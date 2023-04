Resultados del 1T23 de bancos españoles: estimaciones y escenarios. Bankinter y Santander los primeros en publicar

La crisis bancaria de marzo ha provocado dispersión en rendimientos

El índice Ibex 35 Banks está compuesto por Santander, BBVA, CaixaBank, Banco de Sabadell, Bankinter y Unicaja. En lo que llevamos de año avanza un 22% aunque, tras la crisis bancaria de marzo, se rompió el comportamiento homogéneo que habían experimentado en los últimos trimestres y se ha producido una alta dispersión en las rentabilidades.

En lo que llevamos de año los grandes ganadores han sido Santander, Banco Sabadell y BBVA con subidas próximas o superiores a los 20 puntos porcentuales. Los bancos más rezagados son Bankinter, CaixaBank y Unicaja que se encuentran planos o con moderadas cesiones desde comienzo de año.

La banca presenta resultados y tiene unos múltiplos de valoración atractivos

En las próximas sesiones, los bancos comienzan a publicar resultados, una información que podría incorporar volatilidad a un sector que cotiza con unos múltiplos de valoración atractivos. En la tabla inferior construida con datos de las fichas cuantitativas de Morningstar se puede apreciar que todas las entidades se encuentran cotizando con descuento o por debajo de precio justo o fair value. A la vez, la mayoría presentan una ratio Precio / Beneficios inferior a 10x (con la excepción de Unicaja) y una ratio Precio / Valor Contable inferior a la unidad (con la excepción de Bankinter).

Fechas de publicación de resultados junto con Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar extraídos de la plataforma Next Generation para empresas del Ibex 35 Banks

Los bancos disponen de una buena salud financiera

La banca española está lejos de la ausencia de control que impera en la banca regional de EEUU (el origen de la Crisis bancaria de marzo) y presenta una buena salud financiera: sin problemas de capital y con alta liquidez. La calificación de salud financiera de las fichas de Morningstar es de fuerte, la máxima disponible, para toda la banca española. Por otro lado, la agencia de calificación crediticia asigna a los dos mayores bancos por capitalización, Banco Santander y BBVA, una calificación media-alta. El resto de entidades tendrían una calificación de riesgo moderado.

El contexto parece favorable: economía creciendo y tipos de interés sin bajar

El reciente consenso de previsiones económicas publicado por Funcas el 17 de abril señala que el PIB de España podría crecer al +1,5% en 2023 y al +1,4% en 2024. La tasa de paro (EPA, % de población activa) retrocedería hasta el +12,3% en 2023 y hasta el +11,9% en 2024. Una continuidad en el ciclo expansivo que permitiría reducir la deuda bruta de los hogares (desde el +86% sobre renta disponible bruta hasta el +82,2% en 2023) y de los sociedades no financieras (desde el +72,2% sobre PIB hasta el +67,2%).

Las previsiones de actividad y desapalancamiento permitirían mantener en niveles reducidos la morosidad de las entidades financieras. A la vez, las estimaciones no contemplan un escenario de recesión que podría obligar a los bancos centrales a bajar los tipos de interés en un futuro próximo. Unos niveles de tipos que permitirían mantener el margen de intereses en niveles elevados gracias a la baja remuneración de los depósitos de los clientes debido a su elevado volumen (los depósitos de los particulares y sociedades no financieras alcanza los 1,28B de EUR en FEB23).

El mercado espera márgenes y beneficios al alza

Bankinter publica resultados el 20 de abril y es el banco que presenta unos múltiplos de valoración más elevados del sector. El mercado espera un Beneficio por Acción (BPA) de 0,1697 EUR vs los 0,09 EUR del trimestre pasado y un margen bruto de 553,52M de EUR frente a los 499M de EUR obtenidos el año pasado. A cierre de 2022, el banco presentaba una ratio de mora del +2,10% y un ratio de solvencia CET1 del 12,0%.

Banco Santander publica resultados el 25 de abril y es, de los grandes bancos, el que presenta unos múltiplos de valoración más atractivos. Para el 1T23, el consenso espera un BPA de 0,1446 EUR y un margen bruto de 13,8M de EUR frente al BPA de 0,141 EUR y el margen de 12,3M de EUR obtenidos en el mismo trimestre del ejercicio pasado. A cierre de 2022, la ratio de morosidad se sitúo en el 3,08%.

Gráfico de CFD sobre Santander con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/04/23

BBVA publica resultados el 27 de abril y es de los que presentan una mayor rentabilidad por dividendo y recientemente fue seleccionado como acción de la semana (ver “BBVA crece con buena salud financiera. La reciente corrección permite a la acción cotizar con descuento sin dañar fondo alcista”). El consenso de mercado estima un BPA de 0,30 EUR para el 1T23 frente a los 0,24 del 1T22 y un margen bruto de 6,77MM de EUR frente a los 5,94MM de EUR de hace un año.

Banco Sabadell publica resultados el 27 de abril y es el banco que, en media, presenta unos múltiplos de valoración más bajos. El mercado estima un BPA de 0,025 EUR en el 1T23 vs los 0,10 EUR del mismo trimestre del año pasado. Espera un margen básico de 1,31MM de EUR, superior a los 1,22MM de EUR del mismo trimestre de 2022. A cierre de 2022 la entidad tenía una ratio de capital CET1 del 12,66%.

Unicaja publica el 28 de abril. La entidad a cierre de 2022 tenía una ratio de capital CET1 del 13,00%. El consenso de mercado espera un BPA de 0,03 en el 1T23 vs el 0,035 del 1T22. El margen bruto ascendería hasta los 384M de EUR respecto a los 382M de EUR del mismo trimestre del ejercicio pasado.

CaixaBank es la última entidad en presentar resultados y lo hará el 5 de mayo a las 9:00h. Dentro de los grandes bancos es la que cotiza con mayor descuento y tiene una mayor rentabilidad por dividendo. Terminó el ejercicio 2022 con un ratio de morosidad del 2,7% y una ratio de capital CET1 del 12,5%. El mercado espera un BPA de 0,0955 EUR frente a los 0,0878 EUR obtenido en el 1T22 mientras que el margen bruto ascendería hasta los 3MM de EUR en el 1T23 frente a los 2,76MM de EUR del mismo periodo de 2022.



