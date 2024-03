Macro de intensidad la próxima semana: empleo e ISMs en EEUU, e IPC y PMIs en Europa

La primera semana de abril es de alta intensidad a nivel macroeconómico. En EEUU las referencias más destacadas serán: el dato de empleo (viernes) y las encuestas empresariales ISM (manufacturas el lunes, y servicios el miércoles). En Europa los datos de mayor impacto serán el IPC preliminar de MAR24 (miércoles) y las encuestas empresariales PMI (manufacturas el martes y servicios el jueves).

Macro en EEUU: NFP (empleo) y encuestas ISM

El lunes, encuestas empresariales de sector manufacturas, PMI (15:45h) e ISM (16:00h), para las que el consenso de mercado espera una recuperación.

El martes, Pedidos de fábrica de FEB24 (16:00h) y las JOLTs (16:00h) u ofertas de puestos de trabajo que son indicador adelantado del informe laboral que se publicará el viernes.

El miércoles, informe de empleo de la consultora ADP (14:15h) y encuestas empresariales del sector de servicios: PMI (15:45h) e ISM (16:00h).

El jueves, Balanza de pagos de FEB24 (14:30h) y Peticiones semanales de subsidios de desempleo (14:30h).

El viernes, el Informe laboral de MAR24 de la BLS (14:30h) será la gran referencia de la semana. El consenso de mercado espera que se creen 200.000 puestos de trabajo (NFP) que la tasa de desempleo se estabilice en el 3,9% y que los ingresos por hora crezcan al 4,1% interanual.

El sesgo para las referencias económicas según estimaciones de consenso es positivo, una dinámica que, de confirmarse, podría ayudar a que el USD afianzase su fortaleza a medida que la Reserva Federal carece de motivos en materia de crecimiento para precipitarse en bajar tipos de interés con una inflación que se está enquistando lejos de objetivo.

Macro en Europa: IPC preliminar de MAR24 y encuestas PMIs

El lunes permanecerán cerradas las bolsas por festividad de Lunes de Pascua.

El martes, se publicarán los datos finales PMI de manufacturas (10:00h para eurozona) y el IPC preliminar de Alemania de MAR24.

El miércoles, el dato clave será el IPC preliminar de Europa (11:00h) donde el consenso de mercado espera una caída en la tasa subyacente, hasta el 2,8%, y de la general, hasta el 2,5%.

El jueves, se conocerán los datos finales PMI de servicios y el compuesto (10:00h el conjunto de la eurozona), en ambos casos, el mercado espera una recuperación y el sector servicios podría encadenar dos meses consecutivos por encima de expansión.

El viernes no hay grandes datos a destacar.

Si se cumplen las estimaciones de consenso, asistiríamos a una semana con una combinación de recuperación económica e inflación retrocediendo que, sin elementos externos, podría ayudar a que la volatilidad se mantuviese en niveles reducidos.

En Asia: PMIs Caixin en China y Tankan en Japón

En China se publicarán las encuestas empresariales Caixin (manufacturas el lunes y servicios el miércoles) para las que el consenso espera una estabilidad en torno a los niveles actuales y en zona de expansión. La mejora económica no parece suficiente para que el Hong Kong 50 abandone su tendencia bajista de fondo.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 27/03/24

En Japón, el lunes, se publicará la encuesta empresarial Tankan para la que el mercado espera un retroceso hasta 10 puntos después de varios meses consecutivos de recuperación. Los últimos datos de actividad económica en Japón están sorprendiendo negativamente, dificultando que el BOJ establezca una senda clara hacia la normalización en su política monetaria y perjudicando al JPY que se encuentra en mínimos de siglo frente al USD. En estos niveles las autoridades comienzan a intervenir verbalmente para frenar una depreciación excesiva del JPY.

USD/JPY en gráfico diario con oscilador RSI extraído de Next Generation a 27/03/24



