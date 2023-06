Sector telecomunicaciones Europa: acciones con descuento y alto dividendo

El sector telecomunicaciones se ve penalizado por la subida de tipos y las acciones cotizan con descuento

El tono duro de la Fed y la subida de tipos del BCE han empujado los tipos de interés al alza y lastrado a los sectores más defensivos y con mayor nivel de endeudamiento. En este caso el índice STOXX Europe 600 Telecommunications se ha dejado un 6,3% en el pasado mes y acumula una caída del 14,9% en el último año.

La caída en los precios de las acciones que componen el índice ha provocado que coticen con descuento. Un descuento que es más abultado en las acciones de aquellos países donde los tipos de interés han repuntando con más intensidad. Un ejemplo lo tenemos en el Reino Unido, donde el bono (gilt) a 2 años alcanza el 5%, y según la ficha de Morningstar Vodafone y BT cotizan con un descuento del 43% y del 30% frente a valor juesto.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para las 10 empresas de mayor peso del STOXX Europe 600 Telecommunications

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/06/23

Dentro del sector de telecomunicaciones, la industria que recibe una mejor calificación cuantitativa por Morningstar es la de servicios de telecomunicaciones (telefonía) con Deustche Telekom, Telefónica, Orange, Vodafone Group y BT recibiendo 5 estrellas o máxima puntuación. Unas compañías que, en media, reparten un dividendo del 7,00% que está por encima del conjunto del mercado.

Gráfico diario de CFD sobre Orange con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/06/23

Sector defensivo que podría recuperar si el ciclo sufre y la inflación baja

En los últimos 3 años, el índice STOXX Europe 600 de telecomunicaciones tiene una correlación de 0,7x y una beta de 0,6x frente al conjunto del mercado o el STOXX Europe 600, es decir, estamos ante un sector defensivo que debería hacerlo mejor en términos relativos si el ciclo económico sufre.

En un escenario, en el que se contemplase una desaceleración acusada que permitiese una caída de la inflación y una bajada de tipos de interés, las acciones de las telecomunicaciones podrían experimentar una buena evolución.

El peor escenario sería que acentuasen las actuales dinámicas, desaceleración económica con subida de tipos de interés porque la inflación continúa sin contralarse o lejos de objetivo de bancos centrales.

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



