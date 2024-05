¿Cambio de tendencia en la bolsa de China?: principales drivers de la subida

Los índices de bolsa china, Hong Kong 50 y Hong Kong China H-acciones, continúan escalando posiciones y consolidan por encima de directrices bajistas de largo plazo y de la media móvil simple de 200 sesiones. De esta manera, se confirman las formaciones chartistas de Hombro-Cabeza-Hombro invertido (H-C-H i) que apuntaban a un suelo y comienzan a perfilarse estructuras de máximos / mínimos crecientes características de una tendencia alcista.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 09/05/24

Las razones que podrían explicar que la bolsa china comience a recuperar son diversas:

En primer lugar, las autoridades chinas consiguieron frenar las caídas interviniendo el mercado con la prohibición de posiciones cortas y con compra de paquetes de acciones.

En segundo lugar, los precios se han aproximado a soportes clave, los mínimos de 2022 son aproximación de los mínimos de 2008, y los múltiplos de valoración son bastante bajos en términos absolutos y relativos. Según Barclays Research el CAPE (Cyclically adjusted price-to-earnings ratio o PER ajustado a ciclo) de la bolsa China a cierre de abril era de 11,16x frente a las 21,17x de Europa y a las 33,03x de EEUU.

Hong Kong China H-acciones en gráfico semanal con MACD extraído de Next Generation a 09/05/24

En tercer lugar, la economía de china sigue recuperando buenas sensaciones. Los índices de sorpresas económicas positivas avanzan y los índicadores más pegados al ciclo económico, como las encuestas PMI, se afianzan en zona de expansión y en los niveles más altos de los últimos 12 meses.

En cuarto lugar, los inversores han comenzado 2024 diversificando sus carteras y buscando activos más infravalorados. Según ETF Trends en su último análisis de flujos, los inversores en 2024 están buscando una mayor diversificación internacional. ETFs globales com Vanguard Total International Stock Index Fund e iShares Core MSCI EAFE ETF están recibiendo entradas constantes de dinero.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.