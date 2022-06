La semaine à venir : PCE américain, inflation de la zone euro ; résultats de Nike

L'inflation est à nouveau sous les feux de la rampe, avec la lecture du PCE américain pour le mois de mai attendue jeudi et l'estimation de l'IPC de la zone euro pour le mois de juin qui sera publiée vendredi.

La vente au détail et les biens de consommation sont les thèmes des résultats des entreprises de la semaine, avec Walgreens et Nike qui devraient annoncer leurs derniers résultats.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL :

Jeudi - US Core PCE (mai)

Le pivot inattendu de la Réserve fédérale sur les hausses de taux dans le sillage des dernières données de l'IPC semble suggérer que la banque centrale devient moins préoccupée par sa mesure primaire de ciblage de l'IPC de base, et plus préoccupée par les attentes d'inflation. Si le bond de l'IPC global à 8,6 % en mai est malvenu, d'autres indicateurs d'inflation ont montré que nous pourrions être proches d'un pic. La tendance récente des chiffres de l'IPP a vu les pressions inflationnistes ralentir, tandis que le déflateur de base a atteint un pic de 5,3 % en février, avant de tomber à 4,9 % en avril. Il en va de même pour l'indice PCE de base, qui est retombé à 6,3 % en avril, contre 6,6 % en mars. Un nouveau fléchissement des chiffres de mai de cette semaine pourrait signaler un changement dans la façon dont le marché envisage le calendrier d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed après la réunion de juillet, surtout si les chiffres sont plus faibles que prévu.

AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS (20 JUIN-24 JUIN) :

LUNDI 27 JUIN

Nike T4 résultats

Depuis les sommets atteints en novembre, le cours de l'action Nike a connu une baisse significative. En baisse de plus de 35 % depuis le début de l'année, sa principale difficulté a été de répondre à la demande, tandis que l'arrêt de ses activités en Russie et en Ukraine a probablement perturbé ses performances au quatrième trimestre. Au troisième trimestre, la société a enregistré des revenus de 10,87 milliards de dollars, ce qui a permis de générer des bénéfices de 1,4 milliard de dollars, soit 0,87 dollar par action, dépassant ainsi les attentes de 0,71 dollar par action. Son marché nord-américain s'est révélé être le principal facteur à l'origine de ces chiffres supérieurs aux attentes. Toutefois, en raison de problèmes de stocks, la société n'a pas été en mesure de réaliser d'aussi bons résultats qu'elle aurait pu, bien que ses usines au Vietnam soient désormais pleinement opérationnelles après avoir été confrontées à des perturbations liées à la Covid au deuxième trimestre. La société a refusé d'offrir des perspectives pour le reste de l'année en raison de l'incertitude croissante entourant les événements en Europe de l'Est, ainsi qu'en Chine, où elle a probablement été affectée par les blocages à Shanghai et à Pékin. Au troisième trimestre, les stocks ont atteint des niveaux relativement élevés en raison des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, et ont augmenté de 15 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 7,7 milliards de dollars. Ils devraient rester élevés, même si Nike donne la priorité à la vente directe de ses produits aux consommateurs et non aux grossistes. Les bénéfices du quatrième trimestre devraient s'élever à 0,85 dollar par action.

MARDI 28 JUIN

Pas d'annonces majeures

MERCREDI 29 JUIN

PIB Américain T1

La publication finale du PIB du premier trimestre de cette semaine ne devrait pas apporter grand-chose à notre connaissance globale de l'économie américaine. Nous savons déjà qu'elle s'est fortement contractée au T1 de -1,5%, malgré une bonne tenue de la consommation personnelle. La principale raison de cette mauvaise performance est une forte baisse du commerce qui a contribué à une chute de -3,2%, tandis que les stocks ont connu une baisse de -0,8% en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les achats ont également été avancés au quatrième trimestre, ce qui a entraîné une forte accumulation des stocks au premier trimestre. Aucun changement significatif n'est attendu dans les chiffres définitifs de cette semaine, l'indice de base trimestriel des prix à la consommation étant attendu à 5,1 %. Nous serons également à l'affût de tout signe de ralentissement des dépenses de consommation résultant de la pression exercée sur le coût de la vie. Les chiffres des dépenses personnelles pour le mois de mai seront publiés le 30 juin et devraient ralentir de 0,9 % en avril à 0,7 %. Ces chiffres pourraient être inférieurs si l'on se fie aux chiffres récents des ventes au détail, qui ont baissé de 0,3 %, la première baisse des ventes au détail aux États-Unis en un an.

JEUDI 30 JUIN

US Core PCE (mai)

Voir l'événement principal, ci-dessus.

