Claves de la próxima semana: NVIDIA, PMIs en Europa, actas del FOMC y Banco Popular de China

La decisión de tipos de interés del Banco Popular de China (lunes), las Actas del último FOMC (miércoles), los PMIs flash de Europa de MAY24 (jueves) y el IPC de Japón (viernes) son las clave de la semana a nivel macro. A nivel micro, NVIDIA publica resultados el miércoles a cierre de sesión y volverá a ser el gran foco de atención.

NVIDIA: ¿quedará en subida libre?

El consenso de mercado recopilado por YahooFinance espera un beneficio por acción de 5,17 USD (vs 0,98 USD del mismo trimestre del ejercicio pasado) y unos ingresos de 22,81MM de USD (vs 6,52MM de USD).

Por un lado, las expectativas de crecimiento son muy exigentes y también los múltiplos de valoración: según ficha de Morningstar PER de 76,58x y Precio / Valor justo de 1,16x. A la vez, la acción se encuentra pegada al máximo histórico y resistencia importante establecida en 973,92 USD. Por otro lado, los indicadores no presentan sobrecompra y la empresa tiene un historial intachable de superar estimaciones y sorprender positivamente. ¿Quedará la acción en subida libre?

NVIDIA en gráfico diario con ROC (21) extraído de Next Generation a 16/05/24

Referencias económicas:

Europa: PMIs flash y Salarios Negociados

El jueves va a ser el día clave a nivel macroeconómico en Europa.

Por un lado, tendremos encuestas o softdata. Se publicarán los datos preliminares de las encuestas empresariales PMI del mes de mayo (09:15h Francia, 09:30h Alemania y 10:00h zona euro) y la Confianza del consumidor del mismo mes (16:00h). Las encuestas a ambos agentes económicos, empresarios y familias, han ido recuperando en los últimos meses y apuntan a que la economía europea está comenzando a crecer. El PMI compuesto del mes pasado quedó en 51,7 puntos que zona de expansión y el nivel más elevado en 11 meses.

Por otro lado, según las agendas económicas, el BCE podría publicar los Crecimiento de los Salarios Negociados (11:00h) que es un indicador clave para determinar la inflación. A cierre de 2023 los salarios crecían al 4,49% y, según Trading Economics, se espera que crezcan al 4,3% en el 1T24. Estaríamos ante el segundo mes consecutivo de caídas, pero los niveles continúan siendo elevados y sugieren presiones inflacionastias que deberían hacer pensarse al BCE establecer una senda de recortes de tipos de interés. En esta línea apuntaba la última encuesta PMI que señalaba que los costes unitarios continuaban aumetando a un ritmo rápido.

Si la combinación que nos dejan las referencias sugiere que la actividad económica en Europa podría seguir recuperando con presiones inflacionistas por parte de los salarios, el cruce EUR/USD podría seguir afianzando por encima de la MMS (200) y confirmando la estructura alcista construida en el último mes.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/05/24

Fuera del jueves, otros datos importantes se publicarán en Europa. En Reino Unido, datos de inflación el miércoles: IPC y PPI (ambos a las 08:00h). En Alemania se publicará el viernes el PIB final del 1T24 (08:00h). En España, se espera que el lunes el Mnisterio de Industria, Comercio y Turismo publique la Balanza de Pagos de MAR24 y que el CIS publique la Confianza del consumidor.

En EEUU: actas del último FOMC y Mercado imobiliario

La Reserva Federal publicará el miércoles las Actas del último FOMC (20:00h) en el que decidió mantener los tipos de interés y reducir el ritmo de venta de bonos (quantitative tightening). Una decisión que el mercado calificó de dovish o suave y donde Jerome Powell se mostró descontento con la evolución de la inflación pero descartó subidas de tipos. En el ámbito de la política monetaria habrá multitud de intervenciones de banqueros centros de las diferentes: Bostic de la Fed Atlanta, Barkin de la Fed de Richmond y Williams de la Fed de Nueva York.

También se publicarán datos del mercado inmobiliario: el miércoles la Venta de viviendas existentes (16:00h) y el jueves la Venta de nuevas viviendas de ABR24 (16:00h). Los datos del mes anterior experimentaron una caída y los indicadores adelantados publicados recientemente también han retrocedido. La actividad en el sector inmobiliario disminuye y se alinea con otros datos importantes (ISMs, Ventas al por menor…) que sorprenden negativamente y que podrían sugerir que la economía en EEUU se está enfriando. Una circunstancia que unida a la ausencia de sustos en los datos de inflación, está favoreciendo un fuerte rebote en los bonos donde podríamos estar asistiendo a un short-squeeze.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/05/24

Asia: Banco Popular de China decide tipos de interés e IPC en Japón

El Banco Popular de China (PBoC) decide el lunes (03:15h) los tipos de interés a 1 año y a 5 años. El tipo de interés a 1 año permanece estable en el 3,45% desde AGO23 y el tipo de interés a 5 años se sitúa en el 3,95% desde FEB24. El consenso de mercado no espera cambios por parte del PBoC. La política monetaria de China no está siendo muy expansiva si tenemos en cuenta que la economía lleva tiempo coqueteando con la deflación. Sin embargo, las referencias económicas están mejorando y ayudando a que la bolsa construya una tendencia alcista.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/05/24

En Japón se va a publicar la Balanza de pagos el miércoles (01:50h) y el viernes se publicará el IPC (01:30h). La debilidad del JPY ha provocado un aumento sostenido de las exportaciones y una caída de las importaciones, favoreciendo la actividad económica pero dificultando que la inflación retroceda. El Banco de Japón está interviniendo en el mercado de divisas para intentar evitar la depreciación del JPY y el cruce USD/JPY comienza a estabilizarse después de marcar un máximo de siglo en 160,22.

USD/JPY en gráfico diario con RSI (14) extraído de Next Generation a 16/05/24



