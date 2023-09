¿Podría rebotar China sin un gran paquete de estímulos económicos?

La burbuja inmobiliaria de China

La preocupación sobre la economía China es uno de los temas que está acaparando cada vez más la atención en los mercados. Las crisis inmobiliarias suelen venir acompañadas por crisis financieras, al igual que ocurrió en los países occidentales en 2007/2008, y requieren de un tiempo en la purga de excesos. Una circunstancia que no contemplaban los mercados hace uno meses y que esperaban una fuerte recuperación de la economía después de la reapertura de la economía tras las restricciones por la COVID.

De esta manera, el Hong Kong 50 es uno de los índices de bolsa que peor comportamiento relativo está experimentando en lo que va de año.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD, gráfico extraído de plataforma Next Generation a 06/09/23

Los impagos son el mecanismo de transmisión y Country Garden evita el default a última hora

Los impagos son el principal canal de transmisión entre el sector inmobiliario y el financiero. En este contexto, Hengda Real Estate, filial de Evergrande que era una de las mayores promotoras Chinas, se enfrenta a 1.931 litigios por un importe superior a los 60MM de USD.

Por otro lado, otra de las grandes promotoras chinas, Country Garden, después de anunciar pérdidas superiores a los 6.000M de EUR en el primer semestre del año, tenía problemas para refinanciar su deuda. De hecho, a última hora ha alcanzado un acuerdo para aplazar el pago de su deuda y evitar el default. Una noticia que ha permitido que el título comience con un fuerte rebote la semana permitiendo que la bolsa continúe con el rebote.

Country Garden en gráfico semanal con MMS (52), gráfico extraído de plataforma Next Generation a 06/09/23

La sombra de la deflación está presente

Otro de los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria lo tenemos en los datos de inflación. La economía China se enfrenta a una deflación que es un síntoma de una débil demanda interna. El último dato de inflación registrado de JUL23 nos dejó una caída del -0,3% en términos interanuales (ia). En este sentido, señalar que el dato de inflación de AGO23 se publica el viernes antes de la apertura en Europa y el consenso de mercado espera que repunte hasta el +0,1% ia.

Los estímulos económicos son graduales

Las autoridades han ido reaccionando con apoyos graduales. Por el lado de la política monetaria: el tipo de los préstamos hipotecarios ha bajado hasta el +3,45% a un año y hasta el +4,20% a 5 años. Más intensa ha sido la bajada en el ratio de reserva de los bancos que se encuentra en el 10,75% para entidades grandes y en el 7,75% para pequeñas entidades. A la vez, ha tratado de dinamizar las transacciones inmobiliarias y bursátiles bajando los impuestos a las mismas. Unas medidas podrían impactar positivamente en los próximos datos del mercado inmobiliario.

El gran estímulo que todo el mundo espera podría ser la debilidad del CNH

El mercado ha estado esperando un gran paquete de estímulos que, por el momento, no ha llegado. Sin embargo, sería conveniente no olvidar que el yuan se ha debilitado notablemente en los últimos meses. EUR/CNH y USD/CNH han avanzado más de un 8% en lo que llevamos de 2023 y el Índice CNH de CMC Markets pierde más de un 5%. La depreciación del yuan, en algún momento, podría ayudar a dinamizar el sector exterior y compensar la pérdida de consumo interno.

Índice CNH en gráfico semanal con oscilador MACD, gráfico extraído de plataforma Next Generation a 06/09/23

En este sentido, habrá que estar pendientes de los datos de comercio exterior de AGO23 que se publicarán el jueves antes de la apertura de Europa y para los que no se espera una gran mejora: el consenso de Trading Economics espera caída de importaciones (-9,4%), de exportaciones (-9,5%) y de superávit de balanza de pagos (hasta los 73,9MM de USD).



