S&P 500: ¿visita puntual a máximos históricos o subida libre sostenida en 2024?

El S&P 500 es el índice bursátil más importante a nivel mundial y sobre el que existen más productos referenciados. Los tres ETF con mayor volumen de activos (iShares Core S&P 500, Vanguard S&P 500 y SPDR S&P 500) están referenciados al S&P 500 y tienen bajo gestión más de 1,25B de USD. Con el índice pegado a un paso de máximos históricos, todos los ojos están puestos en una posible ruptura que deje al índice en subida libre. Veamos los posibles puntos a favor y en contra desde diferentes puntos de vista analíticos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 28/12/2023

Desde una perspectiva técnica

Los puntos a favor de una subida libre podrían ser los siguientes. En primer lugar, la estacionalidad muy favorable del mes de enero y que se extiende hasta mayo. En segundo lugar, el momento positivo que tienen las cotizaciones. En tercer lugar, la tendencia alcista es generalizada, muchos índices en Europa ya se encuentran en subida libre y también en EEUU (Nasdaq 100 y Dow Jones Industriales).

Los puntos en contra de una subida libre y que podrían favorecer una consolidación o toma de beneficios. Por un lado, la elevada sobrecompra que muestran los osciladores de precios en diferentes marcos temporales. Por otro lado, la prolongada euforia que se está viviendo en el sugeriría que la mayoría de compradores están dentro del mercado. Algunos medidas de esta euforia y posicionamiento serían: VIX cerca de 12,5 puntos que son mínimos de los últimos 3 años y ratio Put/Call cerca de 0,90x.

Desde una perspectiva macroeconómica

Los puntos a favor podrían ser: (1) menores tipos de interés en 2024 y (2) menor incertidumbre económica. La batalla contra la inflación parece haberse ganado disminuyendo la incertidumbre económica y permitiendo a los bancos centrales ayudar a la economía con bajadas de tipos.

Los puntos en contra serían: (1) desaceleración económica y (2) ajuste fiscal. En algunas zonas económicas como Europa la economía se encuentra estancada o en recesión y, en EEUU, se plantea una desaceleración. A la vez, la deuda es abultada y se refinanciará a tipos más elevados, lo que empuja a un ajuste fiscal, pese a que nos encontremos en año electoral (ver “¿Tendremos crisis de deuda en 2024?” y “Elecciones presidenciales en EEUU en 2024: impacto en la bolsa”).

Desde una perspectiva fundamental

A favor, el momento positivo. Las empresas del S&P 500 presentan crecimiento positivo tanto en sus cifras de ingresos como de beneficios. Un momento positivo que se podría esperar que se extienda al 4T23 para las que FactSet espera un 2,4% de crecimiento en beneficios y un 3,1% en ventas.

En contra, las altas valoraciones. El S&P 500 casi roza el 25% de revalorización en 2023, sin embargo, en este periodo, según FactSet, los beneficios han crecido solo un 0,6% y las ventas un 2,3%. Esta circunstancia ha provocado una expansión de múltiplos o encarecimiento de las valoraciones. La ratio Precio / Beneficios a 12 meses vista para el S&P 500 es de 19,3x, por encima de la media de los últimos 10 años que se sitúa en el 17,6x.

Eventos a tener en cuenta en las próximas semanas / meses

A corto / medio plazo, existen algunos eventos que podrían ser importantes para determinar la evolución del S&P 500 y que podrían impactar en su tendencia alcista:

Los resultados empresariales del 4T23 que se publican en las próximas semanas. En este punto, señalar que se han revisado con fuerza a la baja las estimaciones, lo que facilita superar las estimaciones. Sin embargo, el profit warning lanzado por Nike llevó a la acción a dejarse más de un 10% y perder la media de 200 sesiones, sembrando de dudas al mercado. La temporada de resultados gana tracción con la publicación de las cuentas del sector financiero que comienzan el viernes 12 de enero (JP Morgan, UnitedHealth, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup).

Nike en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 28/12/2023

El techo de deuda . Los legisladores en EEUU han realizado una extensión del gasto público para salvar el techo de deuda en dos grupos que vencen el 19 de enero y el 2 de febrero . La probabilidad de alcanzar un acuerdo disminuye por la polarización y la proximidad de elecciones.

El programa de liquidez mediante operaciones repo para salvar la crisis de los bancos regionales (BTFP o Bank Term Funding Program) termina el 11 de marzo de 2024 .



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.