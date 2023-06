Soltec: una empresa con “saber hacer” que cotiza con descuento en el sector de energía solar

Soltec una empresa con “saber hacer” en un sector con crecimiento

Soltec es una empresa de energía solar que implementa su “saber hacer” en soluciones integradas dentro del sector: desde la fabricación de componentes (línea de negocio más importante) y el desarrollo de proyectos hasta la gestión de activos.

El sector fotovoltaico está en auge por diversas razones , entre las que se encuentran: la necesidad de aumentar la independencia energética, fortalecer la cadena industrial y la lucha contra el cambio climático. En este entorno, la empresa ofrece un alto valor añadido al fabricar seguidores solares (trackers) que orientan los paneles para aumentar su eficacia.

En su última presentación de resultados confirmó su guidance o expectativas para el 2023: EBITDA de entre 45 / 60M de EUR con unos ingresos de 600 / 700M de EUR en la parte de industrial, 25 / 35M de EUR en su negocio de desarrollo y 12 / 17M de EUR en la gestión de activos.

Si la compañía cumple con la parte central del rango de estimaciones, los ingresos serían de 694,5M de EUR a finales de 2023 y estaría en la senda correcta para cumplir su objetivo estratégico para 2025: ingresos de 780 / 840M de EUR y EBITDA 100/120M de EUR.

La opinión de los analistas es positiva y la acción cotiza con elevado descuento aunque con incertidumbre alta

En la sección de inversores de la página web, la empresa hace pública la opinión de los analistas que siguen a la compañía: de las 7 recomendaciones emitidas, 5 son de comprar y 2 de mantener, y el precio objetivo medio se encuentra en 6,84 EUR.

La acción de Soltec a precios de cierre del 13 de junio, según la ficha de Morningstar, presenta una ratio Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,67x, es decir, cotiza con un descuento que ronda los 34 puntos porcentuales. El propio modelo señala que la calificación cuantitativa del Valor Justo estimado está sujeto a una alta incertidumbre.

Las ratios de valoración son: Precio / Beneficios (Price / Earnings) es de 28,78x, Precio / Ventas (Price / Sales) en 0,67x y Precio / Valor Contable (Price / Book) en 2,31x. La empresa tiene una política de reinvertir los flujos generados por la compañía en el propio negocio y no reparte dividendo.

Ficha cuantitativa de Soltec realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/06/23

La acción se encuentra próxima a mínimos de 2022 y el oscilador MACD perfila divergencias alcistas

El CFD sobre Soltec ha construido una estructura bajista, desde que marcó un máximo anual en 6,5325 EUR, y se ha consolidado por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones. La zona de mínimos de 2022, comprendida entre 3,759 y 3,371, podría calificarse de soporte clave. A corto plazo, el primer soporte es el mínimo anual establecido en 4,055 EUR.

El oscilador MACD que se encuentra en la ventana inferior del gráfico se encuentra alejado de su banda neutral y forma divergencias alcistas con el precio.

Gráfico diario de CFD sobre Soltec con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/06/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.