Bolsas estancadas e inversores confiados: ¿qué catalizador podría romper el rango?

Las bolsas encadenan cuatro semanas estancadas. Una consolidación que permite que los osciladores de precios purguen los excesos acumulados en la última parte del año pasado y que reviertan de forma gradual hacia niveles neutrales. Un comportamiento que continúa haciéndose sin que los nervios aparezcan en los operadores. Los alcistas continúan siendo mayoría clara en las encuestas de sentimiento y los índices de volatilidad se encuentran cerca de mínimos interanuales: EU Volatility Index Jan 2024 y Volatility Index Ene 2024 por debajo de los 14 puntos.

En este periodo de indefinición, el mercado comienza a buscar posibles catalizadores que hagan romper niveles. En la agenda de esta semana, los resultados empresariales de EEUU ocupan un papel protagonista y podrían ayudar a despejar la incognita de si el S&P 500 se adentrará en subida libre o habrá una corrección previa.

España 35 en rango lateral de libro

El rango del España 35 se encuentra comprendido entre el máximo de DIC23 sito en 10.303 puntos y el mínimo de ENE24 establecido en 9.992 puntos. Más de seis semanas en un rango lateral de libro que ronda los 3 puntos porcentuales y que ha provocado una caída de la volatilidad y del osclador MACD que se aproxima a niveles neutrales.

La ruptura del rango podría marcar la dirección del próximo movimiento. Si pierde la banda inferior, podríamos asistir a una corrección de mayor envergadura que tendría una primera zona de soporte en 9.744 / 9.665 puntos. Por la parte superior, la ruptura de 10.303 dejaría al precio sin resistencia hasta el máximo de 2018 situado en 10.659 puntos.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/01/24

Alemania 40 y Euro 50, techo en máximo de DIC23 y suelo en el mínimo de ENE24

Alemania 40 y Euro 50 tienen unos niveles técnicos bien definidos. Por la parte superior, el máximo de DIC23 puede considerarse la parte alta del rango: 17.004 para Alemania 40 y 4.593 para Euro 50.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 08/01/24

La parte baja del rango la situamos en el mínimo de ENE24 que es aproximación de las anteriores zonas que actuaron de resistencia durante buena parte del año pasado (líneas discontinuas en los gráficos siguientes). Para el Euro 50 este mínimo se sitúa en los 4.419 puntos y para el Alemania 40 en los 16.445.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/01/24

US NDAQ 100 y US SPX 500 pegados a máximos históricos

US NDAQ 100 y US SPX 500 muestran una mayor fuerza que el resto de índices analizados y se aproximan a zona de máximos históricos: 16.973 puntos para US NDAQ 100 y 4.817 puntos para US SPX 500. La resistencia es fácilmente identificable e importante; ha frenado al precio en ocasiones anteriores.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 16/01/24

Por la parte inferior el mínimo de ENE24 se convierte en el nivel a vigilar en ambos índices: los 16.75 puntos para US NDAQ 100 y los 4.663 para US SPX500. Por debajo de este nivel, la posibilidad de que asistamos a una reversión a la media de mayor calado ganaría mayor cuerpo. Mientras tanto, el momento es positivo y la serie de precios conserva una estructura alcista.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 16/01/24



