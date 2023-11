Próxima semana en los mercados: PMIs Europa, Confianza consumidor EEUU y últimos coletazos de resultados empresariales

Agenda macro floja y últimos coletazos de la temporada de resultados

La semana posterior al dato de empleo de EEUU suele ser escasa de referencias económicas. En Europa lo más destacado son los datos finales de PMIs para el conjunto de Europa y el IPC de Alemania. En EEUU la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En China habría que destacar la balanza de pagos y el IPC de octubre.

Respecto a los bancos centrales, tampoco tenemos grandes referencias. Decide tipos la Reserve Bank of Australia (martes a las 04:30h) y el consenso espera que continúe la línea del resto de bancos centrales y mantenga sin cambios en el 4,10%.

Respecto a la temporada de resultados empresariales, asistimos a los últimos coletazos. Disney y Ryanair son las empresas que publican con mayor capitalización. En España presentan Amadeus, Naturgy, Telefónica y Cellnex.

Macroeconomía:

Europa: PMIs finales e IPC de Alemania

Datos finales PMIs en Europa (lunes a las 10:00h). Los datos no suelen desviarse demasiado respecto a las lecturas flash y no suelen generar un gran impacto en los mercados. La dinámica continúa siendo la misma el sector servicios converge a la baja con manufacturas y ambos componentes se sitúan en mínimos, llevando al índice compuesto a niveles no vistos desde la DIC20 y en contracción. El consenso de Trading Economics espera una lectura de 46,5 puntos.

El indicador de confianza Sentix (lunes a las 10:30h) también se encuentra cerca de mínimos anuales. Mientras que el IPC de Alemania final (miércoles a las 8:00h) se espera que confirme la caída desde el 4,5% del mes anterior hasta el 3,8%. La combinación de debilidad económica e inflación retrocediendo en Europa podría ayudar a afianzar el rebote en los bonos. El Euro Bund se enfrenta a la zona de referencias comprendida entre la direcriz bajista que parte de máximos anuales y el anterior soporte clave situado en 131,369.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/11/2023

En EEUU la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan

En EEUU lo más destacable será el dato preliminar de Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes a las 16:00h). El consenso de Thomson Reuters espera una leve mejora desde los 63 hasta los 65 puntos para el componente de expectativas. Los consumidores han ido empeorando las expectativas en estos últimos meses pese a la fortaleza que esgrimen los datos del mercado laboral.

Una recuperación del ánimo de los consumidores en la parte final del año que concentra la mayor parte de las ventas podría animar a los índices bursátiles y afianzar el reciente rebote. El US SPX 500 cotiza por encima de la media móvil de 200 sesiones y el oscilador MACD cruza al alza a su señal.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/11/2023

En China la balanza de pagos y el IPC de octubre

La crisis inmobiliaria china está pasando factura a la demanda interna y la demanda externa tampoco ayuda. La balanza de pagos (martes a las 4:00h) aunque podría reflejar un mayor superavit se alcanzaría con una nueva caída conjunta, por sexto mes consecutivo, en exportaciones e importaciones (superior al 5% según Trading Economics) que señalaría la debilidad del comercio mundial. Por otro lado, el IPC de octubre (jueves a las 2:30h) se espera que se sitúe en el 0,0% interanual, un reflejo de la débil demanda interna.

El índice Hong Kong 50 recibe los datos intentando alejarse del mínimo anual establecido en 16.993 puntos y con el oscilador MACD perfilando divergencias alcistas.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 03/11/2023

Resultados empresariales:

La temporada de resultados está tocando a su fin. Publican las siguientes empresas con capitalización superior a los 100MM de USD: Ryanair (RYAAY) el lunes, Gilead Sciences (GILD) el martes, Walt Disney (DIS) el miércoles y Sony (SONY) el jueves.

En España publican las siguientes compañías del Ibex 35: Amadeus (AMA) el martes; Naturgy (NTGY), Telefónica (TEF) y Logista (LOG) el miércoles; ArcelorMittal (MTS), ACS (ACS) y Rovi el jueves; y Cellnex (CLNX) el viernes.



