El ETF de bitcoin dispara la euforia: ¿estamos en un extremo de mercado?

El bitcoin cumple 15 años en 2024 y su mejor celebración podría ser que el organismo regulador de los mercados de EEUU, la SEC, aprobase la emisión de ETF al contado sobre la criptomoneda. El hecho de que varias gestoras solicitaran el año pasado a la SEC la emisión de ETF sobre bitcoin ha contribuido de forma notable a la tendencia alcista desarrollada en los últimos meses.

Bitcoin en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 09/01/24

En este periodo de tiempo se han ido acumulando las peticiones por parte de las gestoras (entre las que se encuentran JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, Wisdom Tree…) y la SEC ha ido aplazando la decisión a medida que pedía más requisitos. En estos momentos, parece que el organismo no puede aplazar mucho más en el tiempo la decisión y que en unos pocos días / semanas, podría dar el visto bueno a los tan solicitados ETF de bitcoin.

Los ETF al contado permitirían acceder al inversor minorista a un activo digital con menor riesgo (evitando la pérdida de las claves) a cambio de pagar las comisiones asociadas al producto financiero.

El bitcoin un activo y un medio de pago global

El reconocimiento a nivel institucional por parte de la SEC otorgaría una mayor visibilidad y una demanda estructural a la criptomoneda si los inversores comienzan a considerarlo como otra categoría de activo que permita profundizar en la diversificación y el control de riesgos El bitcoin estaría avanzando a la hora de ser considerado un activo global con mayor respaldo por parte de las autoridades y con una mayor regulación.

A la vez, mejoraría su visibilidad y su imagen que permitiría que fuese cada vez más considerado como un medio de pago eficiente y seguro. En los últimos años el bitcoin ha evolucionado tecnológicamente haciéndose más seguro y haciendo que las transacciones sean más rápidas y baratas. A la vez aceleraría su grado de penetración como medio de pago a medida que los inversores se familiaricen con la moneda.

Bitcoin oferta y liquidez limitada

Los ETF al contado sobre bitcoin implican una demanda real de la criptomoneda, las gestoras tendrían que comprar bitcoins en el mercado. Una mayor demanda para un activo diseñado con una oferta limitada a futuro y cada vez más costoso de fabricar. El Bitcoin Halving, un evento que tiene lugar cada cuatro años y que acontecerá en abril de este año, implica que se reduce a la mitad la remuneración por minar un bloque de Bitcoin, de 6,25 a 3,125 bitcoins.

La carestía de bitcoins podría ser un factor determinante si la demanda aumenta de forma notable debido a la emisión de nuevos ETF al contado. Una circunstancia que podría acentuarse si tenemos en cuenta que se estima que un 30% de los bitcoins emitidos no se han negociado en los últimos 5 años según Coin Metrics.

La euforia está disparada

Una posible mayor demanda, si finalmente la SEC aprueba los ETF de bitcoin, y la oferta limitada son los argumentos que esgrimen los inversores más alcistas para la criptomoneda.

Bitcoin en gráfico mensual extraído de la plataforma Next Generation a 09/01/24

Sin embargo, no olvidemos que la extrema volatilidad y los grandes desplomes son características que han acompañado al bitcoin en los últimos años. En este contexto, el indicador de sentimiento sobre Bitcoin elaborado por Sentix señala exceso de confianza y alcanza niveles no vistos desde 2021 que coincidieron con el último gran techo del bitcoin cuando rozó los 69.000 USD.



