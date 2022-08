La semaine à venir : Minutes de la Fed ; ventes au détail américaines, résultats de Walmart et Target

Une fois de plus, l'inflation occupe le devant de la scène dans la semaine à venir. Mercredi, nous aurons la lecture de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni pour le mois de juillet, qui a grimpé à 9,4 % en juin, son plus haut niveau depuis 40 ans. Aux États-Unis, l'événement clé de la semaine est la publication, mercredi, du procès-verbal de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, où l'inflation et les taux d'intérêt ont figuré en bonne place à l'ordre du jour. Et alors que la saison des bénéfices touche à sa fin, nous prévoyons les résultats du deuxième trimestre des détaillants américains Walmart et Target.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL :

Mercredi - Minutes de la Fed

Comme prévu, la Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base en juillet, portant son taux de référence dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 %. Cependant, la conférence de presse de M. Powell a posé plus de questions que de réponses. Les commentaires du président de la Fed, Jay Powell, selon lesquels la Fed considère toujours que l'inflation est beaucoup trop élevée et que le comité est très attentif aux risques d'inflation, étaient tout à fait corrects. Cependant, il a ensuite déclaré qu' aux niveaux actuels, le taux des fonds fédéraux se situait dans la fourchette de ce qu'ils pensent être neutre, ce qui a fait sourciller plus d'un et a entraîné une chute assez brutale des rendements. Avec une inflation déjà bien supérieure à l'objectif, cette déclaration semble en contradiction avec les projections de fin d'année de juin, qui prévoient un taux directeur de 3,4 % à la fin de l'année, et avec l'insistance de M. Powell sur le fait qu'ils veulent voir des preuves claires que l'inflation est sous contrôle, ce qui n'est clairement pas le cas. Il a poursuivi en insistant sur le fait que l'économie américaine n'était absolument pas en récession et que, malgré les inquiétudes liées à la hausse des prix, la Fed serait guidée par les données. Depuis cette conférence de presse à connotation dovish, une série d'intervenants de la Fed, de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, à James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, ont remis en question cette interprétation. Le procès-verbal de cette semaine sera intéressant pour de nombreuses raisons, mais la principale sera probablement de savoir où la majorité des décideurs politiques voient le taux neutre, compte tenu des commentaires de Powell. Il a fait l'objet de nombreuses critiques pour ce commentaire, compte tenu de la situation de l'IPC global, ce qui soulève la question de savoir d'où il venait. Était-il en roue libre ou y avait-il une discussion générale sur la position des décideurs politiques ?

AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS (15 AOÛT-19 AOÛT) :

LUNDI 15 AOÛT

Ventes au détail en Chine (juillet)

Les récents chiffres du commerce extérieur chinois ont peut-être indiqué une forte reprise des exportations, mais la faiblesse des importations donne toujours l'impression que la demande intérieure reste faible. Cette faiblesse s'inscrit dans le contexte d'une économie qui a du mal à s'adapter à une politique de covoiturage zéro et de problèmes dans le secteur immobilier. En juin, nous avons vu en chiffres les effets que les différents confinements avaient eus sur l'économie chinoise, avec une contraction de -2,6% pour le T2. Les ventes au détail en juin se sont légèrement améliorées (3,1 %), mais cela fait suite à une baisse de 11,1 % en avril et de 6,7 % en mai. Après avoir été bloqué pendant la majeure partie d'avril et de mai, le consommateur chinois a fait un peu de rattrapage en dépensant, mais la confiance reste faible, avec des restrictions toujours en place dans certaines parties du pays. La production industrielle a été plus robuste et s'est bien mieux redressée, mais elle ne devrait encore augmenter que de 4,5 % en juillet après une hausse de 3,9 % en juin. Les dépenses liées aux ventes au détail devraient également s'améliorer, passant de 3,1 % en juin à un niveau record de 5 % sur un an.

MARDI 16 AOÛT

Walmart T2 résultats

Pendant la majeure partie de l'année dernière, Walmart a réussi à déjouer les prévisions selon lesquelles la hausse des coûts commencerait à avoir un impact sur la rentabilité, mais au premier trimestre, la chance a tourné. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé les attentes, à 141,6 milliards de dollars, mais les bénéfices n'ont pas été à la hauteur des prévisions, à 1,30 centime par action, soit 1,48 centime de moins que prévu. À la fin de l'année dernière, Walmart avait prévu une croissance des ventes de 4 %, ce qui, à une époque de hausse des prix, semblait un peu optimiste. En mai, la société a ramené cet objectif à 3,5 % et a réduit les perspectives de bénéfice par action pour le deuxième trimestre. Le changement notable était que les consommateurs dépensaient moins sur les articles à marge élevée et plus sur les produits d'épicerie. En juillet, Walmart a annoncé des nouvelles plus inquié tantes concernant les perspectives lorsqu'elle a revu à la baisse ses marges d'exploitation à moins de 4 % pour le reste de l'année, bien que les ventes soient prévues à 7,5 % pour le deuxième trimestre et à 4,5 % pour le reste de l'année. Walmart a déclaré que les dépenses en nourriture et en carburant représentaient désormais une proportion beaucoup plus importante du panier de consommation, laissant moins d'argent pour les articles de plus grande valeur et à plus forte marge.

MERCREDI 17 AOÛT

Minutes de la Fed

Voir l'événement principal, ci-dessus.

