Renovables: sector con crecimiento y acciones con descuento, ¿habrá más OPAs?

Energías renovables, un sector con crecimiento estructural y con las acciones digiriendo excesos

El sector de las energías renovables ocupa (1) un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático y (2) clave a nivel estratégico para reducir la dependencia energética. El aumento de la incertidumbre geopolítica ha actuado de acelerador para Europa, en consonancia con EEUU y Reino Unido, para alcanzar en 2035 el 100% de energía renovables.

Sin embargo, el crecimiento del sector no se está traduciendo en incremento del precio de las acciones de las empresas que están llevando a cabo la transición energética. Un ejemplo claro lo tenemos en los mayores ETFs de energías renovables. El iShares Global Clean Energy (ICLN) que es el mayor ETF por volumen de activos gestionados pierde más de un 5% en 2023, después de dejarse un 5,29% en 2022 y un 23,80% en 2021. El Invesco Solar (TAN) que es el segundo por volumen de activos gestionados y que se centra en la energía solar, la más destacada dentro de las renovables, ha desarrollado una tendencia bajista en los últimos años.

Gráfico semanal de CFD sobre Invesco Solar ETF (TAN) con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/06/23

En cierta medida, el mal desempeño de los últimos años, podría atribuirse a las verticales subidas que experimentaron las energías renovables durante los años 2019 y 2020. Una especie de digestión que ha permitido que los múltiplos de valoración bajen. Según cifras de iShares, el ETF iShares Global Clean (ICLN) cotiza con las siguientes ratios: Price / Earnings (PER) de 16,93x y Price / Book (Price / Valor Contable o P/VC) de 2,06x. Unas cifras inferiores al ETF de renta variable global iShares MSCI World que presenta una ratio PER de 18,34x y una ratio P/VC de 2,86x.

En España: el sector cotiza con descuento y surge una operación corporativa

Solaria y Grenergy son las compañías españolas que forman parte del Invesco Solar (TAN ). Mientras que Solaria, Acciona Energías Renovables e Iberdrola forman parte del iShares Global Clean (ICLN). Otras empresas cotizadas españolas que pertenecen al subsector de energías renovables según BME son: Audax Renovables, Grupo Ecoener, Opdenergy y Soltec.

Acciones del subsector de energías renovables en España de las que CMC Markets dispone de CFDs. Principales ratios de valoración y calificaciones cuantitativas de Morningstar a 14/06/23

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/06/23

La mayoría de las acciones citadas, se han comportado en línea con las del conjunto del sector de renovables y han desarrollado tendencias bajistas en los últimos meses, cotizando por debajo de sus medias móviles de largo plazo o de 200 sesiones. También comparten otro denominador común y es que, según las fichas cuantitativas realizadas por Morningstar cotizan con descuento.

En este contexto, hay algunos participantes del mercado que encuentran valor en las empresas renovables. El fondo de capital riesgo Antin ha realizado una oferta pública de compra (OPA) por el 100% de las acciones de Opdenergy por un importe máximo de 865M de EUR una prima del 46% sobre el precio de cierre del viernes pasado.

