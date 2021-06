Trading de verano en Bitcoin y otras criptomonedas

En estos días de pre - verano, más si cabe que en los últimos meses, el trading en Bitcoin y otras criptomonedas es un tema recurrente y que está en la palestra de traders e inversores. Con el presente artículo intentaré ponerlo todo un poco en contexto y aportar algo de información que os sirva a la hora de la toma de vuestras decisiones de inversión.

¿De dónde venimos?

En Next Generation, la plataforma avanzada de CMC Markets, disponemos de CFDs sobre las 11 criptomonedas más conocidas, entre ellas el Bitcoin, el Ethereum y el Cardano. También encontraremos 3 “índices Cryptos”: Populares, Emergentes y Todas, que permiten con una sola operación diversificar en varias de estas 11 criptomonedas mencionadas. Así mismo, tenemos múltiples herramientas de análisis que nos pueden ayudar.

Pues bien, en Next Generation, si alejamos el foco y echamos la vista más atrás, a 6 meses y a 1 año (RTDAD.6M y RTDAD.1A), todas estas criptomonedas presentan rentabilidades muy positivas: a 6 meses, desde el +75% del Dash al +1.020% del Cardano o a 1A, del +83% del EOS al casi +1.800% del Cardano. El Bitcoin, como ejemplo por ser la más conocida, presenta +83% a 6M y +244% a 1A.

¿En qué momento estamos en las criptomonedas?

En cambio, si venimos al presente, la foto cambia. Vemos que, en la actualidad, 9 de junio de 2021, todas las criptomonedas disponibles presentan números rojos. En la última semana (RTDAD.1S), caídas que van desde el -1% del Ethereum al -17% del Stellar Lumens. Remontándonos 1 mes atrás (RTDAD.1M), las caídas van desde el -11% del Cardano al -58% de las “emergentes” Dash, Litecoin y NEO, pasando por el -42% del bitcoin y el -34% del Ethereum.

La volatilidad de estos períodos (1S y 1M), que podemos ver en color morado, también son muy elevadas, desde el 71% del TRON a 1S al 255% del EOS a 1M.

¿Qué razones podrían explicar esto?

Hay mucha información al respecto, se pueden plantear muchas razones y cada uno tendrá su opinión, pero parece evidente que estamos ante un nuevo paradigma, una disrupción que puede ser comparable a la vivida en el año 2000. En períodos así, el ser humano avanza en un proceso continuo de prueba y error del que salen los proyectos ganadores en base a su eficiencia, sostenibilidad y demanda por parte de la sociedad. Como es habitual en economía, la ley de oferta y demanda influye en la formación de precios. En esta línea, en el último año hemos asistido a un incremento considerable de decisiones de demanda de criptomonedas en todo el mundo, en un sentido o en otro, tanto de particulares como de grandes instituciones, sean empresas o países. Son estas últimas las que pueden provocar mayor volatilidad y fluctuación de los precios. Sirvan, como muestra, las siguientes menciones:

Estos días El Salvador ha aceptado el Bitcoin como criptomoneda de curso legal.

Creciente interés de los Bancos Centrales por desarrollar sus propias monedas digitales, como el Euro digital por parte del Banco Central Europeo , o el eYuan por parte del Banco Popular de China que pretende poner en circulación este mismo año el Gobierno chino.

por desarrollar sus propias monedas digitales, como el por parte del , o el por parte del que pretende poner en circulación este mismo año el Gobierno chino. Grandes empresas globales: JP Morgan empezó hace unos meses a invertir en Bitcoin con miles de millones de dólares. En las últimas semanas se muestra un poco más reticente y dubitativo al respecto. Paypal , Mastercard o Starbucks permiten pagar con Bitcoin. Tesla a principios de año invirtió cientos de millones de su tesorería en Bitcoin y anunció que se podrían comprar sus vehículos con BTC. Hace 1 mes ha rectificado y aunque sigue viendo futuro para las criptomonedas ahora se muestra más reticente con Bitcoin, según anunciaba Elon Musk porque es muy contaminante debido a su alto consumo de energía, o quizás porque no quieren exponer a ese riesgo de volatilidad sus ingresos y tesorería. Varios analistas ven esta noticia como el catalizador con el que empezó la caída del último mes.

Las noticias macroeconómicas, especialmente las referentes a políticas monetarias (inyecciones de liquidez y decisiones sobre tipos de interés) que afectan a la inflación pueden llevar a los inversores a buscar refugio, que muchos lo encuentran en las criptomonedas en lugar del clásico Oro, por ejemplo. El calendario de mercado económico que ofrece Next Generation es de gran utilidad para tener todo ello en el radar y poder anticiparse.

¿Qué podemos esperar en este período de verano?

Parece sensato esperar que la volatilidad siga siendo elevada durante el verano y estos días previos, a medida que vayamos conociendo noticias de aumento / disminución de demanda de Bitcoin, Ethereum, Cardano y las demás por parte de la sociedad. Como mencionaba en el párrafo anterior, la ley de oferta y demanda funcionará y se producirán los ajustes de precios correspondientes.

En cuanto al trading, si analizamos gráficamente a, por ejemplo, el Bitcoin y el Cardano, vemos lo siguiente:

En este gráfico de Bitcoin, con velas diarias, vemos el máximo alcanzado el 14 de abril casi en los 65.000 USD/1 BTC. Desde entonces retrocedió un poco, manteniendo una lateralidad hasta principios de mayo que es el inicio de la fuerte caída actual. Hay una zona importante de soporte desde principios de año en el entorno de los 27.000 $, a la que parece aproximarse. Si llegara a este punto, habría que estar muy pendiente de cómo reacciona puesto que puede rebotar con fuerza o desplomarse definitivamente mucho más. El indicador RSI, por su parte, marca una potencial zona de sobreventa…

En cuanto al Cardano, en el gráfico anterior (también con velas diarias) hemos trazado una directriz alcista iniciada a finales de enero que perdura hasta el momento, aunque a principios de mayo vemos cómo se produce movimiento brusco de volatilidad que luego ha acompañado con lateralidad. Puede continuar esta lateralidad o descender en busca del apoyo en dicha directriz alcista. Por RSI está en un punto de indefinición, en el 46%, como vemos.

La herramienta “Expectativa de clientes”, muestra un claro signo comprador por parte de nuestros clientes:

Resumiendo, hemos visto en el último año subidas de récord en el Bitcoin y en el resto de las criptomonedas, como pocos activos pueden ofrecer a nivel global. Pero también es cierto que en el último mes han sufrido todas importantes correcciones con volatilidades muy significativas. Algunos se asustarán y otros lo verán como oportunidad. ¿Qué sentimiento le produce esto a usted, lector?

En conclusión, que el Bitcoin y otras criptomonedas son volátiles no es algo nuevo. Los traders e inversores conocen bien que esta nueva alternativa al “dinero”, moderna y digital pueden variar mucho y en poco tiempo su precio al cambiarlos a las divisas tradicionales como el euro, el dólar, etc. La volatilidad, como hemos comentado varias veces, presenta oportunidades de trading e inversión, pero a la vez riesgos, que se deben gestionar, con humildad. Les ayudará en esta tarea nuestra plataforma avanzada de CFD, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



