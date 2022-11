Zoom no para de crecer y la acción acentúa divergencias alcistas

Zoom Video crece prestando servicio a otras empresas

Zoom Video ha presentado resultados del tercer trimestre. La empresa continúa creciendo: los ingresos aumentan hasta 1.102 millones de USD, un 5% superior frente al mismo trimestre del ejercicio pasado y un 7% sin tener en cuenta el tipo de cambio. La incertidumbre económica se hace notar: crece en EEUU (+11%) y pierde en APAC, Asia – Pacífico, (-3%) y Europa (-9%). La pata institucional o de servicios a empresas es la que más crece: el número de empresas a las que presta servicios aumenta un 14% hasta 209,3 mil y el número de clientes con una facturación superior a los 100.000 USD avanza un 31% hasta 3.286.

La facturación de la industria del teletrabajo no para de crecer (“ El teletrabajo es una realidad: Zoom, Zscaler, Splunk y ETFs ”). Para el próximo trimestre, Zoom Video espera alcanzar unas ventas récord, entre 1.120 y 1.130 millones de USD, lo que supondría un crecimiento próximo al 5% respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. Si esto es así, Zoom Video, encadenaría siete trimestres consecutivos facturando por encima de los 1.000 millones de USD y manteniendo un estable crecimiento pese a la alta incertidumbre económica actual.

La acción cotiza con moderado descuento

La calificación cuantitativa de Morningstar otorga a la compañía tres estrellas (en una escala máxima de cinco), lo que implica que cotiza próxima a su valor justo o “fair value”; concretamente con un descuento del 24,0% respecto al cierre del 22 de noviembre. El grado de incertidumbre o dispersión en torno al valor justo o “fair value” recibe un nivel alto o “high” (la escala oscila entre bajo, medio, alto, muy alto y extremo).

La incertidumbre en torno a sus cifras se está estabilizando. A la vez, su salud financiera recibe un calificación de moderada según Morningstar y la empresa en su presentación de resultados presenta un fuerte incremento en el flujo de caja libre; del +24,7% hasta los 273 millones de USD.

El CFD sobre Zoom lleva meses en rango y acumulando divergencias alcistas

El CFD sobre las acciones de Zoom lleva meses desplazándose dentro de un amplio rango con techo en 89,66 USD y suelo en 70,445 USD. Durante este proceso el oscilador MACD (12,26,9) acumula divergencias alcistas. A más corto plazo, el precio deja una formación de giro al alza en gráfico de velas japonesas denominada martillo en niveles próximos a soportes y después de negociar un volumen superior a la media.

