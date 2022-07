Tubacex: Un empresa sobrevalorada en un situación técnica delicada

Tubacex se acaba de adjudicar el mayor contrato de su historia con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC). Se desconoce el valor de este contrato pero supera las 30.000 toneladas para la extracción de gas en Oriente medio durante los próximos 10 años según la página SteelOrbis. Sus acciones subieron más de un 4% con la noticia.

Hoy, como hacemos habitualmente, analizaremos la empresa Tubacex desde un punto de vista fundamental y después técnico.

Análisis fundamental de Tubacex

Mirando los ingresos, los datos no son buenos. En 2012 tuvo unos ingresos de 532 millones y en 2021 tuvo unos ingresos de 342 millones, una caída del 35%. Los beneficios operativos no se han comportado mucho mejor, cayendo desde los 26,55 millones hasta los -31,12 millones. Esto se debe principalmente al colapso del margen operativo desde el 5% en 2012 hasta el -9,1% en 2021. Según el informe de Morningstar que se puede consultar desde nuestra plataforma, su valor intrínseco por acción se sitúa en 2,83€. Vamos a ver como se compara este valor intrínseco con el que vamos a calcular nosotros directamente con nuestro modelo ‘DCF’.

Primero debemos estimar los ingresos a cinco años vista con su tasa de crecimiento. Vamos a ser muy conservadores y asumir que los ingresos no crecerán durante los próximos cinco años. Por tanto, tendremos unos ingresos de 342 millones para el periodo 2022 a 2026. Ahora debemos estimar el margen operativo a cinco años vista. El promedio de los últimos 10 años es de 1,93% (excluyendo el valor más bajo y más alto de la serie). Si asumimos esto, obtenemos un beneficio operativo de 6,6 millones cada año durante estos cinco años que estamos calculando. Ya hemos estimado los ingresos, el margen operativo y el beneficio operativo para los años 2022-2026. Ahora debemos descontar estos flujos con una tasa de descuento adecuada. Por lo general, se utiliza el coste del capital medio ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de Tubacex es del 15%. Si descontamos esos flujos al 15%, obtenemos una suma de 22,12 millones de euros. Es muy importante añadir a este dato el valor terminal. Esto es el valor de la empresa después del periodo calculado de cinco años. Aquí asumimos una tasa de crecimiento del 3% que es cercano al valor de la inflación. El valor terminal de esta empresa es de 56,65 millones. Si sumamos estos dos valores, obtenemos 78,78 millones de euros. Este es el valor total de la empresa. Este valor lo hemos de dividir entre el número de acciones en circulación, que en este caso son 127 millones. Así, llegamos a un valor intrínseco de 0,62€ por acción. Esto supondría una caída del 72% del precio donde cotiza la acción ahora mismo.

Análisis técnico de Tubacex

En cuanto a técnico, hemos visto una subida importante una vez rota la resistencia de 1,90€. Este nivel será clave en un futuro ya que puede servir de soporte. La tendencia es alcista marcada por la media móvil de 50 días y por la directriz alcista de color verde. Si finalmente cerramos en diario por debajo de esta media móvil, podríamos ver niveles de la directriz en 2€. Los indicadores de ‘momentum’ no tienen buena pinta. El ROC de un periodo ha marcado nuevos mínimos después de formar un triángulo simétrico. Esto indica que el ‘momentum’ a corto plazo es bajista y que el precio continuará cayendo. El RSI (41,05%) de 14 días rompió la tendencia alcista en la que estaba y ha formado una tendencia bajista marcada por la directriz. En definitiva, técnicamente no tiene buena pinta.

Aunque hemos sido muy conservadores a la hora de calcular el valor intrínseco, los resultados muestran que el negocio no está para tirar cohetes. Los ingresos, margen y beneficios operativos han caído dramáticamente en los últimos 10 años. Por ello no se debería esperar grandes cosas de esta empresa. Si a esto le añadimos la situación técnica que no es muy favorable, ni a corto ni a largo plazo, tendríamos un candidato para añadirlo a nuestra cartera de posiciones cortas.

