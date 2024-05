Ricitos de oro está de vuelta: las últimas malas noticias sientan bien a la bolsa

La bolsa vuelve a moverse al compás de los tipos de interés. La danza entre ambos activos no puede estar más sincronizada. Los mínimos de la semana pasada en bonos y bolsa se marcaron de forma simultánea tras las declaraciones suaves o dovish de Powell en el FOMC del miércoles 1 de mayo. La ruptura de máximos semanales también se produjo al unísono entre bonos y bolsa el viernes después de que el informe laboral de abril fuera más débil de lo esperado.

Las malas noticias económicas vuelven a sentar bien a la bolsa porque aumentan la probabilidad de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y son recibidas con un alegría. Una alta correlación entre bonos y bolsa que ha encajado siempre dentro de un escenario optimo donde la economía se debilita lo suficiente para controlar la inflación sin entrar en recesión.

El escenario Goldilocks o Ricitos de oro vuelve a ponerse encima de la mesa y es celebrado por la bolsa. Sin embargo, la correlación positiva entre bonos y bolsa podría desaparecer si, el aterrizaje suave de la economía se convierte en un aterrizaje duro. Un escenario que el que pocos operadores parecen trabajar pero que comienza a contemplarse a la luz de las últimas referencias macro en EEUU que sugieren un deterioro un poco más amplio y más intenso que en ocasiones recientes.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 06/05/24

Una forma de verlo es la caída del índice de sorpresas económicas de Citigroup que a cierre del 3 de mayo se adentraba en terreno negativo y alcanzaba niveles no vistos desde ENE23. Un deterioro del indicador que se debe a sorpresas negativas en la (1) hard data o datos reales clave, como el citado empleo de abril y el PIB del 1T24 que también sorprendió negativamente, y en (2) la soft data o encuestas económicas (retroceso en los datos de confianza de los consumidores y confianza empresarial) que se encuentran más pegados al ciclo económico.

De hecho, el ISM de servicios de ABR24 de EEUU quedó en los 49,4 puntos y se adentró en zona de contracción (< 50 puntos) por primera vez desde diciembre de 2022. Una pérdida clara de momento en la encuesta empresarial en EEUU que contrasta con el resurgir en los PMIs de Europa: el PMI Compuesto de la zona euro sorprende al alza y queda en los 51,7 puntos, nivel máximo de los últimos once meses. Un mejor comportamiento relativo en Europa vs EEUU que está ayudando a que el EUR/USD se asiente por encima de 1,0753.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 06/05/24



