Brent sube un 10% en dos semanas, supera los 90 USD y pone en peligro el delicado equilibrio económico

El escenario optimista o de ricitos de oro domina en el mercado

La expresión “ricitos de oro” hace referencia a un escenario optimista y proviene del popular cuento inglés “Goldilocks and the three bears”. Un escenario que ha ido imponiéndose poco a poco en los mercados a medida que ha ido pasando el tiempo y las alertas de recesión de las encuestas o “soft data” no se han traducido en una recesión real de las economías occidentales que han continuado sosteniéndose y creando empleo pese a la fuerte subida de tipos de interés.

Las previsiones de los principales organismos económicos esperan un caídas suaves en la actividad económica en este segunda parte del año a medida que la inflación continúa replegándose hacia niveles compatibles con los objetivos de los bancos centrales. Un escenario positivo que permitiría frenar la dinámica de subidas de tipos de interés y que podría ayudar a evitar la recesión.

Las principales índices bursátiles, US SPX 500 y Alemania 40, ante esta perspectiva han mantenido la tendencia alcista de fondo y, de forma gradual, los participantes de mercado han ido recuperando el optimismo. Una forma de verlo son las estimaciones para el beneficio por acción o BPA realizadas por los analistas. Según Factset, las estimaciones de BPA para el S&P 500 para el trimestre en curso ha aumentado desde 55,86 USD hasta 56,10 USD, una revisión al alza en el beneficio que no se producía desde el 3T23.

El escenario se apoya en un delicado equilibrio que el petróleo puede romper

El escenario plantea un delicado equilibrio que se sostiene mientras la inflación continúe su senda bajista y los bancos centrales no se vean forzados a darle una nueva vuelta de tuerca a los tipos de interés.

En este contexto, el petróleo irrumpe en escena con una subida vertical: cerca de 10 puntos porcentuales en las dos últimas semanas y cerca de 25 puntos porcentuales desde comienzo de verano. Un movimiento que ha derivado en una ruptura de máximos anuales en las dos referencias más importantes: Petróleo Crudo Brent por encima de zona 89,00 / 87,72 USD/barril y Petróleo West Texas por encima de 84,93 / 83,47 USD/barril.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 07/09/23

El equilibrio en peligro si el petróleo desarrolla una tendencia alcista sostenida

Una subida de precio del petróleo inesperada y sostenida en el tiempo podría considerarse un elemento desestabilizador. En este contexto es clave apuntar que la ampliación en los recortes de producción de Arabia Saudí y de Rusia (1,3Mbd) se extienden hasta finales de este año. Un anuncio que coincide con un aumento de la demanda y unos inventarios por debajo de la media de los últimos años (según los últimos informes mensuales de la EIA y la IEA).

De esta manera, se abre una brecha entre oferta y demanda que según la EIA será cerrada gracias a un incremento en la producción de los países no pertenecientes a la OPEP+. Sin embargo, el proceso requiere tiempo y la presión a la baja en los precios podría comenzar a notarse en el segundo trimestre del año que viene.



