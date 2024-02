Agenda económica de alta intensidad: NVIDIA, Iberdrola, Repsol, Telefónica, PMIs flash en Europa…

Agenda económica de alta intensidad la semana que viene. Los resultados empresariales vuelven a ser protagonistas con NVIDIA, la estrella de las megacorporaciones, publicando el miércoles a cierre de sesión. En España publican algunos bluechips: Iberdrola, Repsol y Telefónica. En la agenda económica hay que destacar los PMI flash de FEB24 en Europa y las Actas del último FOMC en EEUU.

Resultados empresariales: NVIDIA, Iberdrola, Repsol y Telefónica

Con una capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías. El martes: HSBC, Walmart (WMT), Home Depot (HD), BHP, Palo Alto Networks (PANW), Medtronics (MDT) y Barclays (BCS). El miércoles publica Rio Tinto (RIO) y NVIDIA (NVDA), la estrella del año y tercera megacorporación del mundo, publicará a cierre de sesión. El jueves rinden cuentas Intuit (INTU), Lloyds (LYG) y Booking (BKNG). Berkshire Hathaway (BRK.B) se espera que publique resultados, el viernes 23 o el lunes 26 de febrero, aunque la fecha está pendiente por confirmar.

En España publican resultados las siguientes compañías del Ibex 35: Enagás el martes; Repsol, Iberdrola y Telefónica el jueves.

Telefónica en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/02/24

Agenda económica:

En Europa: PMI flash Europa e ifo de Alemania FEB24

Las encuestas PMI flash FEB24 de Europa (jueves desde las 9:15h hasta las 10:00h) serán un excelente dato para medir el estado del ciclo económico. El consenso de mercado espera una recuperación, desde los 47,9 hasta los 48,8 puntos, tercer mes consecutivo de mejora aunque todavía en zona de contracción (octavo mes consecutivo).

El indicador ifo de FEB24 (viernes a las 11:00h) también nos ayudará a medir la confianza empresarial de Alemania, la lectura anterior señaló un deterioro de las expectativas y una economía en recesión. La débil situación económica en Europa es una de las razones por las que el EUR/USD ha construido una tendencia bajista en las últimas semanas.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/02/24

En un segundo escalón de impacto en el mercado se publicarán los siguientes datos para el conjunto de Europa: la Confianza del consumidor (miércoles a las 16:00h) e IPC final de ENE24 (jueves a las 11:00h).

En EEUU: actas del último FOMC, Venta de viviendas ENE24 y Reservas de petróleo

Las actas del último FOMC (miércoles a las 20:00h), Comité de política monetaria de la Reserva Federal, serán la referencia más importante de la semana. La Fed ha señalado que comenzaría a bajar tipos en verano y en sus últimas proyecciones económicas recoge 3 recortes de 25 puntos básicos. El mercado, pese a las útimas referencias económicas, sigue descontando mayores bajadas de tipos.

La Venta de viviendas existentes (jueves a las 16:00h) será otro de los grandes indicadores para mirar la actividad económica. El mercado espera que aumenten hasta los 3,96M que sería el máximo de los últimos 4 meses pese al encarecimiento de los precios y los repuntes de tipos de interés.

Las variaciones de inventarios de petróleo, gasolina y destilados (miércoles a las 16:30h) son claves para la evolución del petróleo pues los niveles actuales son bajos. El petróleo está formando un H-C-H invertido y, si los inventarios retrocediesen en las próximas semanas, podría confirmarse.

West Texas en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/02/24

En Asia: Tipos de interés en China y Balanza de Pagos ENE24 en Japón

En China se publicarán los Tipos de interés de los prestamos a 1 y 5 años (martes a las 02:15h) para los que el consenso espera que se mantengan en el 3,45% y 4,20% respectivamente. Los precios de la vivienda (viernes a las 02:30h) llevan varios meses retrocediendo. La bolsa está intentando rebotar desde mínimos anuales alcanzados por la crisis inmobiliaria que está padeciendo el país. Una bajada de tipos sorpresa por el PBoC (Banco Popular de China) o una mejora en los precios de la vivienda podrían ayudar a afianzar el rebote bursátil.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 16/02/24

En Japón los datos clave son la encuesta empresarial Tankan FEB24 (miércoles a las 0:00h) y la Balanza Comercial ENE24 (miércoles a las 0:50h). La caída de los precios de la energía y un aumento de las exportaciones gracias a la debilidad del JPY ha permitido que la balanza de pagos se equilibre después de que haya sido deficitaria en los últimos dos años.



