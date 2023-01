La recuperación de las bolsas es espectacular; los datos económicos no respaldan y los inversores no se lo creen. ¿Pueden los PMIs mejorar lo suficiente como para despejar dudas? Lea el informe

La espectacular recuperación de la bolsa no despierta confianza en los inversores

Las bolsas han comenzado el año con fuerza (el ETF iShares MSCI World ETF avanza cerca de 5 puntos porcentuales) y en algunos casos, como el FTSE 100 del Reino Unido, el impulso lleva al índice a aproximarse a zona de máximos históricos. Con este buen arranque de 2023, la recuperación desde los mínimos de 2022 alcanzados en OCT22 / NOV22, es aún más espectacular. En el caso del CFD Alemania 40, la revalorización ronda los 27 puntos porcentuales.

Una espectacular subida que, sin embargo, no ha despertado la euforia. El sentimiento de los inversores se ha recuperado y ha abandonado lecturas extremas de pánico pero continúa muy lejos de lecturas de optimismo o de euforia (ver “El mercado no se cree la subida: vende bolsa y compra volatilidad”).

La desconfianza de los inversores puede estar justificada en la delicada situación económica

La desconfianza en la subida puede deberse a que la situación económica actual no ha mejorado de forma notable o, en algunos casos, se ha deteriorado. Un ejemplo de esta divergencia entre la economía y el mercado la tenemos en las encuestas empresariales PMI que se han ido quedando atrás en la subida.

PMI Manufacturas Alemania (esc. dcha.) y Dax 40 (esc. izqda.) / Pulsa para ampliar

Fuente: S&P Global, Deustche Bourse y elaboración propia

Hoy se publican los PMIs; ¿seguirá ampliándose la divergencia entre mercados y economía?

En este contexto hoy se publican las primeras encuestas empresariales, adelantadas o flash, PMI de S&P Global de ENE23. A las 9:15h el PMI Compuesto de Francia para el que el Consenso de Thomson Reuters (TR) espera una subida desde 48 hasta 49,5 puntos. A las 9:30, el PMI Compuesto de Alemania que se espera un moderado repunte desde 48,9 hasta 49,6 puntos. A las 10.00h el PMI Compuesto de la UME para el que se espera una subida desde 48,8 hasta 49,8 puntos. Más adelante, el PMI Compuesto de UK, a las 10:30h se espera que repunte hasta los 49,3 puntos desde los 49,0 puntos anteriores. Finalmente, por la tarde, el Consenso de TR espera que el PMI de servicios de EEUU repunte desde 44,4 hasta los 45 puntos. La mejora esperada es generalizada, sin embargo, un mes más, las encuestas empresariales podrían continuar en zona de contracción, es decir, por debajo de los 50 puntos.

Las divergencias entre economía y mercados no son eternas y, en algún momento, tienden a resolverse. ¿Podremos ver al FTSE 100 superando máximos históricos con los PMIs encadenando 5 meses consecutivos en zona de contracción y señalando una clara recesión? De la misma manera, ¿Podrá el Dax aproximarse a sus máximos históricos con los PMIs por debajo de 50 por séptimo mes consecutivo?

El CFD UK 100 se ha frenado a un paso del máximo histórico que es resistencia clave y podría girarse a la baja a corto plazo si pierde 7.724

El CFD UK 100 ha marcado un máximo anual en 7.875 puntos que está a un paso del máximo histórico establecido en 7.903 en MAY18. Con posterioridad se ha estancado dejando un mínimo de corto plazo en 7.724. El oscilador MACD (12,26,9) con datos diarios se encuentra próximo a activar señal de venta en niveles de sobrecompra y perfilando divergencias bajistas.

Gráfico diario UK 100 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/01/23

El CFD Alemania 40 presenta signos de cansancio en la tendencia alcista de fondo; el soporte de corto plazo está en 14.904 puntos

El CFD Alemania 40 se encuentra estancado dentro del rango comprendido entre 14.904 y 15.271 puntos. Aparecen signos de madurez en la tendencia alcista desarrollada en los últimos meses: el volumen de contratación no para de retroceder y el oscilador Estocástico encadena 12 sesiones consecutivas por encima de sobrecompra.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/01/23

