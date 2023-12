El bitcoin regresa a su esencia: ¿será posible ver los 100.000 USD pasado el criptoinvierno?

Cuando Satoshi Nakamoto inventó Bitcoin, su visión era clara: crear una moneda descentralizada que funcionara independientemente de las instituciones centrales y ofreciera libertad financiera a personas de todo el mundo. En 2023, Bitcoin ha evolucionado en muchos aspectos, en la dirección de la visión de su inventor.

El bitcoin será algo más que una moneda en 2024

El bitcoin ha evolucionado tecnológicamente. La implementación de la Lightning Network ha hecho que las transacciones sean más rápidas y baratas. Imagine que quiere transferir dinero rápidamente a alguien en otro país. En el pasado, esto podía llevar días e incurrir en altas comisiones. Sin embargo, con la Lightning Network, puede enviar bitcoins casi instantáneamente y casi gratis. Funciona como una red secundaria que gestiona las transacciones fuera de la blockchain principal. Un desarrollo que ha reducido significativamente la velocidad y el coste de las transacciones.

Los novedosos protocolos de seguridad también hacen que la cadena de bloques sea más resistente a los ataques. Piense en la cadena de bloques de Bitcoin como un libro de contabilidad público en el que se registran todas las transacciones. En el pasado, existía el riesgo de ataques que podían falsificar estos registros. Sin embargo, en los últimos años se han introducido protocolos de seguridad avanzados, como el uso de múltiples mecanismos de consenso y contratos inteligentes. Estas medidas hacen que la blockchain sea más resistente al fraude y a los ataques.

Además, en 2024 se produjo una mayor integración del bitcoin con otras tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT). Esto demuestra que el bitcoin es algo más que una moneda. Puede que Ethereum le gane la partida a Bitcoin en este aspecto, pero la comunidad también está intentando dotar a Bitcoin de una base más amplia. El Internet de las Cosas incluye dispositivos conectados como termostatos inteligentes, coches y electrodomésticos. El bitcoin puede integrarse ahora en estos dispositivos conectados para permitir transacciones inteligentes. Por ejemplo, un coche eléctrico autónomo conectado al IoT puede utilizar Bitcoin para pagar automáticamente los gastos de electricidad cuando se enchufa a una estación de carga. Esto demuestra cómo Bitcoin está yendo más allá de su función puramente monetaria y adentrándose en el mundo de la tecnología conectada.

Integración económica: el bitcoin como activo global

La economía mundial acepta cada vez más el bitcoin. Es fascinante ver cómo la criptomoneda, antaño de dudosa reputación, se utiliza ahora como medio de pago en varios países y por los principales minoristas en línea. En países con divisas inestables o acceso limitado a la banca tradicional, el bitcoin es cada vez más popular como alternativa para transferir dinero. En Venezuela, por ejemplo, donde la moneda nacional está muy devaluada, la gente utiliza el bitcoin para asegurar sus activos y realizar transacciones transfronterizas

El bitcoin también se ha consolidado como "oro digital", especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19 y las turbulencias económicas, muchos inversores vieron en el bitcoin una forma de proteger sus activos de las fluctuaciones de valor. En 2021 y 2022, cuando la inflación puso en aprietos financieros a la gente, el bitcoin mostró una gran volatilidad y fluctuó entre los 60.000 y los 30.000 dólares.

En 2023, el temor a una recesión como consecuencia de la estricta política monetaria de los bancos centrales y el miedo a no vencer a la inflación provocaron nuevas compras de bitcoins. En 2023, el bitcoin ha subido un 140% y se sitúa por encima de los mínimos establecidos durante los volátiles años 2021 y 2022.

En algunos países y ciudades de todo el mundo, las tiendas físicas ahora también aceptan pagos con bitcoins. Por ejemplo, en determinados cafés, restaurantes o tiendas de zonas turísticas, puede utilizar bitcoins para pagar sus compras. Empresas como PayPal, Microsoft, Burger King, KFC o el proveedor de streaming Twitch también aceptan bitcoins como medio de pago para sus productos y servicios online. Esto demuestra que el bitcoin es reconocido como una opción de pago legítima pese a su volatilidad.

Los grandes inversores institucionales, incluidos fondos de inversión y gestores de activos, también han empezado a invertir en bitcoins. Esto demuestra la creciente confianza en el bitcoin como clase de activo y contribuye a una mayor aceptación. Ha habido numerosos intentos de establecer un ETF de bitcoin al contado en EEUU en 2023. La influyente empresa de gestión de activos BlackRock mantuvo recientemente conversaciones concretas con la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) sobre el diseño de un posible ETF de bitcoin al contado. Estos ETF se diferencian de los que ya cotizan en bolsa en que están respaldados por bitcoins reales. Esto significa que cualquiera que compre el ETF al contado en bolsa en el futuro (tan pronto como se autorice) creará una demanda real de bitcoins.

Bitcoin: la regulación avanza hacia la estabilidad

La regulación del bitcoin sigue siendo un tema controvertido. Algunos países han creado marcos legislativos progresistas que promueven la confianza y la transparencia. Estos avances son cruciales para seguir reforzando la credibilidad en el bitcoin y lograr una mayor aceptación.

