Las acciones del Ibex 35 con rebotes más fuertes y con más recorrido

Las acciones más castigadas están recuperando con fuerza

La posibilidad de que estemos alcanzando un pico en inflación que conllevaría un menor tensionamiento en las condiciones financieras está provocando una fuerte rotación en las bolsas. Las acciones de las compañías que tenían unos mayores niveles de deuda y que presentaban dudas sobre las sostenibilidad de sus cuentas vuelven a despertar el interés de los participantes. El volumen y el efectivo negociado en estas compañías se recupera con intensidad después de varios meses de profundas caídas en precios y actividad. Sin embargo, pese a la fuerte recuperación de los precios desde mínimos anuales, la sobreventa continúa siendo abultada.

La sobreventa continúa siendo abultada en muchas acciones del Ibex 35

En la clasificación inferior ordenamos las acciones del Ibex 35 en función a (1) la sobreventa y (2) la variación en el efectivo negociado. En la parte alta de la tabla nos encontramos aquellas acciones más sobrevendidas, es decir, aquellas que tienen un valor más bajo en el oscilador RSI (21), Relative Strength Index, y que cotizan más alejadas de su media móvil simple de 200 sesiones, MMS (200). A la vez, buscamos que estas acciones hayan despertado el interés en el mercado, es decir, que el efectivo negociado en la última semana y en el último mes esté aumentando con intensidad respecto a su media anual.

En la parte alta del ranking nos encontramos a Laboratorios Rovi, Fluidra y Grifols, que analizamos en la sección de “Acción de la semana” (ver “Grifols cuida su salud financiera y podría estar formando suelo”).

Laboratorios Rovi es la acción más sobrevendida pero carece de estructura de rebote

El CFD sobre Laboratorios Rovi ha rebotado después de establecer un mínimo anual en 35,94 euros que pasa a convertirse en soporte. La recuperación es incipiente y todavía no ha conseguido superar el primer nivel de resistencia que se encuentra en 41,05 euros. Por encima de 41,05 euros comenzaría a afianzarse la posibilidad de giro al alza a corto plazo y el precio quedaría sin resistencias hasta la zona comprendida entre (1) la directriz bajista que parte de máximos de verano y (2) la zona comprendida entre 46,70 y 45,50 euros.

Fluidra confirma ruptura de directriz bajista de medio plazo y tiene estructura de rebote

El CFD sobre Fluidra se afianza por encima de 13,995 euros y confirma la superación de la directriz bajista que parte de máximos de verano (línea discontinua en el gráfico). La acción no tiene resistencia significativa hasta los máximos de septiembre; zona comprendida entre 15,975 y 16,400 euros. Por la parte inferior se puede trazar una directriz alcista que une el mínimo anual, 11,940, con el mínimo del último impulso alcista, 12,990. Esta directriz nos puede servir como referencia a nivel técnico para seguir el rebote a corto plazo.

