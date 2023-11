¿Se encuentra el bitcoin inmerso en un nuevo mercado alcista?

La cronología de la formación de un posible suelo

El bitcoin rompe al alza después de varios meses de lateral. Veamos las principales noticias que han llevado a este movimiento.

En primer lugar, a mitad de junio, el bitcoin recuperó posiciones con intensidad cuando la mayor gestora de fondos de inversión a nivel mundial, BlackRock, solicitó la creación de un ETF sobre el bitcoin a contado. El impulso llevó a la criptomoneda a alcanzar los 31.824 USD en verano, máximo que coincidió con las ventas generalizadas en los activos de riesgo por dureza en tono de la Fed.

El segundo repunte comenzó a finales de agosto cuando se conoció la sentencia judicial a favor de Grayscale. La firma de gestión de activos digitales, Grayscale, mantenía un litigio contra la Securities and Exchange Commission (SEC), porque quería convertir su fondo de inversión en bitcoin en un ETF.

El último gran repunte comenzó a finales de octubre y derivó en una ruptura del máximo anterior marcado en verano, los 31.824 USD, y supuso el fin de un prolongado rango lateral. La noticia que impulsó al precio fue que BlackRock se encontraba cerca de lanzar su ETF al contado pronto.

Bitcoin en gráfico mensual extraído de la plataforma Next Generation a 20/11/2023

El fondo para el bitcoin está mejorando y ya se habla de que ha finalizado el último criptoinvierno

Los ánimos se han enfriado un poco, pues la SEC todavía no ha dado el visto bueno a las solicitudes. Aunque las noticias son positivas y algunos expertos esperan que la primera aprobación de ETF en contado se produzca en 2024. A la vez, cabe señalar que, otras gestoras como WisdomTree y Valkyrie, también han solicitado a la SEC emitir y cotizar ETF de bitcoin.

Aunque resulte paradójico, un activo alternativo creado por protegerse y hacer frente a las dudas sobre el sistema económico y monetario actual, se podría beneficiar de entrar a formar parte del sistema. Los ETF sobre bitcoin otorgan el visto bueno de las autoridades (seguridad) y dan visibilidad a los criptoactivos favoreciendo en última instancia la demanda. Una demanda que también podría estar siendo impulsada por la búsqueda de protección por los ciudadanos chinos debido a la crisis inmobiliaria.

La recuperación de la criptomoneda parece sólida y algunos análisis de bancos de inversión, Morgan Stanley, señalan que el bitcoin está dejando atrás su último gran mercado bajista o criptoinvierno. La última gran corrección, superior a los 70 puntos porcentuales, es equiparable en tiempo y profundidad a las vividas anteriormente y podría volver a repetirse el patrón.

La política monetaria de la Fed tendrá un papel clave

La recuperación del bitcoin también puede venir respaldada por motivos macroeconómicos y de política monetaria. A lo largo de la historia los mercados alcistas del bitcoin siempre se han producido en periodos de bajadas o estancamiento en los tipos de interés. El bitcoin se ha disparado en los periodos en los que la Fed ha dejado de subir tipos en JUL17-DIC27 y ABR19-JUN19. A la vez, la última gran subida se produjo cuando la Fed volvió a bajar tipos a casi cero durante la pandemia, 2020 y 2021.

Los entornos de bajadas de tipos e inyecciones de liquidez, que suceden en momentos de alta incertidumbre y dudas sobre la economía, son un buen fondo para las criptomonedas. El hecho de que la Reserva Federal haya pausado los tipos de interés y de que comiencen a descontarse bajadas en un futuro próximo (según los Fed Funds primera bajada en MAY24), apuntan a que se podría haber alcanzado un techo en el ciclo de subida de tipos beneficiando también al bitcoin.

Bitcoin (blanco) y tipo de interés de la Reserva Federal (azul)



