Fuerte castigo ante la previsible caída de ingresos en 2023

La empresa presentó resultados de los 9 primeros meses del año hace casi un mes. Algunas de las cifras que destacó: un 24% de aumento en ventas, un 25% de aumento en el EBITDA y un 23% en el beneficio neto. El margen sobre EBITDA avanza hasta el 30% y una caja neta de 25,9M de EUR que hace que su salud financiera sea calificada de moderada según el ranking de Morningstar.

La empresa anticipa, que de cara a 2023 espera una reducción de sus ventas de doble dígito frente a la cifra récord que espera alcanzar este año. Un menor crecimiento que ha pasado factura al precio de las acciones que han bajado más de 50 puntos porcentuales desde los máximos anuales e históricos alcanzados este mismo año.

Fuente: Morningstar

La fuerte caída de los precios ha provocado que las acciones coticen con descuento frente a “fair value” o valor justo: este infravaloración alcanza el 24% según Morningstar. A la vez, los múltiplos de valoración más bajos de los últimos 10 años en el caso del PER o Precio / Beneficios de 10,9x y de los últimos 9 años si utilizamos el Precio / Ventas de 2,46x.

A nivel técnico la acción está a un paso de soportes clave, con una alta sobreventa, repunte en volumen y divergencias alcistas en MACD (12,26,9)

Laboratorios Rovi es la acción del Ibex 35 con más sobreventa y con mayor incremento en el volumen según nuestra última clasificación cuantitativa (ver “Las acciones del Ibex 35 con más rebotes y con más recorrido”). Desde que se publicó la clasificación, la acción no parado de ceder posiciones y se aproxima al mínimo anual donde reacciona moderadamente al alza.

En el CFD sobre las acciones de Rovi el mínimo anual se encuentra situado en 35,94 euros. En el histograma de volumen se puede apreciar como la media de 5 sesiones (línea verde) se encuentra notablemente por encima de la media de 200 sesiones o de largo plazo recogiendo el aumento de la actividad. Por otro lado, el oscilador MACD (12,26,9) presenta moderadas divergencias alcistas respecto al precio.

La primera resistencia está en 38,28 euros, por encima de este nivel, se podría decir que un rebote a corto plazo adquiriría algo de cuerpo. Más arriba tenemos resistencia intermedia en 41,05.

Gráfico de CFD sobre Laboratorios Rovi con Volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/12/22



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.