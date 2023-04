Resultados del 1T23: la IA podría llevar Microsoft a duplicar a Alphabet (Google) por capitalización

Microsoft y Alphabet publican ambos resultados del 1T23 a cierre del 26 de abril

Microsoft y Alphabet (Google) publican a cierre de mercado del 26 de abril los resultados del 1T23. Ambas compañías forman parte de las 10 compañías de mayor capitalización del S&P 500 y sus resultados serán mirados con lupa.

Microsoft tiene una capitalización que supera los 2,1B de USD y pondera un 6,25% en el S&P 500 mientras que Alphabet ronda los 1,35B de USD de valor de mercado y sus acciones pesan un 3,37% en el índice.

La compañía de Windows está próxima a duplicar a la capitalización de Alphabet y está con el viento a favor gracias al último “enfrentamiento” en el terreno de la inteligencia artificial. En este campo, ChatGPT, el chatbot de Microsoft está recibiendo todos los elogios. Sin embargo, a Google le ha costado recuperarse del fiasco en la presentación en medios de Bard su chatbot.

Alphabet se estanca, la competencia aumenta y el precio está pegado a resistencias

Alphabet cerró el 4T22 con un crecimiento pobre de ingresos: un punto porcentual hasta los 76.048M de USD. La publicidad, que es su primera fuente de ingresos, retrocedió tanto en el buscador como en YouTube; baja un 8% debido al incremento de la competencia por TikTok. Lo positivo es que los ingresos por la nube de Google (+32%) aumentaron un interanual y compensaron la caída por publicidad.

Las estimaciones para el 1T23 según Refinitiv son de 1,06 USD de Beneficio por Acción (BPA) y de 68,38MM de USD: un -13,8% y un +1,2% respecto al cierre del ejercicio anterior. Unas cifras pobres para una compañía que cotiza con una ratio de Precio / Beneficios o PER de 23,09x según la ficha cuantitativa de Morningstar que se puede consultar en la plataforma Next Generation.

El catalizador podría encontrarse en nuevos desarrollos y en la innovación. Sin embargo, en la carrera por la inteligencia artificial, y sin nuevos anuncios, todavía está presente el fiasco de Bard, su chatbot de inteligencia artificial, que respondió de forma errónea preguntas básicas en la rueda de prensa de su presentación.

En este contexto, la acción de Alphabet se estanca a un paso de la zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 109,155 / 108,175 USD. Un estancamiento que permite que el oscilador MACD se gire a la baja y forme divergencias bajistas con el precio.

Gráfico diario del CFD Alphabet con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

Microsoft construye estructura alcista de precios, mantiene momento positivo en resultados y lidera en innovación

La acción de Microsoft ha tenido un mejor comportamiento relativo y ha conseguido consolidar por encima del anterior máximo anual establecido en 276,74 USD. De esta manera, construye una estructura de máximos / mínimos crecientes en los últimos meses y la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones es positiva.

Gráfico diario del CFD Microsoft con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 24/04/23

Microsoft está liderando la inteligencia artificial con OpenAI que habría superado los 100M de usuarios en el mes de enero según UBS y que recibe unas 10M de consultas al día. La empresa ha incorporado la inteligencia artificial a Bing, el buscador de internet de Windows, y podría convertirse en un rival para el buscador de Google.

En términos de resultados, según Refinitiv para el primer trimestre del año se espera un BPA de 2,23 USD frente a los 2,22 USD del mismo trimestre del ejercicio pasado y unos ingresos de 51,02MM de USD frente a los 49,36MM de USD del 1T22 (+3,40%). No son grandes crecimientos, pero si se cumplen, conseguiría mantener momento positivo en ambas cifras, beneficios y ventas, en un entorno de caída generalizada de beneficios.

