Rovi podría estar formando suelo: sorprende positivamente, cotiza con descuento y rompe la directriz bajista de largo plazo

Laboratorios Rovi pone a prueba directriz bajista de largo plazo y podría estar formando un suelo

El CFD sobre las acciones de Rovi ha construido a lo largo de las últimas 5 semanas una estructura de máximos / mínimos crecientes que ha derivado en la ruptura de la directriz bajista de largo plazo que parte de la zona de máximos de 2022, 74,30 / 47,85 EUR.

Una ruptura que viene acompañada por un repunte en el volumen de contratación que es superior a la media y amplias divergencias alcistas en el oscilador MACD. A la vez, pese a la recuperación, el CFD continúa por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones.

De hecho, desde un punto de vista cuantitativo, la acción de ROVI es una de las que presenta más sobreventa y un mayor incremento en el volumen de contratación según nuestro último ranking junto con Red Eléctrica y Enagás (ver “Ranking Ibex 35: las acciones que acumulan más excesos (sobrecompra) y donde el volumen baja con más fuerza”).

Gráfico de CFD sobre Laboratorios Rovi con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/03/23

La ruptura de la directriz bajista de largo plazo coincide con la publicación de resultados récord en 2022 que han sorprendido positivamente

La semana pasada, la empresa presentó las siguientes cifras a cierre de 2022: ingresos de 819,8M de EUR (+26% vs 2021), EBITDA de 278,9M de EUR (+37% vs 2021) y beneficio neto de 199,7M de EUR (+30% vs 2021). Los resultados sorprenden positivamente a lo que esperaba el consenso de mercado en las dos grandes partidas (ingresos y beneficios) y suponen un nuevo récord tanto a nivel trimestral como en acumulado anual.

El 2023 no será de récord, la empresa cuenta con ello y mantiene su estrategia

La compañía presento sus estimaciones de crecimiento de ingresos y espera que para 2023 se aproximen se aproximen a la banda inferior del rango que mantiene entre el -10 y el -20%. La caída de ingresos está vinculada a la fabricación a terceros y la previsible menor demanda de vacunas de Moderna contra el COVID.

Unos menores ingresos que no impiden que la compañía mantenga su política de inversiones y planteen incrementar el dividendo: +35% con cargo a los resultados obtenidos hasta los 1,2935 euros por acción. El precio a corto plazo, se encuentra realizando un pullback o vuelta al anterior nivel de resistencia, actual soporte, situado en 41,68 EUR. En este nivel el dividendo citado supone una rentabilidad por dividendo del 3,10%.

La caída de 2022 deja a la acción con múltiplos de valoración bajos pudiendo haber descontado un 2023 de peores ingresos

Es previsible una caída en los beneficios que podría haber descontado el precio: la caída en términos interanuales de la acción alcanza los 40 puntos porcentuales. De esta manera, las valoraciones se encuentran en la parte baja de la última década. Según la ficha de la acción realizada por Morningstar y que se puede consultar en la Plataforma Next Generation: el PER o Precio / Beneficios es de 12,35x y la acción cotiza con un descuento de 16 puntos porcentuales frente a Valor Justo o Fair Value.

