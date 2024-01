Bolsas europeas pierden soportes: ¿qué podría estar detrás de la ruptura?

Los índices de bolsa en Europa están rompiendo la base del movimiento lateral en el que llevaban inmersos varias semanas: los 9.992 puntos para España 35, los 16.445 para Alemania 40 y los 4.419 en el caso del Euro 50. Una ruptura de soportes que aumenta la probabilidad de una corrección de mayor calado a corto plazo: los índices podrían buscar apoyo en las medias móviles de 200 sesiones o de largo plazo que son la siguiente referencia y que se encuentran a unos 2 puntos porcentuales de los niveles actuales.

No existe un catalizador claro para justificar el movimiento. Aunque sé existen varios factores que están incorporando incertidumbre al mercado y que están provocando un repunte en la volatilidad. El índice de volatilidad, EU Volatility Index – Feb 2024, encadena 5 sesiones al alza consecutivas y recupera la barrera de los 15 puntos.

Inflación podría enquistarse y se aplazan los recortes de tipos de interés

Christine Lagarde, Nagel (Alemania), Holzman (Austria) y Knot (Holanda), son algunos de los miembros del BCE que han señalado que realizado declaraciones tensionadoras o duras respecto a los tipos de interés. Las declaraciones son respaldadas por el reciente repunte en la inflación (IPC final de DIC23 en 2,9% vs 2,4% de mes anteriores) y las previsibles presiones inflacionistas vinculadas a las tensiones en el Mar Rojo (impacto en costes de transporte y ritmo en cadena de suministros).

El impacto en los tipos de interés se está haciendo notar. El Euro Bund, bono alemán a 10 años, ha bajado 3 puntos porcentuales en lo que llevamos de año, lo que implica un repunte de 30 puntos básicos hasta alcanzar el 2,25%. El precio se está aproximando a la directriz alcista de medio plazo que parte de mínimos anuales.

Resultados empresariales en EEUU débiles

El sectorial financiero ha comenzado la temporada de resultados en EEUU y está quedando por debajo de lo esperado: -26,0% en beneficios y -2,1% en ingresos según FactSet. Una circunstancia que hace que el beneficio estimado para el conjunto del S&P 500 se reduzca y se estima que puede contraerse un 0,1% en el 4T23 vs 4T22. Las estimaciones de consenso han bajado de forma notable y debería facilitar que se acumulen las sorpresas positivas en la temporada de resultados, sin embargo, por el momento no está siendo así.

Los bancos regionales de EEUU son los que presentan un mayor momento negativo en beneficios y, en lo que llevamos de año, están experimentando un peor comportamiento relativo. El iShares US Regional Banks ETF está poniendo a prueba la zona de apoyo comprendida entre la directriz alcista de medio plazo que parte de mínimos de 2023 y, la anterior resistencia y actual soporte situado en el máximo de JUL23.

La bolsa de China se desploma

El Hong Kong 50 baja más de 10 puntos porcentuales en lo que llevamos de año, pierde el soporte situado en los 15.958 puntos que es mínimo de DIC23, y profundiza en su tendencia bajista. En la actualidad se encuentra poniendo a prueba la zona de mínimos de 2022 que coincide con la base del canal bajista construido en el último año.

La debilidad en el mercado bursátil se produce en un contexto de datos macro mixtos. Por un lado, las Ventas al por menor de DIC23 (7,4%) y el PIB del 4T23 (5,2%) quedan por debajo de lo esperado. Sin embargo, las encuestas empresariales PMI Caixin, la Producción industrial y las exportaciones han mejorado a lo largo de los últimos meses.

Por otro lado, el repunte en la volatilidad que se está produciendo en el mercado bursátil no está afectando en demasía a la divisa, donde los principales cruces no experimentan grandes cambios: USD/CNH y EUR/CNH.



