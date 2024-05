¿Cierre de cortos masivo o “short squeeze” en el mercado de bonos de EEUU?

Un “short squeeze” o cierre de cortos masivo se produce cuando los inversores que tienen posiciones abiertas en corto comienzan a cerrarlas impulsando al alza el precio de un determinado activo (no olvidemos que para cerrar un corto o posición bajista hay que lanzar una orden de compra al mercado que impulsa los precios al alza). Este fenómeno, en ocasiones, se puede producir de forma desordenada si los inversores en corto intentan cerrar de forma precipitada sus posiciones porque el precio sube de forma vertical, obligando a un mayor cierre de cortos para no incurrir o reducir pérdidas y retroalimentando la subida.

La primera condición para que exista un cierre masivo de cortos es que la posición corta tiene que estar masificada por operadores que (1) no sean creadores de mercado o (2) inversores a largo plazo. Para obtener esta información, podemos acudir al informe “Commitment of Traders” que publica la CFTC que el organismo regulador de los mercados de derivados de los EEUU y que desagrega las posiciones en futuros y opciones por diferentes tipos de operadores en los mercados. En este caso, nos tendríamos que fijar en la categoría de “leveraged” u operadores apalancados que son aquellos que no tienen posiciones en contado, es decir, utilizan los derivados con fines direccionales.

La categoría de “leveraged” o apalancado en los diferentes vencimientos de futuros y opciones sobre bonos de EEUU (2, 5, 10 y 30 años) presentan, de forma generalizada y en términos absolutos, un saldo neto corto en máximos de los últimos años. En términos relativos, estas posiciones cortas representan un porcentaje elevado sobre el interés abierto u “open interest”: del 45% en las Notas a 2 años, del 37% en las Notas a 5 años, del 25% en las Notas a 10 años y del 20% en el T-Bond o bonos a 30 años.

Se podría decir que la posición corta en bonos se encuentra masificada y que se cumple la primera condición para que asistiéramos a un posible cierre de cortos. La segunda condición es que el precio comience a subir y presione a las posiciones cortas abiertas. En este sentido, la última semana hemos asistido a un fuerte rebote en precio de los bonos motivado por el tono “dovish” o suave del FOMC y de las sorpresas económicas negativas (Conference Board, NFP e ISM de servicios) que sugieren un enfriamiento de la economía de EEUU.

Notas a 10 años de EEUU en gráfico diario extraído de Next Generation a 06/05/24

Las posiciones cortas de algunos operadores podrían estar incurriendo en pérdidas y también su predisposición a cerrarlas provocando mayores subidas de precios. Esta dinámica podría acentuarse si las próximas referencias macroeconómicas continúan apuntando a que la economía de EEUU se debilita y, más aún, si las presiones inflacionistas comienzan a suavizarse. En este contexto, en la agenda económica de las próximas semanas hay que prestar atención a los siguientes datos que podrían ser detonante o catalizador del “short squeeze” en los bonos de EEUU: Confianza consumidor Michigan (vienes 10 de mayo), Precios a la producción (martes 14 de mayor) e IPC y Ventas al por menor (miércoles 15 de mayo).

Notas a 2 años de EEUU en gráfico diario extraído de Next Generation a 06/05/24



