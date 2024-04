Bolsas fuertes y cerca de máximos: ignoran nuevo repunte de tipos y subida de petróleo

Las bolsas comienzan semana pegadas a máximos anuales y con un moderado repunte en los índices de volatilidad, Volatility Index y EU Volatility Index, que continúan por debajo de la frontera de los 15 puntos o niveles muy reducidos.

La complacencia es alta y se plasma en las encuestas a inversores. La encuesta semanal de la AAII más reciente nos deja un 50,0% de alcistas, un 27,6% de neutrales y un 22,4% de bajistas.

De esta manera, las bolsas continúan presentando unos altos niveles de sobrecompra sin verse afectadas por un nuevo repunte simultáneo en los tipos de interés (las Notas a 10 años en EEUU por encima del 4,30%) y en el precio de la energía (Brent y West Texas marcan nuevos máximos anuales).

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 02/04/24

Las sorpresas positivas a nivel económico podrían justificar este comportamiento. La última, la tuvimos ayer con la encuesta ISM de manufacturas en EEUU que volvió a adentrarse en zona de expansión (por encima de los 50 puntos) y con un componente de precios empujando al alza. Esta semana quedan más datos macro de importancia y, si la dinámica de sorpresas positivas en términos de actividad continúa, el status quo actual podría mantenerse, pese a que la inflación siga enquistándose.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/04/24

Desde una perspectiva técnica, la tendencia alcista no se ve dañada mientras no se rompan las estructuras de mínimos crecientes. En el caso del US SPX 500, la zona de mínimos comprendida entre 5.204 y 5.188 puntos es aproximación de la directriz alcista que une los mínimos de FEB24 y OCT23. Para el US NDAQ 100, nos quedamos con los mínimos de marzo, zona 17.803 / 17.792 puntos, como referencia clave de la estructura alcista de medio plazo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/04/24

En el caso de los índices europeos, la subida está siendo más vertical y los precios se encuentran más alejados de las directrices alcistas que pueden utilizarse como referencia. Una alternativa es utilizar las anteriores resistencias como actuales soportes para fijar niveles de referencia a corto plazo por la parte inferior. En este sentido, nos quedaríamos con los 5.032 puntos para el Euro 50 y los 18.041 puntos para el Alemania 40 (líneas discontinuas de color fucsia en gráficos superior e inferior).

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 02/04/24



