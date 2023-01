La fuerte recuperación en bolsa no despierta la confianza: se vende bolsa y se compra volatilidad. Lea nuestro informe de sentimiento

Las bolsas han recuperado con fuerza y algunos índices comienzan a probar máximos históricos

Hace aproximadamente tres meses que las bolsas marcaron suelo. Desde los mínimos de octubre / noviembre del año pasado; el CFD US SPX 500 recupera cerca de 15 puntos porcentuales y el CFD Alemania 40 avanza casi cerca de 30 puntos porcentuales. La recuperación ha sido tan acusada que, en algunos índices europeos, caso del CFD UK 100 se encuentran probando zona de máximos históricos: 7.803 / 7.903 puntos alcanzados en 2018.

Gráfico semanal UK 100 con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 17/01/23

De hecho, cuando miramos los niveles de los osciladores que habitualmente utilizamos en nuestros informes (Estocástico y MACD) podríamos calificar la actual situación de sobrecompra elevada o acusada (ver “La tendencia alcista en Dax e Ibex presenta sobrecompra extrema; el Nasdaq se salva”).

Pese a la vertical recuperación de las bolsas, el sentimiento continúa siendo negativo

Sorprende que, con la fuerte recuperación del mercado, aunque los índices de sentimiento hayan mejorado, las lecturas continúan siendo bastante negativas. Un ejemplo lo encontramos en la encuesta semanal de la American Association of Individual Investors (AAII) a inversores minoristas que en su última lectura del 11 de enero dominaban los bajitas a seis meses sobre la bolsa con un 39,9%, por encima de los neutrales, un 36,0%, y muy por encima de los alcistas, un 24,0%.

Otro ejemplo lo encontramos en la última encuesta de sentimiento elaborada por Sentix y publicada el 9 de enero. En ella, tanto los componentes de situación actual como expectativas, mejoran en los últimos tres meses en la Zona Euro. Sin embargo, estos niveles continúan siendo negativos y, según el organismo elaborador del informe, son compatibles con fase de recesión.

Para finalizar, señalar que esta mañana conoceremos la encuesta a analistas realizada por el ZEW alemán, que se publicará a las 11:00h y que suele generar volatilidad en el mercado. El consenso de mercado según Thomson Reuters espera (1) una mejora en las expectativas, desde -23,3 hasta los -15,5 puntos, y (2) de la situación actual, desde -61,4 hasta -58,3 puntos.

El componente de situación actual continúa en niveles muy bajos

El indicador ZEW comparte con el Sentix la mejora pero los niveles continúan siendo negativos. También comparte que la recuperación se concentra en el componente de expectativas, el componente de situación actual, continúa presentando niveles muy bajos.

De esta manera, si los indicadores económicos relacionados con la actividad no terminan por mejorar, las expectativas podrían verse decepcionadas y la volatilidad podría volver al mercado. De hecho, cuando el ZEW se encuentra por debajo de los -50 puntos, como en la actualidad, los rangos de variación del Dax 40 tienden a ser más elevados.

Rango de amplitud mensual del Dax (esc. izqda.) y Componente de situación actual del ZEW (esc. dcha.) / Pulsa para ampliar

Fuente: ZEW, Deustche Bourse y elaboración propia

El posicionamiento continúa siendo negativo

El mercado tampoco se fía de la mejora en términos de posicionamiento. El índice NAAIM que mide el posicionamiento de mercado en los mercados de acciones de EEUU de gestores activos presentó una lectura de 45,31 puntos el 11 de enero que se encuentra lejos de la media de los últimos 10 años establecida en 72,20 puntos.

De la misma manera, podemos apreciar el posicionamiento del mercado en la herramienta de expectativas de clientes que tiene la plataforma Next Generation de CMC Markets. En el caso de índices bursátiles, la exposición suele ser bajista: en el CFD UK 100, el 94% de los clientes tiene una exposición de venta y en el CFD Alemania 40, la exposición de venta es del 85%.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en CFD UK 100 y CFD Alemania 40 / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/01/23

Otra forma de ver el posicionamiento de mercado, es fijarnos los productos relacionados con la volatilidad sobre índices bursátiles. Si los clientes temen bandazos e incertidumbre pueden protegerse comprando volatilidad; lo que está sucediendo en la actualidad. El 69% de los clientes tienen exposición de compra en el Volatility Index ENE23 y el 92% de los clientes de CMC Markets tienen exposición de compra en el ProShares Vix Short-Term futures; un ETF vinculado al VIX que es un índice que mide la volatilidad implícita de las opciones dentro del dinero sobre el índice S&P 500.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en Volatility Index ENE23 y ProShares VIX Short-Term Futures / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/01/23

