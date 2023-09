Bolsas débiles buscan soporte en los mínimos de verano: inflación EEUU y BCE deciden si la volatilidad regresa

Debilidad sin gran nerviosismo

Las bolsas han comenzado el mes de septiembre con debilidad. Un moderado goteo a la baja que, por el momento, no ha provocado la pérdida de niveles técnicos importantes que acelere el nerviosismo.

Los indicadores e indices de volatilidad como Volatility Index SEP23 y EU Volatility Index SEP23 repuntan con levedad pero se encuentran por debajo de las medias y cerca de mínimos anuales.

Los mínimos de verano en las bolsas (mínimos de AGO23 en muchos casos) son los niveles clave a vigilar y, si no consiguen soportar las caídas y se pierden, la volatilidad podría repuntar con más fuerza.

Euro 50 en gráfico diario con Average True Range (ATR o Rango de variación diario) extraído de plataforma Next Generation a 14/09/23

BCE (tipos de interés), inflación (EEUU), petróleo y China son los focos a vigilar

La inquietud en las bolsas coincide con la escalada del precio del petróleo que marca nuevos máximos anuales y que podría desequilibrar la delicada situación económica actual.

En este sentido, el foco está en el petróleo y los datos que influyen en su cotización podrían generar una mayor volatilidad de lo habitual en el resto de activos. A destacar para la semana que viene los cambios en los niveles de inventarios semanales que publica la API (martes) y la EIA (miércoles). El martes se publica el informe mensual del petróleo de la OPEP.

En Europa,el BCE decidirá tipos de interés el jueves y es el evento más destacado de la semana. La subida del precio del petróleo hace que la probabilidad de pausa en el 4,25% (la mayoritaria en la actualidad) haya ido bajando de forma escalonada. También se publicarán los datos de inflación finales del mes de AGO23 para los que no se esperan grandes cambios (España +2,6% ia, Francia +4,8% e Italia +5,5%) pero que recordarán al BCE que el objetivo del 2% está lejos. Para finalizar, el indicador de sentimiento económico ZEW (martes) para Alemania y Europa también podría generar volatilidad.

El dato de inflación de EEUU de AGO23 será el otro dato clave de la semana: el consenso de Trading Economics espera que el IPC general suba (dos décimas hasta el +3,4% ia) y que la subyacente baje (dos décimas hasta el 4,5%). La inflación ha dejado de bajar y la lectura será clave para la próxima decisión de tipos de la Fed que acontecerá el 20 de septiembre. Otros datos macro importantes en EEUU son las Ventas al por menor y la Producción Industrial (jueves) junto con la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes)

Otro de los focos de incertidumbre continúa siendo la evolución de la economía China con el estallido de su burbuja inmobiliaria. Los más importante de la próxima semana son: el Importe de nuevos préstamos (lunes antes de la apertura) y la batería de datos que se publicará el viernes antes de la apertura (Precios de la vivienda, Tasa de desempleo, Producción industrial y Ventas al por menor).

Niveles en índices de bolsa

Alemania 40 retrocede desde el máximo del 31 de agosto situado en 16.045 y que pasa a convertirse en resistencia de corto plazo. La zona de soporte clave se encuentra comprendida entre los mínimos de verano, 15.466 / 15.454, y la media móvil simple de 200 sesiones.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 14/09/23

España 35 desarrolla un impulso bajista desde 9.623 que es un nivel próximo al máximo anual establecido en 9.744 y parte superior del lateral desarrollado en los últimos meses. La base del lateral y soporte clave se encuentra comprendida entre 9.191 / 9.169 y la media móvil simple de 200 sesiones.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 14/09/23

US NDAQ 100 muestra una mayor fortaleza relativa que el resto de índices. El índice cede desde 15.629 y se aleja del máximo anual establecido en 15.931 y parte alta del rango lateral de los últimos meses. El precio se encuentra alejado de la zona de soporte clave comprendida entre 14.715 y 14.553 que también es aproximación de la directriz alcista de largo plazo que parte de mínimos de mínimos de 2022.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 14/09/23



