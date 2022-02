CMC Espresso: Warum diese Woche heftig wird

Die EZB hat am Freitagabend anlässlich des Treffens der EU Finanzminister in Paris kurzfristig ein "informelles Get-Together" des EZB-Rats in Paris einberufen. Die EZB hat viel Kritik in den letzten Wochen einstecken müssen, da sie die Inflation falsch eingeschätzt hat. Ihr wird vorgeworfen, hinter der Kurve zu liegen, was die Bekämpfung der mittlerweile bei 5,1% angelangten Inflation anbelangt.





Wir werden in dieser Woche am Mittwoch um 11 Uhr die finale Verbraucherpreisinflation für die EU bekommen, am Donnerstag um 14:30 kommt dann noch der BIP-Deflator - eine weitere von der Fed dann als sehr wichtig für die Bestimmung der tatsächlichen Inflation herangezogene Kennzahl erhalten.



Die Weltbank befürchtet Szenario einer Stagflation und kritisiert die EZB stark. Wenn die Kaufkraft der Bürger sinkt und die Insolvenzgefahr für Unternehmen gleichzeitig steigt würden wir uns in einen äußerst problematischen Zustand der Wirtschaft hineinbewegen Nach Meinung der Weltbank tritt die Weltwirtschaft nach der starken Erholung im Jahr 2021 angesichts der Zunahme von Inflation, Verschuldung und Einkommensungleichheit in eine Phase deutlich langsameren Wachstums ein.



Jetzt wollen sich nicht nur Lavrov und Blinken, sondern Putin und Biden treffen. Das klingt erst einmal gut, aber:



Als am Wochenende in München die Sicherheitskonferenz erstmals seit Jahren ohne Russland stattfand, testete Russland nahe der ukrainischen Grenze unter Aufsicht des russischen Präsidenten Putin atomwaffenfähige Raketen. Der Generalsekretä r der NATO, Jens Stoltenberg, sagte am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin", Russland habe versprochen, Truppen aus der Grenzregion zur Ukraine abzuziehen, stocke sie aber tatsächlich auf.

Was der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Sonntag dem Sender Fox News sagte und warum diese geld- und geopolitische angespannte Situation derzeit auf eine angespannte Situation am Ölmarkt trifft und welche Folgen das für den deutschen Aktienmarkt haben könnte erfahren Sie im oben verlinkten CMC-Espresso-Video. Im Chart-Forum finden Sie Chartanalysen zu NDAQ 100 Cash und Germany 40, die den heutigen Anstieg in den Kontext setzen.



