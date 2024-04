Tensión antes del IPC de EEUU (X- 14:30h): ¿saldrá el Nasdaq del lateral?

IPC de marzo (miércoles a las 14:30h) es dato clave de la semana

El IPC de EEUU de MAR24 (miércoles a las 14:30h) es el dato clave de la semana. El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que la tasa subyacente baje una décima, hasta el 3,7%, y que la general repunte dos décimas, hasta el 3,4%.

Inflación general en EEUU en tasa interanual (línea azul y escala izquierda) y West Texas en variación interanual (línea verde y escala derecha)

Fuente: datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y de la Energy Information Administration (EIA) y gráfico de la Federal Reserve Bank of St. Louis

El IPC en EEUU continúa enquistándose: un IPC general igual o superior al 3,4% son niveles no vistos desde SEP23. Una circunstancia que fundamentalmente viene explicada por la subida de los precios de la energía que han comenzado a sumar a la inflación y podrían hacerlo durante los próximos meses. El petróleo West Texas está por encima de 85 USD/barril que son niveles en torno a un 20% superiores a la media del segundo trimestre del año pasado.

Materias primas de Energía al contado, rentabilidad a 1,3 y 6 meses, y a 1 año, tabla extraída de Next Generation a 09/04/24

La Fed tensiona el mercado y las Notas a 10 años rozan el 4,50%

En este entorno de presiones inflacionistas al alza, las recientes intervenciones verbales de miembros sin derecho a voto de la Fed que se han endurecido de forma notable. En este sentido, ha tenido especial trascendencia las declaraciones de Kashkari que señalaba que podría no ser necesario un recorte de tipos en todo este 2024.

El mercado de deuda ha reaccionado y se ha tensionado de forma notable. Las Notas a 10 años de EEUU pierden soportes clave en precio y alcanzan una rentabilidad del 4,45% no vista desde noviembre del año pasado. Por otro lado, el mercado de futuros sobre Fed Funds ya no descuenta con claridad, al 50% aproximadamente, que habrá una primera bajada de tipos en la reunión de junio.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador ROC (21) extraído de Next Generation a 09/04/24

La banca de inversión también se anima y está comenzando a realizar análisis de sensibilidad. En este sentido, Bank of America, piensa que la Fed podría no bajar tipo de interés en 2024 si el petróleo supera los 100 USD/barril.

El dato podría sacar al Nasdaq 100 de su lateral

Un dato de inflación superior a lo esperado por el mercado (IPC general > 3,4% e IPC subyacente > 3,7%) apuntaría que la espiral alcista entre tipos de interés y petróleo podría obligar a la Fed a retrasar la bajada de tipos de interés. En este caso, la incertidumbre económica podría incrementar los niveles de volatilidad en bolsa.

Por el contrario, si el IPC sorprende favorablemente y queda por debajo de lo esperado (IPC general < 3,4% e IPC subyacente < 3,7%), la bolsa podría considerar que el reciente repunte del petróleo no está impactando de forma notable en los precios. La incertidumbre en torno a la inflación y los tipos disminuiría y la bolsa podría reaccionar positivamente.

Los niveles en los índices de bolsa de EEUU están bien identificados (ver “Análisis técnico de bolsas”). El ejemplo más claro lo tenemos en el US NDAQ 100 que lleva varias semanas en rango lateral. Por la parte superior, el techo, se encuentra en el máximo histórico situado en 18.468 puntos. Por la parte inferior, el soporte está en el mínimo de marzo sito en 17.763 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/04/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.