Trading en ETF de ARK, la gestora de Cathie Wood.

Viendo el título de este artículo, a un trader o inversor le pueden surgir algunas preguntas que le gustaría resolver, como ¿qué es un ETF?, ¿qué es ARK? o ¿quién es Cathie Wood?

En primer lugar, para aquellos que no estén familiarizados, un fondo ETF (Exchange Traded Fund – por sus siglas en inglés) es un fondo de inversión cotizado con la característica principal de que se negocian en mercados secundarios de valores. Esto quiere decir que sus participaciones se compran y venden en los mercados como si fueran acciones (por ejemplo). Es diferente a un fondo “tradicional”, que no cotiza y sus partícipes se suscriben o reembolsan al valor liquidativo, el cual se calcula después del cierre de cada sesión y los publican sus respectivas gestoras con cierta periodicidad (diaria, semanal…).

En segundo lugar, Cathie Wood es la fundadora y actual CEO de ARK Invest, compañía de inversión (fundada en 2014) a través de la cual ha desarrollado varios ETFs como vehículos de inversión en empresas tecnológicas disruptivas en campos como la robótica, la inteligencia artificial, tecnología Blockchain (sí, la tecnología que subyace en las criptomonedas), secuenciación de ADN o almacenamiento de energía. En nuestra plataforma, Next Generation, podemos encontrar el CFD sobre sus ETFs, incluyendo al ARK innovation que es su ETF principal:

Fuente: Next Generation de CMC Markets

Cathie Wood se ha hecho famosa y se ha convertido en una voz importante en el mundo de la inversión en los últimos años debido a que ha obtenido más de un 500% de rentabilidad acumulada para sus partícipes desde que fundó la empresa. Como podemos ver en el siguiente gráfico, una inversión de 10.000 $ al inicio se habría convertido en la actualidad en más de 65.000 $:

Fuente: Morningstar

Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, está siendo criticada en las últimas semanas por otros grandes inversores por “olvidarse” de la valoración o del análisis cuantitativo a la hora de seleccionar acciones, dado que algunas de las compañías que forman parte de sus ETFs parecen carecer de lógica si se aplica la valoración tradicional de compañías por sus “fundamentales”. A continuación, podemos ver algunas de sus principales posiciones, como Tesla, Teladoc, Roku, Zoom, Spotify o Shopify. Compañías de alto crecimiento con ratios PER (Price Earning Ratio – en inglés, o Precio sobre el beneficio en español) que pueden asustar, tanto por ser negativos en algunos (porque tienen pérdidas esas compañías) o demasiado positivos otros, si tenemos en cuenta que el PER medio del mercado es de 16x aproximadamente.

Fuente: Morningstar.

El problema de estas compañías, de alto crecimiento (growth), es que necesitan un entorno macroeconómico concreto, con bajos tipos de interés, para poder financiar el crecimiento accediendo a capital muy barato. En la situación actual de los mercados, parece percibirse un miedo inflacionario que nos puede llevar a la retirada de estímulos y subida de tipos de interés incluso antes de los esperado. De esta forma, el mercado podría haber empezado a descontar ese escenario, viendo las caídas producidas en las cotizaciones de algunas de sus posiciones. Veamos los gráficos de los CFDs de algunas de ellas, a modo de ejemplo:

Teladoc, corta su tendencia alcista a principios de 2021 e inicia caídas, con nuevo impulso a inicios de este mes.

Fuente: Next Generation de CMC Markets

Zoom Video Com., inicio las caídas antes, en septiembre de 2020. Desde agosto de 2021 con más impulso (círculo rojo) y media móvil también con signo descendente.

Fuente: Next Generation de CMC Markets

Spotify, similar a las anteriores, con caídas iniciadas a principios de 2021, con nuevo impulso bajista en este último mes:

Fuente: Next Generation de CMC Markets

Tesla, es la que más está aguantando el impulso alcista, aunque, igualmente en este noviembre 2021 ha iniciado caídas. Aún es pronto para ver si es una corrección o el inicio de una tendencia bajista como las anteriores compañías citadas.

Fuente: Financial Times

Además, este aumento de inversores bajistas en términos porcentuales se ha impulsado por las salidas de capital que han sufrido. Récord hasta ahora en la historia de ARK. En el siguiente gráfico, se refleja una caída de los activos bajo gestión en lo que va de 2021, pero sobre todo que ya no hay entradas de capital en sus fondos sino lo contrario, al encontrarse en terreno negativo (línea azul rodeada en círculo rojo):

Fuente: Financial Times

Analizando técnicamente el gráfico del CFD sobre el ARK innovation ETF en velas mensuales vemos que, en línea con lo anterior, la tendencia alcista que traía desde 2018 acaba en enero de este año, iniciando una tendencia bajista que solo ha frenado en los meses de junio y octubre (velas verdes) y que vuelve a incidir en el mes presente. El indicador RSI de fuerza relativa está en zona neutral (58%) pero la tendencia también sería bajista, alejándose de la zona de sobrecompra y quizás dirigiéndose a la zona de sobreventa. Por el indicador ROC de tasa de cambio también parece que se acerca a zona de cambio a tendencia bajista y el MACD o indicador técnico de divergencias parece indicar también tendencia bajista al producirse el cruce de la línea MACD con la de señal en el mes de septiembre.

Fuente: Next Generation de CMC Markets

Un comportamiento similar vemos en el gráfico del CFD sobre el “ARK Genomic Revolution ETF”, en velas semanales, con caídas desde los máximos de principios de año de más del 35% hasta noviembre:

Fuente: Next Generation de CMC Markets

En conclusión, y en base a estos argumentos descritos, podríamos decir que los fondos ETF de Cathie Wood atraviesan un momento delicado, apuntando a caídas. Pero cabe recordar que el mercado es caprichoso, que este tipo de compañías tecnológicas suelen ser volátiles y han demostrado un recorrido alcista sorprendente en los últimos años. Por ello, como suelo hacer, los animo también a ser prudentes y humildes puesto que hablamos de probabilidades y nunca de certezas, y así sugiero gestionar adecuadamente los riesgos. Para ello cuentan con múltiples herramientas en nuestra plataforma avanzada de CFDs, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

Síguenos en twitter @CMCMarketsSpain

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.