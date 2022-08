La semaine à venir : Symposium de Jackson Hole ; inflation PCE américaine ; résultats de Peleton et Zoom

Les banquiers centraux et les économistes se réunissent à Jackson Hole, Wyoming, à partir de jeudi pour "réévaluer les contraintes sur l'économie et la politique", selon le communiqué officiel. La question de savoir jusqu'à quel point les taux d'intérêt doivent être relevés pour contenir l'inflation galopante figurera probablement en tête de l'ordre du jour.

Au cours de la deuxième journée du symposium, les délégués pourront examiner la lecture de juillet de l'indice des prix PCE de base, considéré comme la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale, qui est remonté à 4,8 % en juin, après avoir baissé à 4,7 % en mai.

Sur le front des bénéfices des entreprises, Zoom et Peloton publieront cette semaine leurs derniers résultats.

Jeudi - Symposium de Jackson Hole

Cette année, le symposium annuel de la banque centrale de Jackson Hole s'intitule "Reassessing Constraints on the Economy and Policy". Il sera scruté de près pour déceler tout signe indiquant que la Réserve fédérale (et les banques centrales en général) pourrait s'inquiéter des risques d'un resserrement excessif de la politique monétaire à un moment où les défis auxquels l'économie mondiale est confrontée sont nombreux. Les marchés montent depuis plusieurs semaines sur la base que la Fed sera contrainte d'adopter un pivot dovish lorsqu'il apparaîtra que l'inflation a commencé à ralentir, malgré la rhétorique hawkish de la banque centrale. Nous avons déjà vu dans les données récentes que l'inflation américaine pourrait bien avoir atteint un sommet, mais les marchés semblent parier qu'elle retombera assez rapidement vers l'objectif de 2 %, au moment même où la Fed signale que les hausses de taux sont proches de leur fin. Cela semble peu probable étant donné que l'IPC est toujours à 8,5 % et que le taux des Fed Funds se situe entre 2,25 % et 2,5 %. En outre, la Fed voudra s'assurer que l'inflation diminue à un rythme suffisamment durable avant de signaler toute sorte de changement ou de pivot dovish, en particulier si l'inflation s'avère collante et stagne autour de 5 %. Si l'inflation trouve une base à ce niveau, il est très peu probable que la Fed réduise ses taux, ce qui signifie que de nouvelles hausses de taux sont beaucoup plus probables d'ici la fin de l'année, avec un consensus sur un taux des fonds fédéraux entre 3,5 % et 4 %. Si les marchés s'attendent à ce que M. Powell donne une indication quelconque que la Fed pourrait être sur le point d'adoucir l'inflation, ils risquent d'être déçus. L'idée que la Fed commence à inverser son cycle de hausse des taux si l'inflation est toujours supérieure à 2 % semble inconcevable et il est surprenant que le marché en tienne compte. Cette semaine, Powell a l'occasion de combattre cette idée fausse.

LUNDI 22 AOÛT

Zoom Video Communications T2 résultats

Après avoir chuté à son plus bas niveau depuis deux ans, juste en dessous de 80 dollars en mai, le cours de l'action Zoom est lentement remonté au-dessus de 100 dollars. Malgré la baisse des bénéfices, les revenus ont continué à augmenter et ont atteint l'année dernière un revenu total de 4,1 milliards de dollars. Les bénéfices ont également été meilleurs que prévu, à 1,03c par action. Le revenu total du premier trimestre s'est élevé à 1,07 milliard de dollars, soit une hausse de 12 %. Pour le deuxième trimestre, Zoom s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 1,12 milliard de dollars et à un bénéfice de 0,90 centime par action. La société a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année à 4,55 milliards de dollars, malgré la concurrence de Microsoft Teams, Skype et Webex, et prévoit des béné fices compris entre 3,70 et 3,77 dollars par action.

MARDI 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

Allemagne - Climat des affaires IFO (août)

Avec des niveaux d'eau dramatiquement bas dans le Rhin qui suscitent des inquiétudes quant à la capacité des navires de commerce à transporter des marchandises le long du fleuve, ainsi que le rationnement de l'énergie déjà en place dans certains États allemands, il serait surprenant de voir une sorte de reprise de la confiance des entreprises allemandes en août. En juillet, l'indice du climat des affaires a chuté à 88,6 contre 92,2 - les niveaux les plus bas depuis juin 2020. L'indice des attentes est tombé à 80,3, ce qui est un niveau vu pour la dernière fois en mai 2020 après le verrouillage de la pandémie.

PIB américain

Les États-Unis étant désormais en récession technique, avec une contraction de -0,9 %, faisant suite à une contraction de -1,6 % au premier trimestre, les chiffres de cette semaine ne devraient rien nous apprendre de nouveau sur l'état de l'économie américaine. La baisse de la production a été causée par de fortes baisses des stocks et de l'investissement intérieur privé brut, qui a fortement diminué de 13,5 %. Dans le même temps, la consommation personnelle a augmenté de 1 %, les dépenses se concentrant sur les articles à faible marge, les dépenses en biens durables ayant diminué de 2,6 %.

