Berkshire Hathaway: Una empresa a buen precio en una consolidación

Todos sabemos que Warren Buffett está al frente de Berkshire Hathaway. Lo que a lo mejor no sabemos es que esta empresa tiene 140 mil millones de dólares en efectivo y bonos a corto plazo para ir de compras. Últimamente han utilizado este efectivo para recomprar sus propias acciones. Durante la primera mitad de 2020, recompraron un total de $6,7 mil millones de sus acciones y durante la primera mitad de este año, recompraron $12,6 mil millones. Esto es una forma de devolverle a los accionistas su inversión.

Una de sus inversiones más famosas es la que hizo en Apple en mayo 2016 que suma un 40% de la inversión total de la cartera. Otras de las empresas que componen la cartera de inversión de Berkshire son: Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody’s Corp, Verizon, US Bancorp, Davita y Charter Communications. Bank of America compone un 14% del total de su cartera. Dicho de otro modo, Apple y Bank of America componen más del 50% de la cartera de inversión de Berkshire. Según se viene observando, Bank of America tiene una sensibilidad especial a los cambios de los tipos de interés y esto podría entonces beneficiarle cuando la Fed suba esos tipos.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Aquí vemos el gráfico con las 5 posiciones más importantes de Berkshire Hathaway. Vemos que Bank of America y American Express llevan acumulados un 50% de ganancia en lo que va de año.

El oráculo de Omaha ha cumplido 91 años recientemente y la gente se pregunta qué pasará después de Buffett. El candidato más adecuado para el puesto es, según declaraciones del propio Buffett, el vice presidente de Berkshire Hathaway Greg Abel que ahora mismo lleva el negocio no asegurador.

Ahora nos hacemos la pregunta si merece la pena invertir en acciones de Berkshire Hathaway en estos momentos. Vamos a ver los datos fundamentales que nos ofrece Morningstar.

Fuente: Morningstar

En términos de valuación, según Morningstar, sus acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco en un 5%. En cuanto a la ratio PER para 2020 está en 15,78. Considerando que la PER media de los últimos 10 años se sitúa en 16,68, se puede considerar que estas acciones están a buen precio. La rentabilidad financiera (Retun on Equity) se sitúa en 9,8 para 2020, algo ligeramente por encima de la media en los últimos 10 años. La rentabilidad económica (Return on Assets) se sitúa en 5,03% para 2020, por encima de la media de 4,6% de los últimos 10 años. El precio comparado con el valor en libros (Price/Book) se encuentra en 1,29 para 2020, por debajo de la media de 1,37 de los últimos 10 años En definitiva, podemos decir que estas acciones están ligeramente infravaloradas en estos momentos.

Fuente: CMC Markets Next Generation

En cuanto al análisistécnico, podemos ver el gráfico diario de las acciones de Berkshire Hathaway . Vemos la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020 y luego la tendencia acelerada que comenzó en noviembre 2020. También vemos la consolidación que estamos viendo ahora entre 272 y 290. Ahora mismo está cotizando por encima de la media móvil de 200 días, una señal de que la tendencia continúa siendo alcista aunque se hayas entrado en una consolidación. El RSI(14), el indicador superior, no presenta grandes cosas ya que no se encuentra ni en sobre-compra ni en sobre-venta. El ROC(14), el indicador inferior, se encuentra en territorio positivo y en una tendencia alcista desde finales de septiembre. Esto es muy buena señal ya que esta tasa de cambio de 14 periodos indica la tendencia a medio/largo plazo. Si está en territorio positivo y en una tendencia alcista, nos indica que la tendencia del precio es al alza. Si embargo, si presenta un valor negativo y está en una tendencia bajista, significa que el precio está muy débil y lo más probable es que caiga . Posibles estrategias serían comprar a estos niveles esperando una ruptura por encima de 290 con un stop-loss por debajo de 272 y un take-profit de 306, altura de la consolidación proyectada hacia arriba Una alternativa es esperar a una ruptura por debajo de 272 y posicionarnos en corto con un stop-loss por encima de ese nivel y un take-profit alrededor de 250, proyección hacia abajo de la altura de la consolidación. En conclusión, técnicamente las acciones de Berkshire Hathaway muestran una consolidación dentro de una tendencia alcista a largo plazo.

Alfredo Pardo – Sales Executive



