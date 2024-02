H-C-H invertido en petróleo: ¿se volverá a hablar del barril a 100 USD en 2024?

Equilibrio a largo plazo en el precio del petróleo

El barril de petróleo, West Texas y Brent, cotiza a precios similares a los del año pasado y pegado a una media móvil simple de 200 sesiones o de largo plazo que se encuentra prácticamente plana. Estamos ante una serie de precios que se encuentra en rango de largo plazo apuntando a que existe un equilibrio entre oferta y demanda.

De hecho, el petróleo Brent cotiza cerca de los 82 USD que es el precio medio pronosticado por la EIA (Energy Information Administration de EEUU) para 2024 y que recientemente se ha actualizado en el STEO (Short Term Economic Outlook).

Petróleo Crudo West Texas en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 14/02/24

A medio plazo, formación de H-C-H i en West Texas y Brent, que podría dirigir al precio a la parte alta del rango

Dentro de este equilibrio de largo plazo, West Texas y Brent, comienzan a perfilar una formación chartista de giro al alza denominada Hombro-Cabeza-Hombro invertido o (H-C-H i). La línea de cuello señalada en los gráficos que ilustran el análisis con color amarillo se encuentran en los 79,78 / 79,17 USD para West Texas y en los 84,92 y 84,59 USD para el Brent.

Si los precios consolidan por encima de las líneas de cuello citadas, la formación de H-C-H invertido se confirmaría, y se podría trabajar con un escenario de suelo. A la vez, el objetivo de la figura sería la proyección al alza del rango que en este caso supondría llevar al precio a la parte alta del rango del último año. En este caso hablaríamos de los 94,17 / 96,46 USD/barril para Brent y de los 91,10 / 95,52 USD/barril para West Texas.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 14/02/24

¿Qué catalizadores podrían confirmar la formación de H-C-H i o apoyar las subidas?

Una recuperación del ciclo económico y de la demanda podría ser uno de los principales motores de la subida. En este sentido, las grandes referencias macroeconómicas recientes en EEUU han sorprendido muy positivamente.

¿Qué pasa con China? La segunda gran economía del planeta, más allá de la crisis inmobiliaria, comienza a acumular referencias macroeconómicas positivas desde el lado de la industria. Por citar algunas: las ventas de vehículos se han disparado (+47,9% en ENE24), las encuestas empresariales PMI Caixin se afianzan en zona de expansión, la producción industrial repunta y las exportaciones vuelven a repuntar.

Otro de los grandes catalizadores podría ser un mayor repunte en la tensión geopolítica. En este señalar que el Índice de Riesgo Geopolítico de BlackRock no ha parado de aumentar en los últimos meses. Un aumento que se debe entre otras razones al componente más vinculado con el precio del petróleo; el Conflicto en Oriente Medio alcanza niveles no vistos desde noviembre de 2020.

Los inventarios de petróleo de EEUU en mínimos

La variación de los inventarios de petróleo que publica semanalmente la EIA (miércoles a las 16:30h) es un buen termómetro para ver la situación actual del mercado, aunque hay que saber interpretarlos correctamente.

En primer lugar, una caída de inventarios beneficia al precio del petróleo y, a la inversa. La correlación es negativa y fácil de entender si aumentan inventarios es porque hay exceso y bajan precios. Sin embargo, también es conveniente tener en cuenta la variación de los derivados del petróleo (Destilados y Gasolina) que también se publican el miércoles a la misma hora. Es decir, tener en cuenta todo el proceso de producción.

En segundo lugar, hay que adquirir perspectiva y salir de la foto de las variaciones semanales viendo los niveles en su conjunto. En este punto, señalar que a día de hoy, el nivel de inventarios en EEUU se encuentra en la parte baja del rango de la última década, en torno a los 420 millones de barriles. Por otro lado, las reservas estratégicas de petróleo de EEUU se encuentran 355 millones de barriles, cerca de los mínimos históricos alcanzados en JUN23.



