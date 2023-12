¿Se sumarán el Nasdaq 100 y el S&P 500 a la subida libre o habrá descanso?

La última encuesta de sentimiento de la AAII nos dejó la siguiente lectura: 51,3% de alcistas, 28,4% neutrales y 19,3% de bajistas. El diferencial entre alcistas y bajistas queda en los 32 puntos porcentuales, una cifra que no se alcanzaba desde ABR21, y sugiere que la euforia es el sentimiento que domina las bolsas. Un optimismo exagerado que se produce a medida que los índices bursátiles poco a poco van quedando en subida libre: caso del Cac 40, Dax alemán y Dow Jones Industriales.

La gran incógnita por resolver es si los dos grandes índices de referencia mundial (S&P 500 y Nasdaq 100) serán capaces de romper resistencias y sumarse a la subida libre de otros índices o, por el contrario, se estabilizarán a la espera de nuevos catalizadores. La combinación de euforia y alta sobrecompra que presentan los osciladores de precios (ver MACD en gráficos inferiores) señala que el impulso alcista actual presenta una alta madurez.

US NDAQ 100 y US SPX 500 en zona de máximos históricos

US NDAQ 100 desarrolla un nuevo impulso alcista, esta vez desde los 15.692 puntos, y comienza a poner a prueba la zona de máximos anuales e históricos comprendida entre 16.660 y 16.768 puntos. La sobrecompra es abultada si atendemos al oscilador MACD y las resistencias citadas son importantes. Sin embargo, el momento es positivo y no existen signos de giro a la baja a corto plazo mientras el precio no pierda el primer nivel de soporte situado en 16.167 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/12/23

US SPX 500 tiene zona de resistencia y máximos históricos entre 4.748 y 4.817 puntos. Al igual que sucede con el US NDAQ 100, la sobrecompra es abultada, aunque el momento es altamente positivo. Por la parte inferior, el soporte lo situamos en 4.607 puntos, que es anterior resistencia y aproximación de la directriz alcista que parte de los mínimos de noviembre.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 18/12/23

Alemania 40 estabilización después de nuevo máximo histórico en 17.004 puntos

Alemania 40 se estabiliza después de marcar un nuevo máximo histórico en 17.004 puntos. El estancamiento provoca una leve pérdida de momento positivo y que el oscilador MACD se gire a la baja desde niveles de alta sobrecompra. Si la corrección adquiere intensidad y el precio pierde la anterior zona de máximos históricos, 16.535 y 16.427 puntos, se confirmaría ruptura de directriz alcista de corto plazo y podríamos asistir a una corrección del impulso que parte de mínimos de noviembre.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/12/23

Euro 50 estabilidad a muy corto plazo

Euro 50 se estabiliza después de marcar un nuevo máximo anual en 4.593 puntos. El estancamiento provoca que el oscilador MACD se gire a la baja desde niveles de alta sobrecompra. Por el momento, mientras el precio se mantenga por encima del anterior máximo anual y actual soporte situado en 4.491 puntos sería precipitado dar por finalizada la dinámica alcista que parte de mínimos de noviembre.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/12/23

España 35 marca nuevo máximo anual en 10.303

España 35 es quizás el índice analizado que presenta el giro a la baja más avanzado; después de varias sesiones en rango, comienza a perder la parte inferior, los 10.112 puntos. Una nivel que coincide con la directriz alcista de corto plazo que parte de mínimos de noviembre y que permite que el oscilador MACD consolide a la baja por debajo de su línea de señal desde niveles de alta sobrecompra. El primer nivel de soporte serio se encuentra en 9.744 que era el anterior máximo anual, aunque podemos encontrar un soporte intermedio en los 9.918 puntos.

España 35 en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/12/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.