La criptovaluta preferita di Elon Musk sale di prezzo dopo la notizia dell'acquisto di Twitter

Dogecoin è salito più del 20 per cento lunedì sera in reazione alla notizia che Elon Musk comprerà Twitter. Il consiglio e gli azionisti dell'azienda hanno accettato un'offerta di 44 miliardi di dollari da parte dell'uomo più ricco del mondo.

Musk non ha mai nascosto il suo entusiasmo per Dogecoin, la nota criptovaluta-meme. In questo contesto, non è sorprendente che gli investitori abbiano comprato Doge ieri, sperando che il miliardario possa trovare un uso più ampio per questa criptovaluta nel social network.

Per ora, queste sono solo voci e speculazioni, ma come dice il detto: "Compra sulle voci, vendi sui fatti" (“Buy the rumours, sell the facts”). La valutazione di Dogecoin ha raggiunto un massimo di 0,17 dollari lunedì sera. Il prezzo è rimbalzato dalla media di 50 sessioni e si è avvicinato a quella di 200 sessioni. Il grafico mostra un tentativo di cambiare la tendenza principale, dal basso verso l'alto.



CMC Markets è un fornitore di servizi di sola esecuzione. Queste informazioni (che contengano o meno opinioni) hanno solo scopo informativo e non tengono conto delle circostanze o degli obiettivi personali dell'utente. Nessuna delle informazioni contenute in questo documento è (o dovrebbe essere considerata) una consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo su cui si può fare affidamento. Nulla nei documenti costituisce una raccomandazione da parte di CMC Markets o dell'autore secondo cui un particolare investimento, titolo, transazione o strategia d'investimento sia adatto a una particolare persona. I materiali non sono stati preparati in conformità con i requisiti di legge volti a promuovere l'indipendenza della ricerca di mercato degli investimenti. Sebbene non sia espressamente vietato a noi trattare prima di fornire questo materiale, non cerchiamo di trarne profitto prima della sua diffusione.