Peleton T4 résultats

Peleton a enregistré de solides gains au cours des deux dernières semaines, après que le cours de l'action ait atteint un niveau record en juillet. Après un deuxième trimestre désastreux, la société a réduit ses estimations pour l'ensemble de ses revenus à 3,7 à 3,8 milliards de dollars. Elle a également revu à la baisse ses estimations de revenus pour le troisième trimestre, les ramenant juste en dessous de 1 milliard de dollars, à 971,6 millions de dollars, avec une perte d'EBITDA comprise entre 125 et 140 millions de dollars. Même avec des prévisions aussi basses, la société n'a pas atteint ses objectifs et a annoncé 964,3 millions de dollars et une perte d'EBITDA de 194 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 millions de dollars, ce qui est bien inférieur aux estimations précédentes de 821 millions de dollars. Peloton a également déclaré qu'elle s'attendait à des pertes d'EBITDA de 115 à 120 millions de dollars au quatrième trimestre. Le plus gros problème de Peloton était son stock : elle avait tout simplement trop de produits qu'elle ne pouvait pas écouler, avec peu de signes d'augmentation de la demande. Pour y remédier, la société a légèrement réduit ses prix, tout en concluant un accord de financement à long terme de 750 millions de dollars avec ses banquiers. Au début du mois, elle a pris la décision d'annuler ces réductions de prix, tout en annonçant qu'elle allait supprimer 800 emplois, externaliser toutes les livraisons et augmenter ses prix de 25 à 30 %. Cette décision semble plutôt étrange, étant donné que ses vélos et ses tapis de course sont déjà extrêmement chers, et qu'avec l'inflation qui continue d'augmenter, les consommateurs vont être encore plus sensibles aux prix qu'ils ne le sont actuellement. Cela ne semble pas préoccuper le nouveau PDG Barry McCarthy, qui a déclaré que les réductions de prix avaient déprécié la perception de la marque et qu'il était nécessaire de les annuler pour rétablir cette perception. À une époque où les pressions sur les prix sont susceptibles de rester élevées pour les consommateurs du monde entier, cela semble être un risque inutile, et en fin de compte, c'est le caractère abordable qui fait vendre les vélos et les tapis de course, et augmenter les prix alors que les revenus des consommateurs diminuent ne semble pas judicieux. Les pertes devraient s'élever à 0,75c par action.

VENDREDI 26 AOÛT

Déflateur de base du PCE américain (juillet)

Le bond du Core PCE, qui a atteint un niveau record de 6,8 %, semble indiquer que l'inflation commence à être beaucoup plus ancrée dans l'économie américaine, ce que la Fed ne voudra pas voir. Ce sont ces chiffres qui sont susceptibles de dicter la réaction de la Fed ou de déterminer si elle choisit de procéder à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base ou de 50 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre, les chances étant en faveur d'une hausse de 50 points de base. La probabilité que la Fed ait ralenti le rythme de 75 à 25 points de base lors de ses deux dernières réunions est moins probable que celle d'un mouvement de 50 points de base. Compte tenu du ton actuel des responsables de la politique monétaire de la Fed, il est plus probable que la tendance soit à un resserrement excessif à court terme et à un assouplissement vers la fin de l'année, plutôt que l'inverse.

LUNDI 22 AOÛT RÉ SULTATS Flexsteel Industries (US) T4 Nordson (US) T3 Palo Alto Networks (US) T4 Zoom Video Communications (US) T2 MARDI 23 AOÛT RÉSULTATS Aferian (UK) Résultats semestriels Dick's Sporting Goods (US) T2 Intuit (US) T4 John Wood Group (UK) Résultats semestriels Macy's (US) T2 Nordstrom (US) T2 MERCREDI 24 AOÛT RÉSULTATS Anglo Pacific Group (UK) Résultats semestriels Costain Group (UK) Résultats semestriels Lookers (UK) Résultats semestriels Nvidia (US) T2 Salesforce (US) T2 Snowflake (US) T2 Splunk (US) T2 Williams-Sonoma (US) T2 Zuora (US) T2 JEUDI 25 AOÛT RÉSULTATS Abercrombie & Fitch (US) T2 Benchmark Holdings (UK) T3 Dell Technologies (US) T2 Dollar General (US) T2 Gap (US) T2 Harbour Energy (UK) Résultats semestriels Hays (UK) Résultats annuels Hunting (UK) Résultats semestriels Macfarlane Group (UK) Résultats semestriels Peloton Interactive (US) T4 VMware (US) T2 Workday (US) T2 VENDREDI 26 AOÛT RÉSULTATS Nessun annuncio importante.

