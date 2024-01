China: las autoridades intervienen y la bolsa rebota en soportes importantes

El Hong Kong 50, desde los máximos de 2018 y 2021, se deja más de 50 puntos porcentuales. Un desplome que ha derivado en una caída de los múltiplos de valoración de la bolsa china. Según Barclays Research, cotiza con un CAPE (PER ajustado al ciclo) de 10,63x frente al CAPE de 19,53x de Europa y el 30,51x de EEUU. Llegados a este punto y con el Hong Kong 50 aproximándose al mínimo de 2022 y que son niveles no vistos desde 2009, merece la pena analizar la situación. La economía tiene sus luces y sus sombras, mientras que las autoridades comienzan a moverse con mas agilidad para intentar controlar la situación, provocando rebotes a corto plazo.

Hong Kong 50 en gráfico mensual con oscilador MACD extraído de Next Generation a 30/01/24

La economía china tiene sombras y luces

Primero las sombras, la economía de China se encuentra inmersa en una crisis inmobiliaria que se ha cobrado su mayor víctima hasta el momento: el Tribunal Superior de Hong Kong ordena la liquidación de Evergrande y la deuda pendiente de reestructurar asciende a 2,4B de yuanes, más de 330.000M de USD. La crisis afecta a la demanda interna y la economía se encuentra en deflación (el IPC de DIC23 retrocedió un -0,3% interanual).

Segundo, la luces, la producción industrial se acelera (+6,8% interanual en DIC23) y alcanza el ritmo más alto en trimestres. La venta de vehículos crece al 23,5% en DIC23 y China se ha convertido en el mayor exportador mundial superando a Japón e impulsando las exportaciones. De esta manera, el superávit de la balanza de pagos vuelve a situarse por encima de los 75MM de USD. Una recuperación de las exportaciones a las que también ha ayudado la debilidad del CNH.

Índice CNH en gráfico diario y con oscilador MACD extraído de Next Generation a 30/01/24

Las autoridades chinas comienzan a moverse y tienen margen de actuación

Aunque el mercado espera un paquete fuerte de medidas, las autoridades, anuncian con cuentagotas los movimientos. Eso sí, en las últimas semanas se aceleran los anuncios a medida que la bolsa de China se aproxima a soportes clave.

Esta semana se ha prohibido el préstamo de valores para abrir posiciones cortas. A la vez, se baraja la posibilidad de compra directa de acciones propias por parte de las empresas públicas chinas por un importe que rondaría los 278MM de USD, unos 2 billones de yuanes. Unos anuncios que han facilitado un rebote a corto plazo del Hong Kong 50 después de apoyarse en mínimos de 2022 y que ha derivado en un giro al alza del indicador MACD.

Hong Kong 50 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 30/01/24

Por otro lado el PBOC (Banco Popular de China) ha decido recortar el coeficiente de reserva de los bancos en 25 puntos básicos. Un movimiento que, algunos participantes de mercado, interpretan como un giro hacia una política monetaria más expansiva. En este punto, señalar que los tipos de los préstamos se han mantenido estables (en el 3,45% a un año y en el 4,20% a 5 años) y en niveles bastante restrictivos para los actuales niveles de inflación. Es decir, el PBOC tendría margen para bajar tipos de interés y aplicar una política monetaria más expansiva, una posibilidad que, en caso de producirse, podría ayudar a que el rebote en bolsa adquiriese cuerpo.



