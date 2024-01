Resultados empresariales EEUU 4T23: decisivos para saber si el S&P 500 queda en subida libre

A finales de semana comienzan a publicar las grandes empresas del sector financiero y la temporada de resultados empresariales del 4T23 en EEUU gana tracción. La correlación a medio / largo plazo entre los beneficios e ingresos de las empresas, y la evolución de los índices bursátiles es alta y es una de las variables clave para ver si podemos asistir a una subida libre sostenida en las bolsas o si nos decantamos por un estancamiento o corrección después de tocar máximos históricos.

US SPX 500 en gráfico semanal con oscilador MACD y zonas de sobrecompra, extraído de la plataforma Next Generation a 11/01/24

Momento positivo suave y valoraciones elevadas

Para las empresas del S&P 500, según FactSet, se espera que los beneficios y los ingresos aumenten, un 1,3% y un 3,1% respectivamente, respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. En acumulado anual, los beneficios del 2023 crecerían un 0,8% y las ventas un 2,3% respecto al ejercicio pasado. Los márgenes empresariales podrían resentirse y bajar hasta el 11,0%, desde el 12,2% del trimestre anterior y situarse por debajo de la media.

El momento es positivo, pero no es elevado, y con las subidas superiores a los dos dígitos del S&P 500 en el último año, los múltiplos de valoración se han encarecido. El PER (Price Earnings Ratio o la Ratio precio / beneficios) actual es de 23,2x y se encuentra por encima de la media de los últimos años. En términos relativos, la rentabilidad de los beneficios rondaría el 4,3% que se encuentra próxima a la TIR del 4,00% de las Notas a 10 años o activo “libre” de riesgo.

Se ha bajado el listón en las estimaciones de forma notable

El consenso suele revisar a la baja las estimaciones de beneficios antes de publicar los resultados y, en esta ocasión, lo han realizado de forma más intensa de lo habitual ante las preocupaciones por la desaceleración económica. El BPA para el conjunto del S&P 500 en el 4T23 se ha bajada desde los 57,86 hasta los 53,9 USD según FactSet, lo que supone un recorte del 6,8%.

La bajada en las estimaciones también ha venido acompañada por una revisión a la baja de las estimaciones de las propias compañías. Según LSEG I/B/E/S de las 117 estimaciones o guidance que las compañías del S&P 500 han realizado para sus beneficios del 4T23, 75 han sido negativas, 35 en positivo y 7 se han mantenido.

La bajada en las estimaciones, podría facilitar las sorpresas positivas cuando se publican los resultados y ayudar a controlar las expectativas de los inversores, un punto que podría ser favorable. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que, si bajando estimaciones, las empresas no consiguen superar estimaciones, la decepción podría ser más abultada.

El sector financiero comienza el viernes

El sector financiero será el primero en entrar en escena con JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo publicando el viernes 12 de enero.

JPMorgan Chase (13:00h): se esperan ingresos de 40.120M de USD y BPA (Beneficio por acción) de 3,63 USD según consenso de mercado.

Wells Fargo (13:00h): se esperan ingresos de 20.290M de USD y BPA de 1,15 USD.

Citigroup (14:00h): se esperan ingresos de 18.970M de USD y BPA de 0,95 USD.

El sector financiero, en su conjunto, espera publicar una caída del 3,1% en el beneficio según FactSet respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. La industria de los bancos con una caída esperada del 21% en los beneficios es la que podría lastrar al sector, siendo los bancos regionales, las que podrían experimentar la mayor contracción en beneficios, del 40%. En el lado positivo, tendríamos a la industria aseguradora para la que se espera un aumento del 26% en los beneficios.

iShares US Regional Banks ETF en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/01/24

La semana que viene más sector financiero y los 7 magníficos tardarán en publicar

Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) y PNC Financial Services (PNC) publican el martes 16 de enero. The Charles Schawb Corporation (SCHW), Prologis (PLD) y US Bancorp (USB) presentan el miércoles 17 de enero. Truist Financial (TFC) y Fastenal Company (FAST) rinden cuentas el jueves 18 de enero. Schlumberger (SLB), The Travelers Company (TRV) y State Street Company (STT) cierran la semana publicando el viernes.

Los días de mayor volatilidad en los índices vendrán con la publicación de los resultados de los 7 magníficos que ponderan más de 28 puntos porcentuales en el S&P 500. Las fechas de publicación esperadas son las siguientes: Microsoft (23 de enero), Tesla (24 de enero), Apple (1 de febrero), Alphabet / Google (1 de febrero), Amazon (1 de febrero), Meta Platforms (7 de febrero) y NVIDIA (28 de febrero).



