de varios meses con techo en 15,62 EUR y suelo en 15,25 EUR que se produce por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones.

Repsol, múltiplos bajos y la acción pegada a la MMS (200)

La petrolera publicó resultados el 26 de octubre: resultado ajustado de 1.098M de EUR en 3T23 (-27,3% vs 3T22) debido a bajada en los precios del petróleo y del gas natural. La compañía sigue avanzando en su objetivo de renovables para 2030 con el acuerdo de adquisición del desarrollador eólico ConnectGen por 715M de EUR. A la vez mantiene su compromiso de rentabilidad: la compañía anunció un aumento del dividendo hasta 0,40 EUR brutos (vs 0,30 de 2023) que se repartirá en enero de 2024.

La deuda neta a cierre del 3T23 se situó en 1.855M de EUR, una subida de 1.058 M de EUR respecto al cierre del trimestre anterior. El ratio de apalancamiento se encuentra en el 5,19% y el grupo dispone de liquidez por 10.650M de EUR.

En términos de múltiplos de valoración es la empresa del sector que presenta un PER y un Precio / Valor Contable más bajo. En términos de precios, la acción intenta estabilizarse a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones.

Iberdrola, cinco estrellas cerca de los soportes situados en mínimos anuales

La compañía publicó en un beneficio neto de 3.637M de EUR frente a los 3.352M de EUR esperados por el mercado. EBITDA de 10.783M de EUR inferiores a los 10.910M de EUR esperados por el mercado. La deuda neta asciende hasta 47.951M de EUR frente a los 43.749M de EUR con los que cerró el ejercicio 2022.

El consenso de analistas que recoge la compañía en su página web tiene un precio objetivo medio de 12,26 EUR para la acción, con una sola recomendación de venta y el resto distribuido a partes iguales entre recomendaciones de compra y mantener. Morningstar le otorga la máxima calificación de 5 estrellas al valor. La acción se encuentra cerca de la zona de soporte situada en los mínimos anuales, 10,15 / 9,91 EUR.

Endesa, intento de rebote cerca de mínimos anuales

Endesa publica un beneficio neto de 1.059M de EUR en los 9 primeros meses del año (-35,9% vs 2022) y unos ingresos de 19.211M de EUR (-22% vs 2022%). Por otro lado, la deuda neta avanzó un 6,3% y se situó en los 11.551M de EUR. La empresa señala que la caídad del Ebitda se debe principalmente al efecto negativo del impuesto extraordinario, el aumento de los costes financieros consecuencia de la subida de tipos de interés y aumento de amortizaciones.

La acción presenta una de las mayores rentabilidades por dividendo y unos de los PER más bajos del sector. La acción presenta una zona de soporte importante comprendida entre el mínimo anual situado en 17,73 euros y el mínimo de diciembre de 2022 establecido en 17,27 euros.

Redeia (Red Eléctrica), acción con 5 estrellas y cerca de soportes clave

La compañía ocupa un papel clave dentro de la transición energética pues la red será necesaria para integrar las diferentes fuentes de energías renovables. Por ello, las inversiones de la empresa aumentaron con fuerza, un 74%, hasta los 350M de EUR en el primer semestre del año.

La acción recibe una calificación de 5 estrellas por Morningstar y se encuentra cerca de la zona de soporte clave comprendida entre el mínimo anual, 14,40 EUR, y el mínimo de 2022 situado en 14,51 EUR.

Red Eléctrica en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 31/10/2023

Naturgy Energy recibe resultadas estancada en torno a la media de 200 sesiones

La compañía publica resultados del 3T23 el 8 de noviembre. Antes, el 7 de noviembre pagará un dividendo de 50 céntimos brutos, 40,5 céntimos netos, con fecha exdividendo el 3 de noviembre. Es la acción que cotiza más próxima a valor justo o con un menor descuento según el rating de Morningstar. La acción lleva más de un año oscilando en torno a la media móvil simple de 200 sesiones. El soporte significativo más próximo se encuentra en el mínimo de octubre, 24,90 EUR, y la resistencia más cercana está en el máximo de septiembre, 27,70 EUR.

Solaria estancada a un paso de mínimos históricos

La empresa publica resultados el 15 de noviembre y podrían actuar de catalizador para que abandone el último rango lateral en el que lleva inmersa más de 5 meses. Por la parte inferior, hay zona de soporte clave comprendida entre el mínimo anual y el mínimo de 2022, 12,485 y 12,10 EUR. Por la parte superior, el máximo de octubre situado en 15,40 euros es la parte alta del lateral.

En el primer semestre del ejercicio, la empresa continuaba creciendo a un fuerte ritmo. La producción avanzó un 56% hasta los 1.003 GWh. Las ventas aumentaron un 32% hasta los 99,6M de EUR y el beneficio neto avanzó un 15% hasta los 50,1M de EUR. El alto ritmo de crecimiento explica que cotice con el PER más elevado del sector.

Acciona Energía Renovables intenta rebotar dentro de un fondo alcista

La fecha de presentación de resultados es el 16 de noviembre, aunque es provisional.

La opinión del consenso de analistas que publica la propia empresa en su página web recoge un 42% de recomendación de compra, un 54% de mantener y un 4% de venta. El precio objetivo medio para la acción se sitúa en 33,72 euros.

La serie de precios ha construido una clara estructura de máximos / mínimos decrecientes en el último año. A más corto plazo, después de establecer un nuevo mínimo anual en 22,50 EUR consigue recuperar terreno, aunque con altas dosis de volatilidad.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.