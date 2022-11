El teletrabajo es una realidad: Zoom, Zscaler, Splunk y ETFs

El teletrabajo ha podido tocar techo; pero Splunk, Zoom y Zscaler siguen viendo una sólida demanda

Un estudio de LinkedIn muestra que el 12% de los puestos de trabajo anunciados en el Reino Unido durante septiembre eran remotos, frente al 16% de enero. El director general de LinkedIn para EMEA y América Latina señaló en Bloomberg Radio el 1 de noviembre que: “El poder está volviendo a los empleadores a medida que la contratación se ralentiza, ya que las empresas se están volviendo más paranoicas sobre la productividad de la fuerza de trabajo, y no tienen una supervisión completa de lo que hacen los empleados”.

Aun así, según un análisis realizado por Financial Times sobre los movimientos de rastreo telefónico de mediados de octubre publicado por Google; la mayoría de las empresas solicitan que los empleados acudan a la oficina sólo una parte del tiempo. Si suponemos que el trabajo híbrido está aquí para quedarse, las aplicaciones y herramientas de teletrabajo seguirán siendo necesarias, al igual que la necesidad de mantener la seguridad digital de estos sistemas híbridos.

En consecuencia, las perspectivas a largo plazo son sólidas para los valores relacionados con el teletrabajo (Work From Home, WFH, en inglés), a pesar de la volatilidad a corto plazo que están experimentando las acciones de las empresas como Zoom, Splunk y Zscaler.

Gráfico diario de Zoom Video con volumen y oscilador MACD / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/11/22

Aumentan los clientes empresariales y los ingresos recurrentes

A pesar de la ralentización en el teletrabajo posterior a la pandemia, el gasto de las empresas en Zoom ha ido ganando fuerza. El número de clientes empresariales que aportaron al menos 100.000 dólares de ingresos en los últimos 12 meses alcanzó los 3.286 a finales de octubre; un 31% más que en el mismo trimestre del año anterior.

Asegurar una fuerza de trabajo híbrida puede ser una tarea enorme, pero Zscaler ofrece soluciones para lograrlo a gran escala. Los resultados de la compañía para su primer trimestre de 2023 se publicarán el 1 de diciembre, pero terminó el año fiscal 2022 con 320 clientes empresariales que contribuyeron cada uno con al menos 1 millón de dólares en ingresos recurrentes anuales; una tasa de crecimiento del 62% en comparación con el año fiscal 2021. De estos clientes, 20 de ellos aportaron al menos 5 millones de dólares en ingresos de forma recurrente a lo largo del año.

Splunk tiene una plataforma “Remote Work Insights” que ayuda a las empresas a gestionar su fuerza de trabajo de forma híbrida. La empresa terminó su segundo trimestre de 2022 con 723 clientes con ingresos anuales recurrentes superiores al millón de dólares; un 24% más que en el segundo trimestre de 2022. En agregado acabó el trimestre con un total de 3.330 millones de dólares en ingresos recurrentes que supone un aumento del 27% en términos interanual.

Las empresas podrían recortar el gasto a corto plazo

Es probable que las empresas recorten sus presupuestos en los próximos meses y es por esta razón que Splunk ha rebajado sus previsiones de facturación para todo el año de 3.900 a 3.650 millones de dólares. Esta revisión se debe a "un ritmo más lento de las migraciones de los clientes existentes y de la expansión de su despliegue en la nube, debido a la incertidumbre económica" según declaraciones del director financiero de Splunk, Jason Child, en la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2022.

Zoom espera que su base de clientes empresariales siga creciendo. El consejero delegado y fundador, Eric Yuan, en las claves publicadas con los resultados del tercer trimestre de 2023 afirma que esto "es un testimonio de cómo la propuesta de valor de nuestra plataforma funciona con los clientes incluso en entornos económicos más difíciles".

Aunque se reduzca el gasto a corto plazo, la demanda de herramientas y aplicaciones para trabajar desde casa no va a disminuir, especialmente la necesidad de software que ayude a las empresas a proteger sus sistemas híbridos. Cevat Giray Aksoy, economista del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) que ha investigado las dinámicas laborales declaró al Financial Times: "El trabajo desde casa acabará por imponerse" y "Los niveles de movilidad relacionados con el trabajo seguirán siendo inferiores a los de antes de la pandemia".

Los ETFs relacionados con el teletrabajo: ETF Direxion Work From Home y ALPS Disruptive Technologies

Zoom y Zscaler forman parte de Direxion Work From Home ETF [WFH] con una ponderación a 22 de noviembre del 2,87% y el 2,67% respectivamente. El fondo ha bajado un 43,8% en lo que va de año, pero sólo un 2,1% en el último mes.

Gráfico diario de Direxion Work From Home ETF con oscilador MACD / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/11/22

Splunk y Zscaler se encuentran en el ETF Pacer Data and Digital Revolution [TRFK] con una ponderación a 21 de noviembre del 0,94% y el 1,47% respectivamente. El fondo ha perdido un 6,8% desde su lanzamiento a mediados de junio, pero ha ganado un 8% en el último mes.

Las tres empresas están en manos del ALPS Disruptive Technologies ETF [DTEC]. A 21 de noviembre, Zoom tiene una ponderación del 1,04%, mientras que Zscaler y Splunk tienen asignados el 0,92% y el 0,90% de la cartera respectivamente. El fondo ha bajado un 29,6% en lo que va de año, pero ha subido un 5,9% en el último mes.

Gráfico diario de ALPS Disruptive Technologies ETF con oscilador MACD / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/11/22

Si quieres ver el análisis de Zoom Video pula en este enlace: " Zoom no para de crecer y la acción acentúa divergencias alcistas "



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.