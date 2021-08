Trading de verano en Bitcoin y otras criptomonedas. Parte 2

Hace 2 meses, días de pre-verano, publicábamos la primera parte de este artículo de trading en Bitcoin y otras criptomonedas , por intentar ofrecer algo de información y poner en contexto un tema que era recurrente para traders e inversores. Después de aquello, este tema vuelve a coger impulso y puede tener sentido actualizarlo, dadas las circunstancias que se producen en el presente.

¿De dónde veníamos y en qué momento estamos ahora?

Como ya saben, en Next Generation, la plataforma avanzada de CMC Markets, disponemos de CFDs sobre las 11 criptomonedas más conocidas, entre ellas el Bitcoin, el Ether (Ethereum) y el Cardano, así como 3 “índices Cryptos”: Populares, Emergentes y Todas, que permiten con una sola operación diversificar en varias (o en todas) de estas 11 criptomonedas. Suman un total de 14 productos en esta categoría. Así mismo, tenemos múltiples herramientas de análisis que nos pueden ayudar. Esto no ha cambiado.

Lo que sí ha cambiado es la foto actual sobre las comúnmente denominadas cryptos:

Como vemos, la mayoría siguen teniendo rentabilidades muy positivas en un horizonte temporal amplio (RTDAD.6M y RTDAD.1A): a 1 año, todas continúan en “verde” y van desde el +55% del EOS al 1.102% del Cardano, pero ha disminuido respecto del +83% del EOS al casi +1.800% del Cardano que comentábamos entonces. Donde más cambia la foto es a 6 meses, que ahora ya no todas están en positivo y se mueven entre el -25% del Stellar Lumens y el 81% del Ether (Ethereum), pasando por el -8% del Litecoin, el 70% del Cardano o el 60% del TRON. Aquí si cambia bastante el panorama frente al +75% del Dash al +1.020% del Cardano de principios de junio.

Si buscamos las rentabilidades presentes a 11 de agosto de 2021, aquí el cambio es más visual puesto que si entonces mostrábamos en “rojo” las columnas de rentabilidades a 1 semana y un mes (RTDAD.1S y RTDAD.1M) contrastando con las verdes de más largo plazo, ahora también están en positivo, yendo en el último mes desde el +18% del Cardano al +46% del Ether. Solo en la última semana encontramos desde el +9% del Bitcoin al sorprendente +26% del Ether, insisto, ¡en una semana!

Esto muestra que la volatilidad sigue siendo muy elevada.

¿Qué razones podrían explicar esto?

Las razones no han cambiado, prevalece por encima de todo la ley de oferta y demanda. Puede que sea por el incesante número de instituciones que las van aceptando como medio de pagos, por ejemplo, países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Uruguay o el Salvador que recientemente ha adoptado al Bitcoin como segunda moneda oficial. También por la incertidumbre existente sobre si finalmente la Reserva Federal de EEUU (Fed) decidirá anticipar la retirada de estí mulos para contener la inflación, después de conocer en los últimos días los buenos datos de creación de empleo y disminución de la tasa de paro, mejor de los esperados. Los datos macroeconómicos son los que nos pueden dar una pista al respecto para poder anticiparnos. Para ello, es de gran utilidad el calendario de mercado económico que ofrece Next Generation:

¿ Qué podemos esperar en próximas fechas y qué se ha cumplido en este período de verano?

Bitcoin:

En este gráfico de CFD de Bitcoin, con velas diarias, vemos como una vez llegado en junio a la línea de soporte (dibujada en color rojo y señalado con un círculo rojo), intentó por 2 veces más perforar este “suelo” en el nivel de los 26.000 $ aproximadamente (señalado con 2 círculos morados). El 20 de julio inicia una recuperación hasta el nivel actual, por encima de los 46.000 $ (señalado en círculo verde). La línea que representa la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA – línea amarilla) empieza a curvarse hacia arriba nuevamente y donde hace 2 meses estábamos en una potencial zona de sobreventa, según indicador RSI (10), ahora estamos en la contraria, en una zona de sobrecompra (círculo verde). Habrá que vigilar si continua el ascenso y busca el máximo de abril en el entorno de los 65.000 $/1 BTC o retrocede un poco dado el alto nivel por RSI.

Según nuestra herramienta “Expectativas de clientes”, la mayoría está expuestos en largo (83%) aunque hay un 17% vendidos, quizás temerosos por el nivel RSI e intentando anticiparse a una nueva corrección.

Ethereum:

Situación similar al Bitcoin, con 2 intentos de perforación del soporte en el entorno de los 1.600 usd, en junio y luego la recuperación iniciada el 20 de julio. EMA (50), en línea amarilla, cambiando a alcista desde el 20/07 y RSI (10) en zona de sobreventa. ¿Continuará alcista en busca del máximo de mayo en el entorno de los 4.400$ o retrocederá un poco dado el nivel de RSI?

Cardano:

En este gráfico, igualmente de velas diarias, vemos en un triángulo rojo dibujado, el área que representa el período de corrección que ha ocurrido desde los máximos de mayo hasta el cambio de tendencia iniciado el 20 de julio, apoyándose precisamente en la directriz alcista que venimos marcando desde enero. En estos últimos días desde entonces, se produce una recuperación (círculo verde). El RSI (10), al igual que en los casos anteriores, está en zona de sobrecompra.

Por tanto, y respondiendo a la pregunta de este epígrafe, parece que en general se ha producido una corrección desde principios de mayo que ha durado hasta finales de julio y ahora vuelven todas a recuperarse en los últimos días, obteniendo rentabilidades semanales positivas e importantes en algunos casos.

A modo de ejercicio visual de referencia, para que se vea la magnitud de la volatilidad y movimientos de estas cryptos en comparación con un valor refugio clásico como el Oro, tomando en cuenta que uno de los puntos críticos que se está debatiendo en la actualidad es si el Bitcoin podría ser equiparable al metal precioso por la propiedad en común que ambos tienen. Veamos en el siguiente gráfico a las 3 comentadas (Bitcoin, Ethereum y Cardano) con el Oro, con la representación en porcentaje de sus movimientos:

La gran pregunta es saber si tiene recorrido esta recuperación y volverán a poner a prueba los máximos del año en las próximas semanas o meses o indicadores como el RSI señalan que se está acabando el impulso. ¿Qué cree usted, lector?

La conclusión que podemos sacar es que las criptodivisas, en verano, siguen muy volátiles, que parece no para de incrementarse su demanda y que se encuentran en un impulso alcista que ya veremos hasta dónde llega. Igualmente, se presentan oportunidades y riesgos que conviene gestionar con humildad y con una buena plataforma avanzada de CFDs, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

