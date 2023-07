El oro sufre unos tipos de interés reales elevados

El oro, aunque conocido desde la antigüedad como símbolo de riqueza, no siempre es el lugar más seguro para conservar capital. Diversos factores económicos, como los elevados tipos de interés y el descenso de la inflación, influyen en ello. Veamos cómo afectan estas condiciones al precio del oro expresado en dólares.

El precio del oro y el impacto de los altos tipos de interés

El precio del oro en los mercados internacionales ha variado con fuerza en los últimos años, atrayendo a menudo la atención de inversores y especuladores. Diversos factores influyen en el precio del oro, como las políticas monetarias aplicadas por los bancos centrales, la inflación, los riesgos geopolíticos y las recesiones. Sin embargo, es importante recordar que cuando los tipos de interés son elevados, aumenta el coste de oportunidad de mantener un activo como el oro que no genera ingresos corrientes ni intereses.

En tales circunstancias, las inversiones que ofrecen una rentabilidad fija, como los bonos o los depósitos bancarios, resultan teóricamente más atractivas. Por lo tanto, cabe esperar que en un entorno de tipos de interés elevados, el precio del oro, tanto en dólares como en euros, sufra presiones. Cabe señalar que aún hay perspectivas de nuevas subidas a ambos lados del Atlántico. Actualmente, el tipo de interés terminal previsto para la zona euro es de casi el 4%, y para EE.UU. es del 5,40%.

La disminución de la inflación y el precio del oro

El oro se percibe a menudo como una cobertura contra la inflación. Cuando el valor del dinero disminuye, los precios de los bienes y servicios aumentan, lo que hace que el oro sea más atractivo como depósito de valor. Sin embargo, si experimentamos una inflación decreciente, también conocida como desinflación, los incentivos para invertir en oro disminuyen.

Una inflación decreciente, especialmente en combinación con unos tipos de interés elevados, puede ejercer presión sobre el precio del oro. Tanto si se trata del precio del oro en euros como del precio del oro en dólares, cabe esperar que ambos se vean influidos por estas condiciones económicas desfavorables.

El precio del oro en la actualidad y posibles perspectivas de futuro

El precio del oro ha encontrado resistencia en la zona comprendida entre 2.075, 2.070 y 2.081 USD/onza que han sido máximos anuales de los ejercicios 2020, 2022 y 2023 respectivamente. Ni la pandemia, ni la guerra, ni una inflación significativa han sido capaces de dejar al precio del oro en subida libre.

En un futuro próximo, si los tipos de interés se mantienen en niveles elevados, es posible que la zona de resistencia comprendida entre los máximos históricos (2.070 / 2.081 USD/onza) sea un nivel difícil de superar. Una circunstancia que podrí a cambiar si surgen otros factores, como una recesión repentina o una escalada de los conflictos armados, que cambiasen las dinámicas anteriores y asistiésemos a un aumento de la incertidumbre o a una caída en los tipos de interés.

Conclusiones

El oro puede desempeñar un papel importante en una cartera de inversión diversificada, pero condiciones económicas como las actuales, unos tipos de interés elevados y una inflación decreciente pueden afectar negativamente a su atractivo. Antes de tomar la decisión de comprar oro, es importante entender cómo estos factores pueden influir en el precio del oro ahora y en el futuro, algo que trataremos regularmente en nuestros materiales. También es importante recordar que a través de CFDs o contratos también se puede cubrir una bajada del precio del oro.



