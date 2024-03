Brent y West Texas rompen máximos anuales y abren frente de incertidumbre: ¿qué respalda la subida?

Brent y West Texas marcan nuevos máximos anuales

Petróleo, rompe al alza la parte alta del rango construido el último mes en torno a la media móvil simple de 200 sesiones o MMS (200). En el caso del Brent, supera la zona de máximos anuales comprendida entre 84,59 y 85,19 USD/barril. En el caso de la referencia West Texas, el máximo anual y parte alta del lateral se encuentra situado en los 81,00 USD/barril.

Brent en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 19/03/24

La ruptura incorpora momento positivo al precio a corto plazo y no se produce en un contexto de alta sobrecompra si atendemos a los niveles que presenta en la actualidad el oscilador MACD. A la vez, la serie de precios construye una estructura de máximos / mínimos crecientes a medio plazo que identificamos con una directriz alcista en los gráficos que ilustran el artículo.

Los mínimos de mitad de febrero, 81,61 / 80,60 USD para barril Brent y 76,86 / 75,77 USD para barril West Texas, serían las aproximaciones de la directriz alcista y, por tanto, las zonas claves de la estructura.

West Texas en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 19/03/24

Más demanda y menos producción

La subida del precio del petróleo coincide con un periodo de sorpresas económicas positivas (en especial China) que están provocando un aumento de la demanda. Una circunstancia que han plasmado recientemente la Energy Information Administration (EIA) y la International Energy Agency (IEA) en sus últimos informes mensuales, Short Term Energy Outlook (STEO) y Oil Market Report (OMR).

Ambas agencias de la energía señalan que la extensión del recorte de la producción por parte de países de la OPEP+ reducirá la oferta. A medida que los inventarios de petróleo en los países occidentales se vean presionados a la baja. Los últimos inventarios semanales de la EIA descendieron después de seis semanas consecutivas de aumento. Los inventarios semanales de la EIA se publican todos los miércoles a las 16:30h CET, ahora temporalmente a las 15:30h mientras Europa no realice el cambio horario, y suelen incorporar volatilidad al mercado.

Dentro de las proyecciones que realiza la EIA en el STEO ha subido significativamente el precio medio del barril de Brent desde los 82 USD/barril hasta los 87 USD/barril para 2024 y desde los 79 USD/barril hasta los 85 USD/barril para 2025.

La energía vuelve a sumar a la inflación y dificulta bajada de tipos

Por el momento, la subida es escalonada, no estamos ante un movimiento vertical. Sin embargo, si puede ser un elemento que incorpore incertidumbre porque dificultará que la inflación retroceda en un momento cuando los mercados ven próxima (en verano) la primera bajada de tipos para el BCE y la Fed. En té rminos interanuales, el componente de energía, utilizando como aproximación el Índice de energía de CMC Markets, comienza a sumar en términos interanuales a la inflación.

Índice de energía de CMC Markets en gráfico semanal con ROC (52) extraído de Next Generation a 19/03/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.