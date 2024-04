Bolsas comienzan a corregir a corto plazo con abultados excesos acumulados

Por primera vez desde que comenzamos el año, los grandes índices de bolsa, comienzan a mostrar signos de giro a la baja. Se comienzan a perder los mínimos de la semana anterior y / o directrices alcistas. A la vez, los osciladores de precios cruzan a la baja sus líneas de señal acompañadas por amplias divergencias bajistas. Por el momento, estamos hablando de una corrección a corto plazo que no daña el fondo alcista.

Otra forma de poner en un contexto el movimiento del precio es ver los niveles de volatilidad. Por un lado, se abandonan zonas de extrema complacencia, el EU Volatility Index – Abr 2024 y el Volatility Index -Abr 2024 vuelven a cotizar por encima de los 15 puntos señalando que aumenta el riesgo. Sin embargo, los niveles actuales continúan siendo niveles inferiores a los 20 puntos que son la frontera que separa un mercado alcista de un mercado bajista.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/04/24

Dentro del fondo alcista, es reseñable que la confianza en el mercado y la sobrecompra continúan siendo abultadas. La última encuesta a inversores minoristas de la AAII nos deja las siguientes lecturas: 47,3% de alcistas, 30,5% de neutrales y 22,2% de bajistas. A la vez, la distancia de la mayoría de los índices a las medias móviles simples de 200 sesiones, MMS (200), o de largo plazo supera los 10 puntos porcentuales.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 08/04/24

De esta manera, aunque estemos hablando de una corrección a corto, los excesos previos, hacen considerar que, en caso de reversión a la media, las caídas podrían ser abultadas. Un escenario de reversión a la media que pasaría porque los índices comenzasen a construir una estructura de máximos / mínimos decrecientes a corto plazo.

En este sentido, los primeros niveles a vigilar en los índices de EEUU están muy bien definidos. Para el US NDAQ 100 y el US 30 estaríamos hablando de la zona de mínimos de marzo; los 17.803 / 17.792 puntos y los 38.479 / 38.453 puntos respectivamente. En el caso del US SPX 500, el nivel a vigilar estaría en el mínimo de la semana pasada situada en 5.143 puntos.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/04/24

En los principales índices europeos. En el caso del Alemania 40 la primera zona de soporte se encuentra comprendida entre los 18.041 / 17.866 puntos que es aproximación de la directriz alcista de medio plazo que une los mínimos de OCT23 y los mínimos del año actual. En el Euro 50 esta directriz se encuentra alejada (zona 4.864 / 4.852) y tendríamos un primer nivel de soporte antes, en los 4.967 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/04/24

Por la parte superior, los máximos anuales recientes pasan a convertirse en las primeras resistencias: los 5.121 puntos para el Euro 50 y los 18.569 para el Alemania 40.