Indice des prix à la consommation du Royaume-Uni

L'IPC britannique a atteint un nouveau record en juin, avec une hausse de 9,4 %, et bien que les prix de base soient retombés à 5,8 %, la nouvelle hausse des prix des intrants et des extrants de l'IPP laisse présager d'autres mauvaises nouvelles. Les prix des intrants de l’IPP ont augmenté de 24 % en juin. Maintenant que la Banque d'Angleterre a reconnu tardivement qu'il fallait faire davantage pour tenter de contrer la flambée des prix et qu'elle a relevé ses taux de 50 points de base au début du mois, un autre chiffre élevé cette semaine pourrait faire naître la perspective d'une autre hausse de 50 points de base en septembre. Il est vrai que la banque centrale ne peut pas faire grand-chose contre la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie, mais même sans cela, les prix de base restent bien supérieurs à l'objectif principal des banques de 2 %.

Ventes au détail US (juillet)

Alors qu'il est désormais confirmé que l'économie américaine est en récession technique, un secteur qui s'est révélé très résistant est celui des consommateurs américains. Les ventes au détail américaines ont été positives chaque mois de cette année, à l'exception d'une modeste baisse de 0,1 % en mai. Si la hausse des prix décourage les dépenses de consommation, cela n'est pas immédiatement évident dans ces chiffres. En juin, les ventes au détail américaines ont augmenté de 1 %, dépassant les attentes de 0,9 %, la mesure du groupe de contrôle passant à 0,8 %, après une baisse de -0,3 % en mai. Le marché du travail américain continuant à créer des emplois dans les données mensuelles sur les salaires, il n'y a aucune raison de supposer que cette tendance positive des ventes au détail ne se poursuivra pas, avec des prévisions de 0,3 % pour les chiffres de juillet de cette semaine. Une note de prudence s'impose : la confiance des consommateurs est fragile et le cré dit à la consommation est monté en flèche. Le crédit à la consommation alimente-t-il cette résilience des ventes au détail ?

Target T2 résultats

Un autre grand détaillant américain qui ressent la pression, Target, n'a pas non plus répondu aux attentes en matière de bénéfices pour le premier trimestre, et les actions ont chuté à leur plus bas niveau depuis 52 semaines à la suite de cet échec. Les revenus du 1er trimestre ont été décents à 25,2 milliards de dollars, tandis que les ventes comparables ont augmenté de 3,3 %. En ce qui concerne les bénéfices, la situation est quelque peu différente, puisqu'ils sont inférieurs aux attentes, à 2,19 c par action. Target a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les marges d'exploitation pour l'année retombent à 6 %, en forte baisse par rapport aux 8 % ou plus précédents, en raison de la hausse inattendue des coûts du carburant et du fret, de l'augmentation des coûts des stocks, ainsi que des coûts salariaux. La société a toutefois réitéré ses prévisions de revenus pour 2023, à savoir une croissance annuelle des revenus comprise entre 5 et 8 %, mais n'a pas fourni de prévisions de bénéfices. À la fin de l'année dernière, Target a déclaré que les coûts de main-d'œuvre connaîtraient une augmentation de 300 millions de dollars supplémentaires sur les salaires et les prestations de soins de santé au cours des 12 prochains mois, tout en continuant à dépenser jusqu'à 5 milliards de dollars en investissements dans l'ouverture de nouveaux magasins.

JEUDI 18 AOÛT

Cisco Systems T4 résultats

En mai, l'action Cisco a atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2020, après que la société a publié une révision surprise à la baisse de ses bénéfices. Les actions se sont légèrement redressées depuis, peut-être parce que les prévisions étaient peut-être trop pessimistes. La société a revu à la baisse ses perspectives de revenus pour le quatrième trimestre, entre -1 % et -5,5 %, contre une prévision de +5,7 %, tout en réduisant ses prévisions pour l'ensemble de l'année. La société a invoqué l'effet des fermetures de magasins en Chine et d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour justifier cette révision à la baisse. Les chiffres du troisième trimestre montrent que le chiffre d'affaires s'élève à 12,84 milliards de dollars, ce qui n'a guère changé par rapport à l'année précédente. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a réduit les revenus de 200 millions de dollars, tout en augmentant les coûts. Avec la levée de certaines des restrictions les plus onéreuses de l'économie chinoise en juin, l'espoir est que les prévisions publiées au troisième trimestre aient été trop pessimistes, les principaux domaines de faiblesse de l'entreprise se manifestant également dans les ventes de logiciels, qui ont également été faibles au troisième trimestre.Les bénéfices devraient s'établir à 0,81c par action.

VENDREDI 19 AOÛT

Pas d'annonces majeures

Calendrier des résultats

LUNDI 15 AOÛT RÉSULTATS Phoenix Group Holdings (UK) Résultats semestriels ZipRecruiter (US) T2 MARDI 16 AOÛT RÉSULTATS Home Depot (US) T2 Walmart (US) T2 MERCREDI 17 AOÛT RÉSULTATS Amcor (US) Résultats annuels Analog Devices (US) T3 Balfour Beatty (UK) Résultats semestriels Bath & Body Works (US) T2 Cisco Systems (US) T4 Krispy Kreme (US) T2 Persimmon (UK) Résultats semestriels Synopsys (US) T3 Target (US) T2 TJX Cos (US) T2 JEUDI 18 AOÛT RÉSULTATS AO World (UK) Résultats annuels Estee Lauder (US) T4 VENDREDI 19 AOÛT RÉSULTATS Deere & Co (US) T3 Foot Locker (US) T2

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