En 2023, algunos países han surgido como pioneros en la regulación de las criptomonedas. Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado medidas para establecer directrices claras para el comercio y el uso de criptodivisas. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) ha comenzado a desarrollar cada vez más directrices con el fin de proteger mejor a los inversores sin obstaculizar la innovación.

Otro ejemplo es El Salvador, que ha introducido el bitcoin como moneda de curso legal. Esta atrevida decisión ha atraí do la atención mundial y muestra cómo Bitcoin puede utilizarse para promover la inclusión financiera en países con sistemas financieros menos desarrollados. Esta decisión ha demostrado que el bitcoin no es sólo una moneda especulativa, sino que también tiene el potencial de impactar en la vida cotidiana de las personas.

En la Unión Europea también se han dado pasos importantes para regular las criptodivisas. La UE ha puesto en marcha un reglamento exhaustivo para los criptoactivos, el MiCA (Markets in Crypto Assets en inglés ), con el fin de crear un marco jurídico normalizado para el tratamiento de las monedas digitales. Con ello se pretende reforzar la protección de los consumidores y combatir el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera.

Estos ejemplos demuestran que la regulación del Bitcoin y otras criptodivisas se encuentra en una fase crucial.

¿Es ecológico el bitcoin?

El impacto medioambiental de la minería de bitcoins siempre ha sido una cuestión crítica. Pero en la actualidad, los avances significativos en el uso de energías renovables han ayudado a que el bitcoin sea más ecológico y sostenible.

En 2023, hemos visto cómo las empresas de minería empiezan a diversificar sus fuentes de energía. Algunas grandes actividades de minería, por ejemplo en Norteamérica, han firmado contratos con proveedores de energía solar y eólica para que sus necesidades energéticas sean má s respetuosas con el medio ambiente. Una proporción cada vez mayor de la electricidad necesaria para la minería procede de fuentes renovables, lo que podría reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, no hay cifras concretas.

También se han producido avances innovadores en el ámbito de la eficiencia energética del hardware de minería. Las nuevas generaciones de ASIC (Circuitos Integrados de Aplicación Específica) desarrollados específicamente para la minería de Bitcoin son mucho más eficientes energéticamente que sus predecesores. Estos avances podrían ayudar a reducir el consumo de energía por transacción de bitcoins, aunque este efecto no puede cuantificarse en términos concretos.

El creciente uso del excedente de energía para la minería de bitcoins también podría contribuir positivamente. En algunas regiones donde a veces hay un exceso de oferta de energías renovables, como en partes de China donde hay mucha energía hidroeléctrica, o en Islandia donde abunda la energía geotérmica, este excedente de energía se ha utilizado para la minería de bitcoins. Esto tiene la ventaja de que la energía que de otro modo no se utilizaría puede aprovecharse.

La minería es, por tanto, una parte esencial de la estructura del bitcoin, ya que verifica las transacciones y pone nuevos bitcoins en circulación. La eficiencia energética y el uso de energías renovables en la minería de bitcoins son, por tanto, cruciales para la sostenibilidad a largo plazo y la aceptación de este sistema. Aunque la industria está haciendo esfuerzos para reducir su huella de carbono, el éxito de estas medidas aún no puede cuantificarse en cifras concretas debido a la falta de una regulación estandarizada y global.

Bitcoin Halving 2024 es un acontecimiento decisivo

Se espera que el evento Bitcoin Halving de 2024 tenga lugar en abril. Este acontecimiento es importante porque reduce a la mitad la remuneración por minar un bloque de Bitcoin, de 6,25 a 3,125 bitcoins. La fecha exacta de la reducción a la mitad depende de la velocidad a la que se generen nuevos bloques, ya que la reducción a la mitad se produce después de un número determinado de bloques (740.000).

La reducción a la mitad ya ha tenido un impacto significativo en el bitcoin en el pasado. Hay previsiones que predicen un aumento significativo en el precio del bitcoin después, o incluso antes del Bitcoin Halving, que podría ser de casi el 50% en un mes y un posible repunte a posterior hasta un nuevo máximo histórico de alrededor de 175.000 USD en el plazo de un año.

Por lo tanto, este acontecimiento es muy esperado en la comunidad de cripto y se considera un momento importante para la rentabilidad y el rendimiento a largo plazo del bitcoin. Sin embargo, en mi opinión, una explosión del precio hasta 175.000 USD, como predicen algunos, no sería técnicamente posible. Sin embargo, podría identificarse una extensión completa desde el mínimo 1-2-3 que se alcanzó entre 2022 y 2023 que podría alcanzar los 96.944 USD. Las resistencias que podría encontrarse por el camino pueden verse en el gráfico inferior en forma de las extensiones desde el mínimo de 1-2-3. Claro está que, por debajo de 31.032 dólares, el recuento 1-23 tendría que ponerse en duda. Entonces podría producirse una nueva corrección hacia los mínimos que el bitcoin estableció en 2022.

Bitcoin en gráfico mensual extraído de la plataforma Next Generation a 28/11/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.