Walgreens T3 résultats

Bien qu'elle soit à l'avant-garde de l'effort de vaccination américain en termes de tests, ainsi que d'administration de vaccins, Walgreens a lutté en matière de croissance des revenus au fil des années. Depuis 2019, lorsque les revenus annuels ont atteint un record de 136,87 milliards de dollars, leur croissance a stagné. D' une part, la pandémie peut être en partie blâmée pour cela en raison de la fermeture de ses magasins physiques, mais les estimations prospectives indiquent toujours que l'entreprise semble devoir lutter dans un avenir prévisible. Au deuxième trimestre, les ventes totales ont augmenté de 3 % pour atteindre 33,8 milliards de dollars, tandis que les bénéfices se sont élevés à 883 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, ce qui est légèrement inférieur aux attentes. Pour tenter de se repositionner en tant que société de soins de santé, Walgreens a versé 5,2 milliards de dollars à VillageMD, une société de soins primaires qui ouvre des cliniques dans les magasins Walgreens. Cela permettra aux médecins de rédiger des ordonnances dans ses magasins. La société a également cherché à se séparer de l'entreprise britannique Boots, pour un montant d'environ 7 milliards de livres sterling. Au début du mois, une combinaison d'Apollo Global et de Reliance Industries a fait une offre de 5 milliards de livres sterling pour l'opération Boots au Royaume-Uni, bien qu'il y ait d'autres parties intéressées. Dans le contexte actuel de turbulence des marchés, les obstacles à une transaction de ce prix sont importants. Le gouvernement britannique pourrait également vouloir s'impliquer, étant donné l'importance des succursales Boots pour l'infrastructure sanitaire du Royaume-Uni. Avec plus de 2 200 succursales et les divers problèmes auxquels sont confrontés les médecins généralistes et les hôpitaux, toute fermeture de succursale pourrait être controversée si l'accord est conclu. Les bénéfices devraient s'élever à 0,93 dollar par action.

VENDREDI 01 JUILLET

IPC UE (juin)

Alors que l'inflation galopante est déjà à l'ordre du jour en Europe et que la BCE n'a pas encore entamé son propre cycle de relèvement des taux, l'IPC flash de juin publié cette semaine attirera une fois de plus l'attention sur la prochaine réunion du conseil des gouverneurs de la BCE en juillet. L'inflation atteint déjà un niveau record de 8,1 %, tandis que les prix de base sont inférieurs de moitié à 3,8 %. Les taux d'intérêt se situant toujours à un niveau record de -0,5 %, les appels à une hausse des taux supérieure à 25 points de base se feront plus pressants si les chiffres rapides de l'IPC de cette semaine montrent de nouveaux gains. Les prix de l'alimentation et de l'énergie continuent de représenter l'essentiel de la pression à la hausse sur les budgets des consommateurs, et avec des prix à la production bien supérieurs à 30 % dans de nombreux pays de la zone euro, le risque pour l'IPC global reste clairement orienté vers une hausse des prix, surtout avec un euro aussi faible.

Indices PMI manufacturiers mondiaux (juin)

La hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les blocages en Chine ont contribué à limiter l'activité économique mondiale au cours des derniers mois. Malgré ces contraintes, l'activité manufacturière a réussi à se maintenir raisonnablement bien sur les mesures PMI. Cependant, ces indicateurs ont également donné une fausse image de l'activité économique au sens large, notamment en ce qui concerne certains secteurs de production comme les ventes d'automobiles, qui ont été faibles.On s'attend à ce que l'activité en Europe s'affaiblisse davantage en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. L'économie américaine devrait également montrer des signes de ralentissement à la lumière de la faiblesse récente des enquêtes Empire et Philadelphia Fed. Nous devrions également être attentifs à l'activité économique chinoise, compte tenu de la faiblesse récente due aux fermetures et aux restrictions. L'industrie chinoise commence-t-elle à retrouver un semblant de normalité ?

Calendrier des résultats

LUNDI 27 JUIN RÉSULTATS Concentrix (US) T2 Jefferies Financial Group (US) T2 Nike (US) T4 Polar Capital Holdings (UK) Résultats annuels MARDI 28 JUIN RÉSULTATS Biffa (UK) Résultats annuels Enerpac Tool Group (US) T3 IG Design Group (UK) Résultats annuels Progress Software (US) T2 Roivant Sciences (US) T4 Wise (UK) Résultats annuels MERCREDI 29 JUIN RÉSULTATS Barnes & Noble Education (US) T4 B&M European Value Retail (UK) T4 General Mills (US) T1 MillerKnoll (US) T4 Moonpig Group (UK) Résultats annuels Paychex (US) T4 JEUDI 30 JUIN RÉSULTATS Accsys Technologies (UK) Résultats annuels Acuity Brands (US) T3 AO World (UK) Résultats annuels Constellation Brands (US) T1 Simply Good Foods (US) T3 Walgreens Boots Alliance (US) T3 VENDREDI 01 JUILLET RÉSULTATS Pas d'annonces majeures

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



